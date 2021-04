Most tetőzik a harmadik hullám: a brit vírusmutáns továbbra is ezreket fertőz

Háromezer alatt az újonnan regisztráltak száma, és az elhunytak száma is hosszú idő óta 200 fő alatt van a mai napon. Továbbra is folyamatosan zajlik az oltás, így mára a beoltottak száma elérte a 3 266 425 főt, akik közül 1 391 381 fő már a második dózist is megkapta - írja a koronavirus.gov.hu.

Az új fertőzöttek száma a mai napon 2680 fő, ezzel a járvány kezdete óta összesen 753 188 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 25 381 főre emelkedett a 197 többségében idős, krónikus beteg elhalálozásával. Kórházban jelenleg 8650 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1 052-en vannak lélegeztetőgépen.

A gyógyultak száma ezzel párhuzamosan folyamatosan nő, jelenleg 458 212 főnél tart, az aktív fertőzöttek száma pedig 269 595 fő.

A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de a brit vírusmutáns továbbra is ezreket fertőz, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. Ugyanakkor minden harmadik magyar ember már kapott oltást a hivatalos honlap szerint.

A fokozatos újraindítás részeként mától kinyithatnak az óvodák, az iskolák alsó tagozatai és a felnőttképzésben is lehetségessé válik a jelenléti oktatás, valamint a vizsgák megtartása.

