Koronavírus: ez vár a covidos kismamákra és az újszülöttekre, ide kerülnek

A ko­­ronavírus okozta helyzet ellenére folyamatos a koraszülöttek, az újszülöttek és a nagyobb gyermekek ellátása is a szülészeteken és a gyermekosztályokon, utóbbiak esetében pedig külön részleget hoztak létre azoknak a gyerekeknek, akik megfertőződtek a vírussal, így például hányás, hasmenés vagy hörgőgyulladás jelentkezik náluk – többek között erről tájékoztatta a várandósokat és az édesanyákat Tálosi Gyula gyermekgyógyász.

Külön részlegen szülnek a megfertőződött kismamák

A Korábban Érkeztem Alapítvány által szervezett múlt heti találkozóról a Délmagyar tudósított. Mint írják, a gyermek-intenzívterápiás szakorvos kitért arra is, hogy ha a szülés előtt álló nő koronavírustesztje pozitív lesz, akkor ő külön részlegen hozza világra a gyermekét, majd a Covid-ellátásba viszik.

Ha az édesanya megkapta a kellő kezelést, és jól van, akkor egy külön szobába helyezik el a babájával, akit szoptathat is, de csakis maszkban lehet vele. Abban az esetben, ha a kismama állapota sokáig nem javul, akkor a családnak is haza tudják adni a babát. A koraszülött csecsemőt viszont csak akkor látogathatja az édesanya és az édesapa is, ha negatív PCR-teszttel rendelkeznek.

Ritkán a csecsemők is elkaphatják

A szakember elmondta, nem jellemző, hogy a csecsemők is elkapják az édesanyától a betegséget, hiszen nem jut át a méhlepényen a vírus, de vannak olyan ritka esetek, amikor ez mégis megtörténik, viszont a gyerekek felgyógyulnak. Ugyanakkor azt javasolta az édesanyáknak:

ha az ötödik-hatodik hétben a babánál fej- vagy hasfájást tapasztalnak, akkor kérjenek orvosi segítséget.

