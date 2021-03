Ha már élőben nem láthatjuk: így mutatják be a vidéki színház felújítása során talált kincseket

A szentesi Koszta-múzeum online kiállítótere, a netmuzeum.hu 2019-ben jött létre, hogy így sokkal szélesebb körben ismerhessék meg az érdeklődők a közgyűjtemény tárlatait. A netmuzeum.hu oldalon olyan kiállításokat tekinthetnek meg az érdeklődők, amelyek már nem látogathatóak, vagy a pandémiás helyzet miatt nem kerülhettek a közönség elé - tájékoztatta a közgyűjtemény az MTI-t..

A múzeum legújabb virtuális kiállítása a szentesi Tóth József Színház színpadrésze alól előkerült kerámialeleteket mutatja be. 2019 tavaszán a múzeum munkatársai az épület felújításához kapcsolódó földmunkák során régészeti megfigyelést végeztek. Az épület déli szárnyában, közvetlenül a színpad alatti pincerészben, a mai felszíntől nagyjából négyméteres mélységben kerámiatöredékeket találtak. Az alaposabb vizsgálat három nagy méretű, kora újkori méhkasos oldalú hulladéktároló gödröt tárt fel, amelyekből a gazdag kerámiaanyag mellett állatcsontok, üvegedény-töredék, egy vaskés és egy cseréppipa töredéke is napvilágot látott. A leletanyag nagy része töredékekből áll, a kerámiaanyagban azonban számos összeragasztható darab volt, néhány esetben pedig részben vagy teljesen ki lehetett egészíteni az edényeket. A tárgyak legszebb darabjaiból összeállított válogatást láthatja a nagyközönség a netmuzeum.hu oldalán a legújabb virtuális kiállítás keretében, részletes ismertetőkkel.

A tárgyak segítséget nyújthatnak Szentes 17. századi, kora újkori történetének megismeréséhez, hiszen ebből a korszakból kevés leletanyag áll rendelkezésre. A helyreállított kerámiatárgyak bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a korszak társadalmi és gazdasági változásai nyomán a főúri rétegek mellett a kevésbé módos csoportokban is kialakult a reprezentációs lakásdíszítés iránti vágy. A megváltozott igényekhez a fazekasmesterek is alkalmazkodtak, az edények célszerűsége mellett dekorációs funkciójuk is fontos szerepet kapott: a színes máz mellett a tálasedényeket például függesztőfüllel látták el, így használaton kívül a falra akasztva díszíthették a tulajdonosok otthonát.

Címlapkép: Getty Images