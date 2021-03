Kiderült: miért került kórházba Törőcsik Mari, és miért tartják még megfigyelés alatt

A 85 éves színésznőnek hőemelkedése volt, két hete tartják megfigyelés alatt. Jól van, de ápolásra szorul korábbi betegségei miatt - írja az Index.

A Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színésznőt velemi otthonában már rég nem látták a szomszédok, akik úgy tudják, hőemelkedés miatt vitték be, most pedig megfigyelés alatt tartják. A színművésznő sokat volt kórházban az utóbbi években, otthonában pedig egész nap ápoló vigyáz rá. Még a kapun sem lépett ki, nehogy elkapja a koronavírust – hangzott el a TV2 Tények című műsorában. Szomszédja és barátnője a Tényeknek még azt is elárulta, hogy a színésznőt nem merték otthon hagyni, nehogy tüdőgyulladása legyen.

A hírt volt férje, Bodrogi Gyula is megerősítette, aki úgy tudja, Törőcsik Mari jól van, korábbi betegségei miatt szorul ápolásra, a biztonság kedvéért tartják megfigyelés alatt.

Címlapkép: Getty Images