Elektromos kerékpár: indul az új pályázat, ennyi támogatást kaphatsz

Külföldön már sok helyen teljesen elfogadott, sőt az eladások nagyobb részét is az elektromos kerékpárok teszik ki. Itthoni viszonylatban nemcsak az áruk számít túl magasnak, de a megítélésük is eléggé változó, sokszor negatív. Lassan azonban hazánkban is terjednek ezek a bringák.

Sokan úgy gondolják, hogy csalás vagy lustaság egy ilyen kerékpárral közlekedni. Elsőre talán mindenki idegenkedik tőle és rácsodálkozik például, hogy miért ilyen drága. Én először Ausztriában próbáltam ki egy kirándulás alkalmával és máris mindent megértettem. Biciklivel járok dolgozni és korábban sokszor zártam térdfájdalommal a napjaimat. Akkor láttam először, hogy remek lehetőség a könnyítés az egészségügyi problémákkal küzdőknek

– mondta a HelloVidék kérdésére Kovács Boglárka, aki már egy éve járja elektromos kerékpárral Dél-Somogy vidékét. A szakemberek szerint az e-biciklik minden bringás számára új utakat nyithatnak meg. De összeszedtük, hogy mik az alapvető előnyeik:

nagy hatótávolság,

olcsó üzemeltetés,

kevesebb energia befektetés,

környezettudatosság,

csak a kerékpárokat általánosan érintő KRESZ szabályokat kell betartani,

nem kötik korhatárhoz,

nincs szükség jogosítványra a használatához,

az idősebbek számára is biztosítja a mozgás örömét,

bármilyen öltözékben használható (szoknyában vagy öltönyben is),

ha lemerül akkumulátor, akkor tovább lehet tekerni.

A kerékpárok felépítése megegyezik, ám motorteljesítményben és felszereltségben eltérnek. A biciklik hatótávolsága körülbelül 30-60 kilométer, a súlyuk pedig meglehetősen nagy, mivel az akkumulátor akár 15-20 kilogrammot is nyomhat. És bár üzemanyagra nem kell költeni, minden használat után szükséges tölteni őket.

Persze, gyorsabban eljuthatunk vele az úticélunkhoz, de korántsem ezért vásároltam elektromos kerékpárt. Nyugdíjas édesanyám újra nyeregbe ülhetett, aki korábban már nem, vagy csak ritkán vette elő a hagyományos bringáját. Az elektromos kerékpárt amolyan boltba járós közlekedési eszköznek szántam, kis kosárral az elején és a hátulján. Ahogy látom, visszaadta édesanyámnak a mozgás örömét, és az aktív élet szabadságát

– mesélte a tapasztalatairól az egyik baranyai kisvárosban élő Király Zsolt.

Bár itthon is láthatóan elkezdték felfedezni az elektromos rásegítésű bringák előnyeit, az aránylag borsos áruk egyelőre sokakat visszatart a vásárlástól. A HelloVidék ezért összeszedte a jelenleg hazánkban kapható kerékpárok árkategóriáit.

Egy jobb minőségű elektromos kerékpár ára 200-250 ezer forintnál kezdődik és a határ szinte a csillagos ég. Ebben az árkategóriában már olyan eszközt vásárolhatunk, ami mind a városi környezetben, mind a terepen megállja a helyét. A használat céljától függően emelheti az árat az egy akkumulátor töltéssel megtehető távolság, ami akár 70-150 kilométerre is növelhető. A motor teljesítménye nagyjából egységes, 250 W-ot produkál. Természetesen a gyártók között is akadnak árkülönbségek. Egyre több azonban a név nélküli motorral eladott kerékpár, amelyek gyorsan hatalmas csalódást okozhatnak. Érdemes erre is odafigyelni

– tájékoztatott Szabó Attila, az egyik általunk felkeresett kaposvári kereskedés üzletkötője.

A mai modern, márkás elektromos kerékpárokkal a szakember beszámolója alapján azonban ritkán van probléma. Ezért is egyöntetű a kereskedők véleménye, miszerint érdemes olyan bringa mellett letenni a voksunkat, amihez terméktámogatást is kapunk. Így szükséges esetén, a garancia lejárta után is tudunk például új akkut, vagy egyéb elektromos kerékpár alkatrészt vásárolni hozzá.

