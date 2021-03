Orbán Viktor: a "hajnal előtti legsötétebb" pillanatokat éljük, a legnehezebb hét következik

Orbán Viktor vasárnap reggel interjút adott a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában, ahol a járvány harmadik hullámáról, az oltási helyzetről, valamint a korlátozások feloldásáról is beszélt. Ez a miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújának pótlása, ami azért maradt a héten el, mert Orbán Jeruzsálembe látogatott, ahol Benjámin Netanjahu izraeli és Andrej Babiš cseh kormányfővel tárgyalt.

A miniszterelnök a koronavírus elleni védekezés kapcsán az oltásokkal kezdte:

13 millió embernek elég nyugati vakcinát rendelt a kormány, és mivel láttam már novemberben hogy baj lesz, rendeltünk 3,5 millió embernek elegendő keleti vakcinát

- közölte, majd hozzátette, az orosz és a kínai nagyjából időben érkezik, sőt a kínai néha még hamarabb is, a nyugati pedig vagy nem érkezik, vagy csak nagyon lassan.

A 16 és fél millió emberre elegendő vakcinát rendelt Magyarország, mert Orbán szerint arra is fel kellett készülni, ha a határon túl nem lesz elég vakcina, ott is minden magyart be kell oltani.

Időközben megnőtt az oltakozási kedv, ráadásul 60 felettiek vannak többségben az újonnan jelentkezők között:

Mi magyarok kezdünk kiegyenesedni, 3 millió fölé ment a regisztrálók száma

– fogalmazott.

Az oltási sorrenben a kor az első

Kérdés az, hogy aki később regisztált, az később kap-e oltást. A miniszterelnök közölte, hogy azokat a később regisztráló idősebbeket is előre veszik a sorrendben - emiatt tehát nem éri őket hátrány.

Több ágyunk és lélegeztetőgépünk van mint bárkinek Európában

Orbán elmondta, ma megy meghallgatni a kórház-igazgatókat, mennyire készültek fel a következő hétre, ami várhatóan a legnehezebb hét lesz.

„A hajnal előtti legsötétebb pillanatait éljük át” – közölte Orbán.

Egyelőre nem kell külföldi segítség, több ágyunk és lélegeztetőgépünk van mint bárkinek Európában. Oltási hetekről beszélünk, a beérkezett szállítmányt először is be kell vizsgálni, amit a járványügyi szakemberek végeznek, majd eloltják. Ami raktáron marad, az azért van ott, mert vagy napokon belül el lesz oltva, vagy az első oltás párja. Magyarországon csak olyan oltás van jelenleg, aminek van párja.

- nyilatkozta.

Egy év múlva önellátóak leszünk vakcinagyártásban

A mi tudósaink is haladnak a magyar vakcina kifejlesztésével

- tette hozzá.

Gyártókapacitást kell felépíteni, hogy elegendő vakcinát tudjunk gyártani, és egy év múlva önellátó lesz Magyarország vakcinában. Izraelben is lesz egy magyar érdekeltségű vakcinagyár - jelentette ki.

Az újranyitásról

Az újranyitással kapcsolatban elmondta, hogy egyelőre nem lehet pontos dátumot mondani. Senki nem gondolta volna, hogy egy harmadik hullámmal is meg kell majd küzdenünk. Ez a mutánsok miatt van. A nagy kérdés, hogy a vakcinák megvédenek-e a mutánsokkal szemben. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Magyarországon elérhető vakcinák hatékonynak ezek ellen is.

Címlapkép: Sajtóiroda/Fischer Zoltán