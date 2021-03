Tragikus a helyzet: napok óta világelsők vagyunk a halálozásban, és a mai adatok sem jobbak

Elhunyt 249 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 952 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 381 807 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 192 951 főre emelkedett. 11 805 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1423-an vannak lélegeztetőgépen.

Továbbra is a regisztrált idősek oltása van soron

A magyar lakosság átoltottsága elérte a 16,8%-ot szemben a 9,4%-os uniós átlaggal. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. Az eddig regisztrált 65 év felettiek 65%-a már megkapta az oltást, a többiek is hamarosan sorra kerülnek. A következő egy hét oltásaihoz már kiszállították a vakcinákat. A kórházi oltópontokon Pfizerrel, a háziorvosoknál Sinopharmmal, AstraZenecával, és Modernával folytatódik az oltás. Éjjel újabb 180 ezer adag második oltáshoz szükséges Szputnyik vakcina érkezett.

A kormány mai is ülésezik, értékeli a járványügyi helyzetet és dönt a szükséges intézkedésekről.

Íme, a legfrissebb megyei járványügyi adatok

A legfrissebb megyei adatok

Döbbenetesen rossz a magyar halálozási mutatónk

A népességarányos halálozási mutatókban napok óta elsők vagyunk a világon, a kórházi osztályok túlnyomó része már COVID-osztály, az intenzív osztályok sokszoros terhelés alatt vannak, a műtők leálltak, az ott lévő lélegeztetőgépeken is már COVID-betegek küzdenek az életükért. A helyzet annyira súlyos, hogy a Magyar Orvosi Kamara elnöke azt nyilatkozta, hogy az eddigieknél is szigorúbb, kéthetes zárásra lenne szükség. Kincses Gyula szerint az élelmiszerboltokon és a patikán kívül gyakorlatilag mindent be kellene most zárni. A MOK arra kéri a lakosságot: tudatosabban szervezze meg a bevásárlásokat, kerülje a társaságot és a tömegközlekedést.

Az egészségügyi dolgozók egyre nehezebben bírják a terhelést

Arról, hogy mennyire súlyos a leterheltség a kórházakban, egy önkéntesként, a sürgősségi osztályon dolgozó orvostanhallgató számolt be a Facebookon. A kórházakban ezek az osztályok állnak a legnagyobb terhelés alatt, hiszen ide érkezik be minden súlyos covidos és nem covidos eset. Megrázó beszámolóját itt olvashatja el.

Általánosságban nagyon túlterheltek a kollégák. Egy műszakban 12 órát kell dolgozni, a nagy betegszám és a rengeteg munka miatt körülbelül 2-3-szor tudnak a dolgozók kivetkőzni. Ez azt jelenti, hogy 3-4 órát az intenzíven, a védőfelszerelésben dolgoznak, majd kijönnek felváltva fél óra, negyven percre, ilyenkor kevesebb ápolónő marad bent

nyilatkozta az ATV-nek Eisenhauerné Fördős Andrea, aki szerint sok nővér esik ki, mert pszichésen nem bírják a terhelést. Az önkéntesek toborzását nem tartja segítségnek, úgy véli, inkább teher lesz a dolgozóknak, mint segítség. A Független Egészségügyi Szakszervezet alelnöke, aki maga is Covid-osztályon dolgozó ápolónő, az ATV Start című műsorában elmondta: „rengeteg a túlóra, sok nővér esik ki még mindig, akár a koronavírus-fertőzés vagy a túlterhelés miatt, sokan pszichésen nem bírják a terhelést”. A heti 40 óra helyett 60-70 órát dolgoznak az ápolók.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.