Hétköznapi alapanyagok, amik súlyos betegségtől óvhatnak meg: ezeket a kamrában is megtalálod

A gyulladás nem más, mint a szervezet válasza/módszere a betegségek leküzdésére és a gyógyulásra. Ha azonban az immunválasz krónikussá válik, súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet, mint például szívbetegség, daganatos betegségek, krónikus alsó légúti betegség, ízületi gyulladás, Alzheimer-kór és stroke. Éppen ezért, a vitaminbevitel mellett van más is, amire oda kell figyelnünk, és ami fontos részét képezi szervezetünk egészségének, megfelelő működésének.

Kutatások szerint a cukros, feldolgozott, finomított ételek nagyobb valószínűséggel okoznak szervezetünkben gyulladást, ami könnyen az említett betegségekhez vezet.

Ezzel szemben – nem meglepő módon – a teljes kiőrlésű, feldolgozatlan élelmiszerek, egészségesebb fehérjék csökkentik a gyulladást lehetőségét, ezt pedig a szervezetünk meg is hálálja. Kiderült az is, hogy akkor járunk legjobban, ha az úgynevezett mediterrán étrendet (vagy ahhoz hasonlót) követjük: ez magában foglalja például azt is, hogy kerüljük vörös húst, a cukros italokat és a finomított élelmiszereket.

Mit tegyünk, ha nem akarunk drasztikus váltást?

Az életmódváltást amúgy is lépésről-lépsére kell elkezdeni. A betegségek kialakulása ellen pedig már mi magunk is sokat tehetünk, méghozzá a megfelelő étkezéssel. Ehhez csak annyi kell, hogy elkerülünk bizonyos gyulladást kiváltó ételeket, például a feldolgozott húst, a hozzáadott cukrot és a telített zsírokat. Ezzel párhuzamosan pedig többségében olyan ételeket fogyasztunk, melyek minimalizálják szervezetünkben a gyulladásokat.

Sokan nem is gondolnák, hogy már rég beépítették ezeket az étrendjükbe, viszont vannak olyanok is, akik nem sokat tudnak az egyes zöldségek-gyümölcsök jótékony hatásairól.

Most annak jártunk utána, mit ajánlanak a dietetikusok, melyek szerintük a leghatásosabb gyulladáscsökkentő ételek, melyeket mindenkinek ajánlott lenne fogyasztani. Lássuk, mit javasolnak a szakemberek!

Gombák

Manapság egyre több szó esik arról, hogy a gombákban meglepően sok antioxidáns található. A gomba az egyik legjobb szelénforrás, amely esszenciális ásványi anyag, erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatással bír. Különösen a shiitake gombákban található a legtöbb poliszacharid (az élelmiszerekben található legbőségesebb szénhidrát), melyek csökkentik a gyulladásokat szervezetben és hozzájárulnak a megfelelő immunműködéshez.

Hagyma

A hagyma egy egyszerű zöldségnek tűnik, amivel rengeteg ételünket ízesítjük, pedig hihetetlenül tápláló is. Azt sok helyen olvashattuk már, hogy a fokhagyma kiváló gyulladáscsökkentő összetevőket tartalmaz, de a szimpla vörös hagyma is ugyanolyan erős gyulladáscsökkentő hatásokkal bír. Ráadásul a hagyma rengeteg antioxidánst tartalmaz, amelyekről bebizonyították, hogy erős gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek. Például a kvercetin a hagymában található antioxidáns vegyület, mely nem csak gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bír, de a szív egészségéhez is hozzájárul, mivel pozitívan befolyásolja a vérnyomásszintet.

Paradicsom

Sok benne a C-vitamin, a kálium és a likopin - utóbbi egy antioxidánsfajta, lenyűgöző gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal. A likopin különösen előnyös lehet a rák több típusával összefüggő gyulladásgátló vegyületek csökkentésében.

+1 Tofu

A szójaételek, köztük a tofu, gazdag izoflavonként ismert növényi vegyületekben. Ezeknek az izoflavonoknak ismert gyulladáscsökkentő hatása van, így tehát a szójaban gazdag ételek fogyasztása igazoltan jótékony hatással vannak a szervezetre. Továbbá, a kiegyensúlyozott aminosavprofiljának köszönhetően - a rostjának, a mangánjának és más magas ásványianyag-tartalmának köszönhetően - a tofu a „teljes” növényi fehérje kiváló forrása.

Mindig elérhetők!

A dietetikusok által felsorolt ételek között szemezgettünk és megnéztük, melyek azok, amelyeket az év minden hónapján megvásárolhatunk. Ez azért fontos, mert sokan azért tántorodnak el az egészséges életmódtól, mert azt gondolják, sokkal drágább életforma, mint a hagyományos táplálkozás. Pedig kis odafigyeléssel nem jelent nagy megterhelést a pénztárcánk szempontjából, főleg akkor, ha követjük a szezonális kínálatot!

A tofut leszámítva, a zöldésgesek standjain és a piacok kínálatában gombát, hagymát és paradicsomot is mindig vásárolhatunk. Persze az árak a szezonális helyzetekhez mérten fognak mindig alakulni, de ezek azok a termények, amik azért a legtöbb háztartásban már rendszeresen megtalálhatók a kamrák, szekrények polcain.

Ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk az árakról az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatait néztük meg. A legfrissebb adatok szerint a zöldségek tekintetében a vidéki fogyasztói piacok ára alapján azt láthatjuk, hogy a gömb paradicsom 650-850 Ft/kg, a fürtös paradicsom 1250 Ft/kg, a koktél 1980 Ft/kg áron kapható. A vöröshagyma 250-300 Ft/kg, a szabadföldi fokhagyma ára viszont 2500-2600 Ft/kg. Gombák tekintetében a primőr csiperke 880-1000 Ft/kg, a primőr laska pedig 1100-1500 Ft/kg áron kapható.

Megnéztük a vidéki nagybani piacok kínálatát is, hogy milyen árakra lehet számítani. Ennek fejében itt a gömb paradicsom 400-550 Ft/kg, a fürtös paradicsom pedig 800 Ft/kg. A vöröshagyma 120-140 Ft/kg, a szabadföldi fokhagyma ára pedig 1200-1500 Ft/kg. Gombák tekintetében a primőr csiperke 500-560 Ft/kg, a primőr laska 560 Ft/kg áron kapható. Jól látszik, hogy itt olcsóbban szerezhetők be egyes termékek, ezért érdemes nyitott szemmel járni.

A szakemberek szerint a gombák közül kifejezetten a shiitake gombának van a legjobb gyulladáscsökkentő hatása, ezért megnéztük azt is, itthon milyen áron juthatunk hozzá. Mivel a piacok kínálatában nem találtuk meg, így megnéztük a nagyobb áruházak online kínálatát.

A Tesco online kínálatában előre csomagolt, 100 grammos kiszerelésben 599 forintért találjuk meg. 100 grammos csomagolásban juthatunk hozzá az Auchan kínálatában is, itt szintén 599 forintért árulják. A Spar online "polcairól" ugyan ilyen 100 grammos kiszerelést viszont már pár forinttal olcsóbban 579 forintért vásárolhatunk meg. Ha megnézzük, a friss, előre csomagolt shiitake gombát már minden nagyobb áruház kínálatában megtalálhatjuk, ráadásul teljesen elérhető áron. Így, aki szívesen megkóstolná, annak nem kell több ezer forintot fizetni érte, néhány száz forintból már meg is van a vacsora alapja.

Címlapkép: Getty Images