2020 őszén az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) pályázatot ír ki elektromos kerékpárok vásárlására. A bizonyos időközönként meghirdetett támogatási időszakokban azok juthatnak támogatáshoz, akik elektromos rásegítésű kerékpárt vásárolnak. A biciklinek meg kell felelnie az úgynevezett „pedelec” szabványnak, vagyis csak tekerés hatására működhet a motor és az is a pedelec szabályozás része, hogy 25 kilométeres óránkénti sebességnél az elektromos motor lekapcsol. A pályázat kiírásakor a minisztérium hangsúlyozta, hogy alapvetően nem a sportcélú kerékpározókat, hanem a kerékpárral munkába járókat és az időseket szeretné támogatni az e-bike vásárlással.

A pályázat főbb tudnivalói:

pedálszenzoros ebike vásárlásra 90 ezer forint állami támogatás jár,

nyomatékszenzoros elektromos kerékpárok vásárlására 150 ezer forint állami támogatás igényelhető,

a támogatás összege legfeljebb a kerékpár árának 50 százalékát fedezheti.

A HelloVidék végigvitte a pályázati procedúrát és a napokban kézhez is kaptuk a támogatási okiratot. Most eláruljuk azt is, hogyan kell pályázati támogatást nyerni elektromos kerékpár vásárláshoz. Elsőként érdemes figyelni a határidőket, hiszen már négy pályázati kör lezárult és a lehetőségek – az egymilliárd forintos keretösszeget figyelembe véve – egyre szűkülnek. Ha tudjuk, hogy mikor nyílik a következő lehetőség, akkor már előre készítsük össze a szükséges dokumentumokat. A pályázat minden alkalommal csupán egy hétig nyitott, érdemes már hétfőn elkezdeni a dokumentumok feltöltését a pályázatkezelő rendszerbe.

A belépés egyszerűen az ügyfélkapun keresztül történik. Elsőként az alapadatokat kell megadni, és igazolni kell a személyazonosságot is. Utóbbiak érdekében már a belépés előtt jó ötlet lefotózni a személyi igazolvány és a lakcím kártya mindkét oldalát, valamint az adókártyát. Igazolni kell a megfelelő jövedelmi viszonyokat is, akár az utolsó három hónap bérpapírjával, akár az utolsó három hónapos bankszámlakivonattal, vagy vállalkozóként egy NAV jövedelemigazolással. Ezeket a papírokat is érdemes már a pályázati időszak előtt lekérni.

Ha mindez megvan, jöhet a regisztrált kereskedők listája, ahonnan ki kell választanunk az általunk preferált kereskedőt és elektromos kerékpárt is. A lista jól kereshető, akár kereskedő, akár gyártó alapján tudunk keresni és választani. Saját tapasztalat alapján a kiskereskedőknél kissé nehézkesebb a beszerzés, míg a nagyobb áruházak kínálata és lehetőségei is bőségesebbek. A kiválasztás után az űrlapon el kell küldeni az ajánlatkérést a kereskedőnek. Nagyon fontos, hogy még a pályázati időszak alatt el kell fogadni vagy el kell utasítani a visszaérkezett ajánlatot, különben a pályázat érvénytelen.

A pályázat tartalmi értékelése az ügyfélszolgálat tájékoztatása és a gyakorlati tapasztalat szerint egy-másfél hónapig tart. Ezután felgyorsulnak az események. Jó esetben érkezik egy e-mail az IFKA-tól, miszerint „pályázata formailag és tartalmilag megfelelt, és az támogatói döntésre kerül felterjesztésre. Tájékoztatjuk, hogy a Támogatói Döntésre a pályázat benyújtásától számított 15 munkanapon belül kerül sor.” Nálunk például az okiratigénylés értékelése még aznap megtörtént, amiről szintén érkezik egy értesítés.

A támogatói okirat 5 nap múlva elkészült. A beszerzés befejezésének végső határideje a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 180 nap és 2 éves fenntartási kötelezettséggel jár. A támogatási összeg és saját forrás összege kizárólag a beszerzés érdekében kerülhet felhasználásra. Mi végül szerencsésen vásároltunk: egy eredetileg 350 ezer forintos elektromos kerékpárnál „fogtunk ki” egy 279.900 forintos akciós árat, amiből még lejött a 90 ezer forintos támogatás, így végül 189 ezer forintért jutottunk a vágyott biciklire.

A hatodik szakasz benyújtási időszaka: 2021.05.03 - 2021.05.07.

Címlapkép: Getty Images