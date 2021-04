Természetgyógyász: a vírushelyzet megfelelő a lelki és fizikai nagytakarításra

Ahogy a portál írja, a településen élő Tupi Éva Ágnes évek óta gyógyítja az emberek lelkét, mint tarot tanácsadó, numerológiai szakember és természetgyó­gyász. A mostani nehéz járványhelyzetben is sokan fordulnak hozzá támogatásért.

A karantén időszakában a többség úgy érzi, hogy megrekedt, megállt az élete, sokan bezárkóztak és ezt nehéz végigélni, főleg az egyébként aktív személyeknek. Mivel hosszú ideje be vagyunk zárva, sokan szoronganak, hiszen felborult az életük megszokott ritmusa. Nem működnek a kialakult szokások és mindenhová beköltözött a nyomasztó állapot, ami nyomot hagy a lelkekben. Megváltozott a munkavégzés és a tanulás is, ráadásul sokan anyagi gondokkal küszködnek és zsigeri félelmet élnek meg. Tartanak a betegségtől és az ismeretlentől, emiatt egyre jobban elszigetelődnek egymástól az emberek

- mondta Tupi Éva Ágnes, hozzátette: a problémák nem változtak, inkább elmélyültek, hiszen a gondokkal most kell szembenézni, nem lehet halogatni. Sokaknak több idejük marad, jobban figyelnek önmagukra, így felerősödnek például az önbizalmi és a párkapcsolati problémák. A szakember azt is kiemelte, hogy azért ennek az egész mostani helyzetnek van pozitív hozadéka is, mert a többség kénytelen változtatni, ezáltal pedig van lehetőség a fejlődésre. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a legtöbben nehezen élik meg ezt az időszakot, ezért nem mindegy, hogyan reagálnak rá.

Mindenkinek van egy olyan életszakasza, amikor kicsúszik a lába alól a talaj. Fontos azonban, hogy még időben foglalkozzanak a lelki terhekkel, ugyanis később könnyen betegség alakulhat ki. Akár egy baráti beszélgetés is gyógyír lehet, de sokaknak nincs, akivel megtárgyalhatná a gondokat. Néhányszor már azzal is segítek a hozzám fordulónak, hogy meghallgatom, elfogadom, amiket mond, nem kérdőjelezem meg és nem kicsinylem le a gondjait. Az már a siker felé vezető út, ha valaki ki tudja nyilvánítani, amit érez. Ha megtaláljuk azokat a dolgokat, amiért hálás lehet az illető, akkor elkezd azzal foglalkozni és beindul egy pozitív, derűlátó változás

- tette hozzá Tupi Éva Ágnes, aki úgy gondolja, hogy a mostani helyzet kiválóan alkalmas lelki és fizikai nagytakarításra.

Címlapkép: Getty Images