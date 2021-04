Döbbenet: több mint száz méter hosszan hever a szemét Pécs mellett

Több mint száz méter hosszú az az illegális hulladéklerakó, amelyet hetente többször is hízlalnak ismeretlenek Pécs közelében. A környéken lakók többször is eltakarították már a kupacokat, de azok újra és újra megjelennek. Az LMP Pécsen élő frakcióvezetője is feljelentést tesz, mert kiderült, a szemétben több adat is van a lerakók személyére vonatkozóan, és egy videót is kapott, amelyen éppen szórják a szemetet a területre. A felvételen is jól látszik, hogy egy utánfutóról két férfi valamilyen fémlemezeket szór a már egyébként is méretes szeméthalomra. A Romonya felé vezető úton több mint száz méter hosszan szórták már szét a szemetet ismeretlenek.

Címlapfotó: Facebook