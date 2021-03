Íme 4+1 finomság, amivel súlyos betegségeket előzhetsz meg: mutatjuk, miért

Ahhoz, hogy a sejtek funkcióikat be tudják tölteni, az őket határoló membrán két oldalán elektromos töltéskülönbség fennállása szükséges, melynek mértéke nagyrészt a káliumionok megoszlásának függvénye (a kálium a szervezetben ionos formában van jelen). Mindezekből következik, hogy a kálium kulcsfontosságú az olyan szövetek működésében, amelyekre a gyors elektromospotenciál-változás jellemző. Ilyen például az idegszövet és az izomszövet, de minden egyéb szövet működése is a káliumionok megfelelő eloszlásához kötött. A kálium a sejtek belsejében halmozódik fel, csupán 2 százaléka található meg a sejten kívüli terekben. Szintjét a szervezet összehangolt működése szabályozza, elsősorban a mellékvesekéreg hormonjai vannak rá hatással. A felesleg a szervezetből a vizelettel és a széklettel távozik

- mondja Dr. Kónya Judit, családorvos.

Fontos viszont kiemelni, hogy szerencsére rengeteg étel van, ami káliumot tartalmaz, így legtöbbször nagyon kevés alkalommal alakulhat ki káliumhiány.

Ha mégis kialakul, legismertebb tünetei az izomgyengeség, légzési problémák, szívritmuszavarok, illetve étvágytalanság, émelygés, hányinger. A szakemberek szerint vannak gyógyszerek, melyek mellékhatása is lehet, de sokszor egy kellemetlen hasmenés, hányás következtében is kialakulhat egy időre káliumhiány. Súlyosabb az az eset, amikor éhezés (egy rossz diéta vagy önsanyargató koplalás esetén) vagy alkoholizmus miatt alakul ki, ilyenkor mindenképp orvosi konzultációra, segítséger van szükség!

A kálium számos folyamatban segíti a szervezetünket, kutatások szerint segít csökkenteni a magas vérnyomást, csökkenti a stroke kockázatát, és megakadályozza a veseköveket és a csontritkulást (ez azért van, mert segít megelőzni a kalcium kimosódását a csontokból).

- magyarázza Amy Shapiro, táplálkozási szakértő, a Real Nutrition alapítója.

Mindenki mindig a banánra gondol, amikor a megfelelő káliumfogyasztás jön szóba, azonban egyetlen banán csak a napi káliumszükséglet 9 százalékát tartalmazza. Olyan sok más étel van, amely bőségesen tartalmaz káliumot

- teszi hozzá.

Ennek fejében, ha minden nap tennénk valamit azért, hogy a megfelelő mennyiségű kálium jusson a szervezetünkbe, érdemes a következő ételeket beépíteni a hétköznapi táplálkozásunkba. Viszont nem kell túlzásba esni, hiszen tényleg sok ételből hozzájuthatunk, így könnyedén fedezhetjük az ajánlott mennyiséget!

Lássuk is a legnépszerűbbeket!

Avokádó

Az avokádó tele van rostokkal és a szívre egészségesen ható zsírokkal, ráadásul a napi káliumigény felét tartalmazza - ez több, mint egy banán! Nem beszélve arról az előnyéről, hogy állagát és ízét tekintve bármivel lehet variálni, szinte minden ételhez hozzáadható.

Édesburgonya

Az édesburgonya nem csak káliumban gazdag, de rengeteg A-vitamint tartalmaz, mely a szem és a bőr egészségének védelmére szolgál, ráadásul tele vannak jótékony rostokkal, melyek segítik szívünk működését. Egy közepes édesburgonya a napi káliumigényének 12 százalékát tartalmazza.

Spenót

A spenót alacsony kalóriatartalmú, magas rosttartalmú és folsavval telített zöldség. Luteinben és zeaxantinban is gazdag, hogy támogassa a szem egészségét. Készíts bármit a spenótból, három kanálnyi már a napi káliumigényének 12 százalékát fedezni fogja. Nyersen érdemes salátákhoz adni, de levesekben, szószokban is megállja a helyét.

Bab

A bab - legyen az tarka, fehér, a vörös vagy a szója - nemcsak növényi fehérjében és rostokban gazdag, de egy csészényi bab a káliumigényének 14-18 százalékát is fedezi. A bab is hihetetlenül sokoldalú., hiszen könnyen hozzáadható salátához, leveshez, vagy bármilyen más fogáshoz is.

+1 Görögdinnye

Nyáron a legjobb káliumforrás lehet. A görögdinnye antioxidánsokkal van tele, amelyek csökkentik bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát. Ezenkívül a görögdinnye 1/8-a tartalmazza a napi káliumszükséglet 14 százalékát, valamint A-vitamint, C-vitamint és rostot.

Címlapkép: Getty Images