Drága mulatság lett kutyát, macskát tartani Magyarországon: itt vannak a 2021-es árak

Ahogy a szombathelyi szakember meséli, a vidéki állatorvosok munkáját a világjárvány nem sokban érinti. Ez alatt az egy év alatt érezhetően drágább lett a hobbi állattartás, a gyógyszerek és a vakcinák ára emelkedett, a tápoké is jócskán nőtt, a gyártók minden fronton emeltek, így többe kerül a házi kedvencek tartása is.

A szombathelyi állatkórház így, a Covid-járvány harmadik hullámában viszont ugyanúgy működik, mint eddig. Annyiban változtattak, hogy a kijárási korlátozások miatt egy órával rövidebb lett a nyitva tartásuk. Más kérdés, hogy az állatorvosok és asszisztenseik mennyire vannak kitéve a veszélynek, hiszen csak a szombathelyi állatkórházban napi 80-100 háziállatot látnak el:

Mi még tavaly decemberben a cégen belül mindenkit leteszteltettünk, kíváncsiak voltunk rá, ki esett át a Covid-19 fertőzésen. A nálunk dolgozók egyharmada akkorra túl volt rajta, a nagy részük tünetmentesen vészelte át a betegséget, észre sem vették, hogy megfertőződtek. Annak ellenére kapták el a koronavírust, hogy időben bevezettük a kellő óvintézkedéseket, a kötelező a maszkviselést, egyszerre csak egy gazda jöhet be a rendelőbe, az állatgyógyszertárban is csak egy ügyfél tartózkodhat. A recepció elé üveglapot tettünk, de így is az összes recepciósunk átesett a víruson.

- közölte Dr. Varjú Gábor.

A koronavírus első hullámában érezhetően megnőtt az állattartási kedv, amikor a gyerekek is otthon maradtak, akkor hirtelen többen fogadtak örökben kutyákat és macskákat. A szombathelyi állatorvos karanténkutyáknak hívta őket. Ez a trend azonban meg is szakadt – azóta sem érzik számottevően az állatkórházban, hogy a kijárási tilalom miatt többen kapnának kedvet az állattartáshoz.

Mennyibe kerül ma a hobbi állattartás?

Ha felelősen tartjuk az állatot, az bizony pénzbe kerül - szögezi le a legelején a szakember, nem is kevésbe:

Csak olyan vágjon bele, aki anyagilag és időben is biztosítani tudja azt, amire az állatnak szüksége van. Ez nem csak a legelemibb oltásokból és chipezésből áll, jó, ha a kutyák és a macskák megkapják a fertőző betegségek elleni védőoltásokat is. Negyedévente a féreghajtás is mindenképpen ajánlott, ezt is tegyük meg! Itt a Nyugat-Dunántúlon rengeteg kullancs, az enyhébb telek miatt szinte egész évben védekeznünk kell ellenük. Elsősorban a kutyáknál új, korábban csak mediterrán területeken jelenlévő betegségek is megjelentek, ilyen a szívférgesség, a bőr- és szemférgesség. Az ország nagy részén olyan arányú már a fertőzöttség, hogy érdemes ez ellen is előre védekezni.

- sorolja az állatorvos.

Mennyibe kerül a kutyatartás „kezdőcsomagja”?

Egy kiskutya vásárlása vagy örökbefogadása után legalább 4-5 alkalommal kell oltást kapnia, amelynek darabja 7-10 ezer forint lehet. Adni kell neki féreghajtót, kullancs és bolha ellenes szereket – amelyekből a legújabbak és leghatékonyabbak egy nagyobb testű kutyánál akár a 10 ezer forintos tételt is elérhetik.

Ha mindezt összeadjuk, akkor minimum 35-40 ezer forintnál járunk, és erre jön az ivartalanítás költsége.

Mert egy felelős gazda, ha nem egy tenyészállatról van szó, akkor ivartalanítja is az állatát, de ez is költség. A nősténykutya ivartalanítása átlagban 30-40 ezer forint, de nagy különbség lehet az állatorvosok díjazása között. Az altatás metodikájában is komoly különbségek lehetnek, ami szintén drágíthatja a beavatkozást.

A kutyatartás egyéb költségeiről se feledkezzünk meg

És akkor még nem szereztük be a kutya nyakörvét, pórázát, fekvőhelyét, szállításhoz szükséges eszközeit, tálkáit. A nyakörv 1000 és 10 ezer forint között kapható, a póráz, ha sima, 1500, ha flexi, 5 ezer forintnál kezdődik. A kutyafekhelyre is számoljunk legalább 4-5 ezer forintot, amelyet főleg az elején biztosan sűrűn cserélni kell. A szállító dobozok ára, mérettől és anyagtól függően változik, de 10 ezer forintba biztosan belekerül egy. A ruha és a kutya biztonsági öv 3-4 ezer forinttól kezdődik. Ehhez jön még, hogy az éves oltás ára, ami 6 és 12 ezer forint közötti, a chipezés 5 ezer forint körüli és a féreghajtó tabletta. Az eb a fajtájától függően aztán időnként akár kutyakozmetikára is szorulhat.

