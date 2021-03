Érdemes idén is felkészülni az allergiásoknak: mutatjuk, mire kell nagyon figyelni

Pénzcentrum: Rengetegen élnek együtt úgy allergiával, hogy önmagukat diagnosztizálták, nem mennek el kivizsgáltatni és a vény nélkül kapható szereket kezelik magukat. Miért érdemes kivizsgáltatni az allergiát szakorvossal?

Dr. Moric Krisztina: Egyrészt a pontosabb diagnózis miatt mindenképp javasolt, mert például a polleneket illetően tavasszal több fa is virágzik egyszerre. Az nem biztos, hogy mindegyikre van egy tényleges allergiánk, lehetséges, hogy csak keresztallergiáról van szó, vagy akár lehet tényleges allergia is több fa típusra. A beltéri allergéneket illetően szintén: hogy porra vagyunk-e allergiások, poratkára (a poratkának is van 1-es, 2-es típusa), penészgombára vagyunk-e allergiások. Ezekből is négy jellegzetes penészgomba típus van Magyarországon. Illetve, ha adott esetben tartunk otthon, akkor még a háziállat szőre is szóba jöhet. Vizsgálattal sokkal pontosabb, biztosabb diagnózis tudunk felállítani.Másrészt pedig egy szakember egy sokkal inkább személyre szabott terápiával tud segíteni. Ugyanis nem biztos, hogy minden szednünk, illetve használnunk kell adott esetben: antihisztamin tablettát, orrsprayt, szemcseppet. A tünetek, illetve a beteg általános állapotának ismeretében mi személyre szabott terápiát tudunk összeállítani. A vény nélkül kapható szerekkel szemben pedig a vényre kapható szerek sokkal korszerűbbek. Sokkal jobban tudnak segíteni és kisebb, illetve kedvezőbb mellékhatásprofillal rendelkeznek. Például az antihisztaminokról közismert, hogy álmosítanak, csökkentik a reflexidőt - akár még a vezetésben, a mindennapi életben is befolyásoló tényezők lehetnek. A modernebb antihisztaminok, amelyek receptre kaphatóak, már ezzel a mellékhatásprofillal nem bírnak. Emiatt mindenképpen javasolnám, hogy ne magunkat kezeljük, hanem inkább szakorvoshoz fordulva egy pontos diagnózist állítsanak fel, ami alapján személyes terápiát beszélhetnek meg. Sokkal jobb lesz utána az eredmény. Ma az allergiának a legkorszerűbb terápiája az immunterápia, ezt pedig csak szakember tudja vezetni.

PC: Jobban kell-e ügyelniük az allergiásoknak a higiéniai és maszkviselési szabályok betartására? Akár a megfertőződés, akár mások megfertőzése szempontjából?

Dr. Moric Krisztina: Igen, mindenképp javasolt, ugyanis az allergia is egyfajta gyulladás. Ha nincs, vagy nem jól van kezelve az allergiás beteg, akkor az orrnyálkahártya nem képez egy biztonságos határt, a kórokozókkal szemben nem nyújt akkora védelmet. Könnyebben fertőződünk meg vírusokkal, baktériumokkal, könnyebben tapadnak meg a kórokozók a gyulladt orrnyálkahártyán. Ezért érdemes az allergiás betegeknek fokozottan ügyelniük a védekezésre, mert könnyebben kaphatnak el betegségeket. Nem csak a koronavírust, más vírust, bakteriális gyulladást is. Másrészről ha az allergia nincs, vagy nem jól van kezelve, akkor tüneteket okoz, mint például a tüsszögés. Ha adott esetben az allergiás beteg koronavírussal fertőzött - nem feltétlenül vannak tünetei, anélkül is lehet hordozó, tovább tudja adni a fertőzést -, és az allergiától tüsszög, ettől a levegő kerül a kórokozó, így könnyebben tovább tudja adni a vírust. Az allergia tüneteiből, mint a tüsszögés, orrfolyás, orrviszketés, szemviszketés, az is adódik, hogy a beteg gyakrabban nyúl az arcához, szeméhez, orrához, szájához, és így könnyebben be tudja vinni a koronavírust, ha van a környezetében fertőzött.

PC: A kézfertőtlenítőt ugyanúgy ajánlott használnia allergiásoknak is?



Dr. Moric Krisztina: Ha allergiás, ha nem, mindenkinek egyaránt javasolt a fokozott higiénia, a kézfertőtlenítőt is folyamatosan használni, vagy nagyon alapos kézmosás javasolt.

