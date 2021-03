Bizarr randizási szokások, amikrők lehet, te sem halottál még: a ghostingtól a zombizásig

A Randivonal.hu társkereső oldal most összegyűjtötte ezeket, hogy segítsen az ismerkedni vágyóknak, és a jelenségekre most egy utcai tájékoztatóval is szeretnék felhívni a figyelmet. Ha az alábbiakra utaló viselkedést látsz újdonsült partnerednél, menekülj! Elmagyarázzuk, mire kell figyelni.

Morzsázás

Néhány hónapja randizgattál valakivel párszor, de soha nem fordult komolyabbra a dolog. Olykor ír neked Facebookon, hogy hogy vagy, mi újság, csupa ártalmatlan kérdés, de randizni már nem hív el újra, vagy ha mégis, megint nem látod hónapokig. Aztán persze rájössz, hogy együtt van valakivel, vagy éppen randizik mással is. Ezek az emberek párkapcsolat függők és már a következő „terepet” készítik elő, morzsákat dobálnak, miközben együtt vannak jelenlegi párjukkal, hogy majd ha úgy alakul, könnyebben ülhessenek át a másik székbe. Messzire kerüld el őket!

Szezonrandizás

Nehéz kiszúrni azokat a társkeresőket, akik kifejezetten csak a következő néhány hónapra szeretnének maguk mellé valakit, hogy ne magányosan teljen az idő, aztán már le is léptek. A szezonrandizás leginkább tavaszra vagy nyár elejére és késő őszre tehető – állítják a Randivonal.hu szakértői. Ilyenkor vagy a nyár élménygazdag eltöltése csupán a cél a másik számára vagy esetleg a karácsonyi ünnepek alatt nem akarnak egyedül fát díszíteni. Ahogy vége a szezonnak, gyorsan szakítanak is és pár hónap pihenő után keresgélnek tovább. Ha május végén megismerkedtél valakivel, aki szeptemberre már egyre tartózkodóbbá és hűvösebbé válik, sajnos rossz hírünk van: kifogtál egy szezonrandizót, aki hamarosan szakítani fog. Ha csak Te nem teszed meg előbb.

Szellemmé válás

Ghostingról (szellemmé válásról) akkor beszélünk, amikor a randevúpartnered egyszer csak váratlanul eltűnik. Egy ideje már együtt vagytok és este is még együtt vacsoráztatok valahol, jól éreztétek magatokat, aztán amint felébredsz reggel, nyomtalanul el is tűnt az életedből. Nem reagál telefonra, emailre, mintha elutazott volna a Déli-sarkra. Ők azok, akik képtelenek tisztességgel szakítani és a másik szemébe mondani, hogy nem szeretnék folytatni az éppen kialakuló kapcsolatot. Egyszerűen csak továbblépnek és randiznak mással. Gyakoribb, mint gondolnád: egy kutatás szerint a társkeresők 10%-a szakított már úgy, hogy egyik pillanatról a másikra megszüntetett mindennemű kommunikációt a másikkal.

Tengeralattjárózás

Hasonló a ghostinghoz (szellemmé válás), ebben az estben azonban az illető nem tűnik el egyik napról a másikra, hanem fokozatosan merül el a szemed elől. Ő az, akivel már túl vagy jó néhány randin, hónapok óta ismeritek egymást, hamarosan már a szüleidnek is szeretnéd bemutatni, esetleg elutazni vele egy hosszú hétvégére. Ő azonban, amint ide értek a bimbózó kapcsolatban, előáll a farbával. Neki ez így túl gyors, egyelőre csak találkozgassatok, nem kell sietni (holott hónapok óta húzzátok már így). És ennél a pontnál szépen lassan köddé válik: alig keres, általában elfoglalt, mintha nem is lennél a világon. Hagyd a fenébe, keress inkább egy olyan párt magadnak, aki tudja, mit akar!

Zombizás

Tengeralattjárózott, esetleg te léptél ki, mert csak morzsáztatott. Aztán néhány hónap múlva egyszer csak abszurd indokkal áll elő, hogy miért tűnt el és miért jelenik meg újra hirtelen a semmiből (persze csak online), majd végiglájkolja az összes Insta fotódat, bekommentelget régi Facebook fotóid alá. Mi van?!

Rossz hírünk van: ezt hívja a szakzsargon zombizásnak. Nem változott meg, nehogy azt gondold. Jó tanács: nehogy újra foglalkozz vele, mert megint pofára esés lesz a vége!

Kispadoztatás

Sportból ismert jelenség, amikor az edző mérkőzésről mérkőzésre nem küldi pályára a játékosát a kispadról, csak „tartalékként” számít rá. A randevúk világában ez azt jelenti, hogy találkozgattál valakivel néhányszor, szimpatikus is volt az illető, de utána valahogy elakad kettőtök története és nem érted miért. Nem akar újra találkozni veled? Túlságosan elfoglalt? Mással is randizik?

Ilyen esetben minél előbb beszéljük meg a „kispadozás” okát a másikkal, nehogy úgy járjunk, mint az örök cserekapus, aki mindig ott ül a pálya szélén, de csak akkor van esélye beállni pár percre, ha kapustársa lesérül a mérkőzésen. Merjünk lépni, „igazoljunk” másik csapatba (= találjunk másik randevúpartnert)! Könnyen lehet, hogy a másiknak van már állandó partnere és minket csak „cserének” használ. Ne hagyjuk!

Vámpírozás

Jól indult. Látszólag szimpatikus voltál neki, erősen érdeklődött irántad, amivel végül meggyőzött, hogy érdemes vele komolyabban is számolni. Amint viszont Te is megnyíltál előtte és kifejezted érdeklődésed iránta, egyre kevesebbszer keres. Ritkábban jelentkezik és akkor is csak online ír pár sort, randira már nem is nagyon hív, mintha nem történt volna semmi.

Ők azok a randifüggők, akiknek folyamatosan szükségük van a megerősítésre, hogy fel tudják kelteni az érdeklődést önmaguk iránt. Amint viszont ezt megkapták, már állnak is tovább. Nekik nem a kapcsolat a cél, hanem a hódítás maga. Soha, de soha ne erőlködj ilyenekkel, mert csak sérülést okozol magadnak!

