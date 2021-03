Káosz és óriási baklövések: összeomlóban az oltási rendszer vidéken is

Nyomatékosan felhívom a figyelmüket arra, hogy aki nálunk kapta meg az első oltását, vagy behívtuk már oltásra, leegyeztettük az időpontot stb. az az illető

NE MENJEN BE MÁSHOVA OLTÁSRA A MEGKAPOTT SMS alapján! ....Úrrá kell lennünk a káoszon, együtt sikerülni fog”

- írta posztjában csütörtök este a pusztaszabolcsi háziorvos, miután három betege is jelezte, hogy sms-ben behívták őket AstraZeneca-oltásra, hiába nemrég kapták meg az első vakcinaadagot. Szerinte az áll a háttérben, hogy az orvosok által beküldött jelentések ellenére nem törölték a központi adatbázisból azokat, akiket már beoltottak - olvashatjuk a 444 mai cikkében.

A lap szerint a pusztaszabolcsi eset egyáltalán nem egyedi. Van, akinek 150 kilométert kell utaznia olyan oltópontra, ahová nincs közvetlen tömegközlekedés, átszállással hajnali négykor kellene indulnia, hogy délelőtt tízre odaérjen a kórházba. Szerencsére van autója, így megoldja.

Gyakori probléma az is, hogy ugyanabból a háztartásból különböző helyre hívják az embereket.

Egy piliscsabai házaspár egyik tagjának Ceglédre (autóval másfél óra), a másiknak Budapestre kellene utaznia, szinte ugyanarra az időpontra. Mindketten számos krónikus betegséggel küzdenek, mozgássérültek, ami szintén nehezíti az utazást, képtelenek megoldani a helyzetet.

- írják.

Pusztahencsei olvasót Nagyatádra hívták (autóval 2,5 óra), hozzátartozóját pedig Siklósra (autóval másfél óra). Ráadásul egyikük közös telefonszámmal regisztrált fogyatékossággal élő testvérével, és az sms-ből nem derül ki, melyiküknek kellene oltást kapnia.

Egy kiskunmajsai házaspár is nehéz helyzetbe került: egyiküknek Szegedre, másikuknak Szentesre kellene mennie szintén ugyanabban az időpontban, pedig a két város több mint 50 kilométerre van egymástól. A férj azt írta, a legszomorúbb, hogy még csak jelezni sem tudják, adják másnak az oltást, mert képtelenek így elutazni.

- olvashatjuk.

Egy másik, Budapest környéki embert Nógrád megyébe, Balassagyarmatra hívták. Sőt, valaki arról számolt be, hogy Győrből kellene Miskolcra utaznia. Egészen képtelen példa az is, hogy valakit a Pest megyei Tatárszentgyörgyről a 265 kilométerre levő Nagykanizsára hívtak.

Mi alapján hívják az embereket?

Az oltási terv szerint a 60 év alatti krónikus betegeket oltják AstraZenecával, egy ebbe a kategóriába tartozó olvasónk mégsem kapott sms-t, ellentétben a párjával, akit viszont már beoltottak. Állítása szerint egyszerre regisztráltak.

Hasonló esetete tudunk mi is Zalaegerszegről, ott a krónikus beteg 75 éves asszonyt nem hívtak még be, ellenben élettársát már másodszor oltják. Budapesten élő lánya tegnap kapott SMS-t, hogy holnap oltják AstraZenecával. A negyvenes évei végén járó nőnek semmilyen krónikus betegsége nincs, 10 éve nem járt a háziorvosánál.

A kedden ismertetett tervek szerint a jövő hét közepéig 74 400 adag AstraZeneca-oltást adnának be, erről értesítik sms-ben a jogosultakat, ezek szerint kevés sikerrel. Emellett 250 ezer adag Sinopharm, 114 600 adag Pfizer/BioNTech és 40 800 adag Modernát is beadnának, összességében többet, mint eddig bármikor. Mégis könnyen lehet, hogy a káosz miatt nem sikerül teljesíteni a tervet - fiygelmeztet a 444 is.

Íme, a pusztaszabolcsi háziorvos ürelemre intő posztja:

Címlapkép: Getty Images