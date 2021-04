Erdő Péter: a feltámadt Krisztus távlatot ad kiszolgáltatottnak tűnő életünknek

A koronavírus-járvány miatt a Szent István-bazilikában hívek részvétele nélkül megtartott szentmisén a bíboros arról beszélt: ha egy világjárvány "döbbent is rá minket, hogy milyen kiszolgáltatott az emberi élet ebben a világban és mennyire nem csupán a mi igyekezetünkön múlik a sorsunk, mindez nem a kétségbeesés forrása".

Ha sokszor mindent elborítani látszik is az önzés, a bizalmatlanság, ha gyakran gyűlölet osztja is meg az embereket, ha az anyagiak hajszolására hangolt világ drámának éli is meg az anyagi jólét csökkenését, "nekünk a feltámadt Krisztus más távlatot mutat".

Nem értelmetlen sodródás az egyéni élettörténetünk, nem céltalan vergődés a világtörténelem, hanem a minket örök életre hívó isteni szeretet nagy terve valósul meg benne

- fogalmazott Erdő Péter.

A bíboros szólt arról is: húsvét igazságát és örömét minden helyzetben "tudnunk kell továbbadni" a "minket körülvevő világnak".

Igaz, hogy változik az emberek közti gondolatközlés módja és nyelvezete és sokszor szétszórt, kiábrándult emberek figyelmét kell megragadnunk, de minél inkább így van ez, annál nyilvánvalóbb világunkban a szomjúság és az éhség Krisztus feltámadásának mindent megvilágító, minden igaz igyekezetnek értelmet és értéket adó örömhíre iránt

- mondta.

A szertartás végén a szokásos feltámadási körmenet elmaradt, helyette Erdő Péter a bazilika kapujából megáldotta Magyarországot, különösen a koronavírus-fertőzésben szenvedő betegeket és az őket gyógyító, ápoló egészségügyi dolgozókat.

Nagyszombaton, az esti vigília szertartásával kezdődik a kereszténység legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely azt az örömhírt hirdeti, hogy Jézus feltámadt a halálból, ezzel minden embert megváltott bűneitől és mindenkit meghív az örök életre.

Címlapkép: Getty Images