Macskát örökbe fogadni sem sokkal olcsóbb

Egy kiscicánál elég 2 darab védőoltás, de meglepő módon a macskavakcinák drágábbak, mint a kutyáké, így alkalmanként minimum 10 ezer forintba kerülnek.

A kiscicákat is féregteleníteni kell, úgyhogy

minimum 20-25 ezer forintos tétellel az ő esetükben is számolni kell,

erre jön az ivartalanítás költsége, ami nősténycicánál 20-25 ezer körüli összeg.

Havi rendszeres költség az állat etetése

Ha egy prémium minőségű tápot adunk az állatnak, az egy nagyobb testű kutyánál már komolyabb költséget is jelenthet. Vannak kutyusok, akiknek speciális gyógytáp kell, de átlagosan egy nagyobb termetű kutya etetése, prémium táppal elérheti a 15-30 ezer forintot.

Százezrekbe kerül egy komolyabb műtét

Sokan családtagként kezelik a háziállataikat, és akár egy tengerimalac vagy egy nyúl esetében is, ha megbetegszenek, a gazdák erőn felül is áldoznak a gyógyítás költségeire. Varjú Gábor egyik kollégája csontműtétekre specializálódott. Egy -egy ilyen speciális beavatkozás, ami fémimplantátum beültetésével jár, 80-100 ezer forintnál kezdődik. Többször már nyúlon is végeztek ilyen beavatkozást.

Meglepő, de sokan bizony mélyen a zsebükbe nyúlnak, szinte a lehetőségeiken túl is, ha a házi kedvenceik élete a tét. Kifizetik a 80 ezer forintos MR vizsgálatot, vagy bevállalják a 100-150 ezer forintos komolyabb műtéteket is.

Apropó, nem biztos, hogy jó ötlet húsvétra élő nyulat venni!

Így húsvét felé közeledve a szakember mindenkit óva int a felelőtlen nyúlvásárlásról. A nyúl ugyanis érzékeny állat, nemcsak a húsvéti szezonban kell a gondját viselni, átlagosan ugyanis még 7 évig él. Évente kétszer ajánlott védőoltást kapnia, mert sokféle betegség megtámadhatja. Az egyik legveszélyesebb kórt például a szúnyog terjeszti, ezt azok a nyuszik is elkaphatják, akik sosem járnak kint a szabadban.

Majmok, kígyók és hörcsögök sem ritka házikedvencek

A szombathelyi állatkórház rendelőjében az évek folyamán megfordult már néhány majom is, néha kígyót is kezelnek, de ez persze jóval kevésbé gyakori. Ellenben sokan tartanak hörcsögöket, papagájokat, tengerimalacokat – ezek tartása annyiban olcsóbb, hogy náluk nincsenek védőoltások. De előfordulhatnak velük is egészségügyi problémák:

Ma is pont egy tengerimalacot röntgeneztünk meg, aminek ugyanaz a költsége, mint egy kutyánál, ugyanazt a sokmilliós gépet használjuk. Vért is szoktunk venni tőlük, bőrkaparékmintákat is, amiket aztán laborba küldünk – ezek a vizsgálatok is komoly összegekbe kerülnek.

- teszi hozzá az állatorvos.

Ausztriához képest még mindig nagyon olcsó nálunk az állattartás

A szomszédos Ausztriában egy-egy ilyen beavatkozás – közli Varjú Gábor - a magyarországi árak átlag négyszeresébe kerül. Nem véletlen hát, hogyha nincs járványhelyzet, akkor a szombathelyi állatkórházba Ausztria legtávolabbi pontjaiból, akár 4-5 órányi távolságból is hoznak állatokat, mert így is megéri. Ugyanakkor a szakemberek elszívó hatása kifelé is működik:

A magyar praxistulajdonosok, mint munkaadók a nyugat-európai rendelőkkel is versenyben vannak. Ahhoz, hogy itthon tudják tartani a kollégákat, a kinti a bérekhez is muszáj alkalmazkodni. Nem véletlen, hogy az egyik legkeresettebb szakma ma Magyarországon az állatorvosé. Nemrég olvastam egy felmérést, miszerint frissdiplomásként ezzel a végzettséggel lehet a leghamarabb elhelyezkedni, gyorsabban, mint az orvosi diplomával. Vadásszák a végzős kollégákat a rendelők, rengeteg az álláshirdetés, emiatt jó feltételekkel tudnak elhelyezkedni a fiatalok, viszont a magasabb bérigények megjelennek az állatorvosi praxis áraiban is.

- közli még a szombathelyi szakember.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.