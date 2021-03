Orbán Viktor: azt kérem mindenkitől, hagyják dolgozni az orvosokat, ápolókat!

Átlépte a 2 milliót a beoltottak száma Magyarországon. Arra a kérdésre, hogy miért épp 2,5 milliónál húzták meg a határt, a miniszterelnök azt mondta, nyitni csak lépcsőzetesen lehet, inkább újraindításról kell beszélni. A határ leginkább erkölcsi, mely szerint a 65 év felettiek legyenek leginkább biztonságban. Velük kiemelten kell törődni. Külön szabályrendszer védi őket, amíg a 65 feletti regisztráltak nincsenek beoltva, zárva kell tartani az országot.

A harmadik hullámra mindenki elfáradt, fogy a türelem.

Mindenkit arra szeretnék kérni, tartság be a szabályokat

- mondta el a miniszterelnök.

A harmadik hullám a brit mutáns hulláma, mely gyorsabban terjed:

tömeges a fertőzés, és ezt már bizony a zárások és a korlátozások csak lassítani tudják, megállítani már nem. Tavasszal elég volt korlátozásokat bevezetni, és azzal meg lehetett állítani a fertőzést, de ez nem olyan vírus. Itt most csak lassítani tudunk, ha korlátozunk. Egyetlen orvosság van, egyetlen módon tudjuk megállítani, nem egyszerűen csak lassítani, hanem megállítani vagy megölni ezt a vírust, ez pedig az oltás, ezért most minden erőnket az oltásra kell összpontosítani

A kormány egy ilyen nehéz pillanatban már a nyitásról beszél, ami egészen furcsa. A sok fertőzött, halott már mindenkit nagyon megvisel. Most mindenki elveszítette a derűt, a jókedvet. Az újraindítá nem csak a gazdaságról szól, hanem a társadalom újraindításáról is lelki értelemben. De a vírus nem csak a lelkünkben tesz kárt, hanem a gazdaságban is. Az újraindítás nem megy egyik pillanatról a másikra, látni kell mindenkinek a terveket, a jövőképet.

A keleti vakcinának köszönhetően Magyarországon nagyobb az átoltottság, a halálozási statisztikánk azonban még nagyon rossz. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, nem csak mi, egész Európa, melyre

csak az oltás lehet a megoldás.

Az oltásellenek hangok hamisak, az oltás ellen beszélni bűn és hiba. Azt mondta:

Az kérem mindenkitől, hagyják dolgozni az orvosokat, ápolókat.

Van elég ágy és lélegeztetőgép: erről beszélt múlt pénteket, de sok olyan hír érkezik, hogy az egészségügy nem bírja a megterhelést. A miniszterelnök szerint az orvosokon, ápolókon nem múlik emberi élet, ők teszik a dolgukat példaértékűen. Megvan a kórházvezetőknek, hogy átszervezéseket hajtsanak végre, ezzel a módszerrel megoldható a helyzet. Emberfeletti munka árán, de működni fog a rendszer.

Az elkülönített ágyak fele még szabad

- mondta el Orbán.

A technikai ellátás is meg van oldva - tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy van-e még tartalék, azt mondta, nyilván nehéz: köszönet, hála, elismerés és támogatás jár az egészségügyi dolgozóknak.

Nem most van az ideje annak, hogy bemenjünk a kórházakba videókat gyártani.

Szabad keze van a szakembereknek, átszervezhetnek, el tudnak látni minden beteget, legyen az covidos, vagy sem.

Holnap kezdődik a pedagógusok oltása

Orbán Viktor azt kéri a pedagógusoktól, hogy vegyék figyelembe a szülők érdekeit, és fogadják el, az április 19-i iskolanyitást. Mire kinyitnak az iskolák, az első oltást már megkapják a pedagógusok. Arra kéri őket, fogadják el ezt a helyzetet.

Sok apró személyi mérlegelést kell elvégezni arról, kit mikor oltanak be.

A háziorvosok felelőssége, kit mikor oltanak be

- mondta el a vakcinairigységről a miniszterelnök.

Oltják a kismamákat is

Sokáig az volt a mondás, hogy őket inkább ne, ám a legújabb állápont szerint bizonyos oltóanyagot megkaphatja. 42 ezer olyan kismamánk van, akik abban a szakaszában vannak a terhességgnek, amikor felvehetik az oltást már.

- közölte a miniszter.

A keleti oltás példája ragadós, Ausztria is rendel orosz vakcinát. A magyar nép támogatja a keleti beszerzést úgy tűnik. Ha biztonságos és használ, mindegy hol gyártották:

Jól döntöttünk, holott nem volt kockázatmentes a döntés, sok ezer ember életét mentettük meg a keleti vakcinákkal.

- tette hozzá.

Június elejére jutunk el a 7 millió oltásig.

Ahogy nő a beoltottak száma, úgy csökken e fertőzöttek száma, a halottak száma. Lépcsőzetesen kell kinyitnunk, elős helyen az iskolák vannak.

Húsvét után elérjük a 2,5 millió beoltottat, nyithatnak az iskolák, majd a boltok korátozottan.

A tények azt mutatják, 100 ezer emberrel dolgoznak kevesebben, mint 1 éve.

Arra a kérdésre, hogy milyen nyarunk lesz, a miniszterelnök azt mondta, a győzelem kapujában állunk, lesz még 2-3 nehéz hetünk, egyre több energiát fordítunk az újraindításra, szép, napos nyarunk lesz.

Címlapkép: MTI / Sajtóiroda/Benko Vivien Cher