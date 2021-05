Így felejtsd el a horror számlákat: 10+1 tipp, amivel őrült sok vizet spórolhatsz

Szomorú tény, hogy az elmúlt száz évben a vízfelhasználásunk kétszer gyorsabb ütemben nőtt, mint a Föld népessége. Bolygónk édesvízkészlete azonban állandó, és habár 70%-át így is víz alkotja, mindössze 1%-a alkalmas emberi fogyasztásra. Ebből a "teáskanálnyi" vízmennyiségből kell nemcsak az emberiséget kiszolgálni, ennyi jut a növény- és állatvilágnak is összesen. A Föld édesvízkészletét nemcsak a túlzott fogyasztás, hanem az éghajlatváltozás, a környezet-szennyezés, a talaj- és vízszennyezés, a gazdasági növekedés és a pazarló életstílusunk is veszélyezteti.

Míg napjainkban közel 50 ország küzd vízhiánnyal, az emberiség 36%-a él vízhiányos régiókban, az évszázad közepére több mint a fele kerül ebbe a helyzetbe, 2050-re pedig pusztán az elsivatagosodás jelensége 100 országban 1 milliárd ember megélhetését fogja fenyegetni.

A vízhasználatnak is van ökológiai lábnyoma

Egy adott idő alatt elfogyasztott (elpárologtatott) és/vagy beszennyezett víz mennyisége a víz ökológiai lábnyoma. Kiszámítható bármilyen fogyasztói csoportra (személy, fogyasztók, család, város, nemzet) vagy vállalatra (állami és magánvállalat, iparág). A fejlett országok között takarékos vízfelhasználónak számító Németországban például egy lakos naponta átlag csupán 124 liter vizet fogyaszt közvetlenül (ivóvízként vagy háztartásában), vízlábnyoma azonban a közvetett fogyasztás miatt eléri a napi 5000 litert. (Ehhez képest például Nagy-Britaniában egy lakos átlagban naponta 150 liter vizet használ el.)

Kék-, zöld- és szürkevíz - mi a különbség? Az országoknak van belső és külső vízlábnyoma. A belső a hazai forrásokból nyert víz mennyiségét jelzi, a külső pedig azt, hogy az importált termékek mennyi víz felhasználásával készültek a gyártó országban, és mennyi vizet emésztett föl szállításuk. A vízlábnyom kék-, zöld- és szürkevízből tevődik össze. A kékvíz a termékhez, szolgáltatáshoz felhasznált friss felszín alatti és fölötti víz, a zöldvíz a földben nedvességként tárolt csapadékvíz, a szürkevíz pedig az a szennyezett vízmennyiség, amely a termékkel, szolgáltatással kapcsolatban keletkezik.

Neked mekkora vízlábnyomod?

Naponta egy fejlett országban élő ember átlag 2-3 liter vizet iszik, és napi (átlagos) élelmiszer-szükségletének kielégítéséhez közvetve és közvetlenül 3000 liter vízre van szüksége naponta (átlag 1 literre kalóriánként). Ehhez jön még a mosogatás, mosás, mosakodás, vécéöblítés, locsolás, autómosás stb. vízfogyasztása.

Magyarországi adat:

Egy lakossági felhasználóra jutó évi átlagos vízfelhasználás: 35,7 m3

Egy lakossági felhasználóra jutó napi átlagos vízfelhasználás: 97,8 liter

(Az adatok a Magyar Víziközmű Szövetség 2019. évi adatain alapulnak.)

Hazánkban személyenként átlag napi 100-110 liter vizet fogyasztunk, ásványvízből meg 121 litert, vízlábnyomunk ehhez képest kedvező, napi 2055 liter. Magyarország ivóvizét 94-95%-ban felszín alatti vizekből nyeri. A talajvíz, azaz az első vízadó réteg vizei azonban már több térségben szennyezettek, és a mélyebben fekvő réteg- és karsztvizekben is megjelentek a szennyeződések, és ez korlátozza használhatóságukat.

Tudtad? Mi is sokat tehetnénk

Ha 1 milliárd fogyasztó mindegyike 2 új pamutpólóval kevesebbet vásárolna évente, az így megtakarított víz árával 4,6 millió ember éves élelmezését lehetne fedezni. De ha 1 kg marhahúsból készül az ebéd, azzal 107 fürdőkádnyi vizet is "elfogyasztunk".

Átlagosan ennyi vizet fogyasztunk el:

• kádfürdőzéssel: 100-120 liter

• zuhanyzással/tusolással: 40-70 liter (ez extrém sok is lehet, ha valaki órákig állunk a zuhany alatt)

• mosás mosógéppel: 40-60 liter

• WC öblítéssel: 10-15 liter

• kézmosással: 3-5 liter

• mosogatás kézzel: 40-60 liter

• mosogatás géppel: 10-15 liter

Tippek arra, hogyan is spórolhatunk a vízzel!

Víztakarékos megoldásokat kezdjétek otthon, kicsiben, hiszen, ha mindannyian tesztek valamit minden nap környezetetek védelméért.

A fogmosáskor ne folyassunk feleslegesen a vizet! Csak ezzel az egyszerű módszerrel percenként 6 liter vizet takaríthatunk meg. Próbáljuk rövidebbre venni a zuhanyzás idejét! Gondoltátok volna, hogy percenként 6 és 45 liter vizet is elhasználunk egy-egy zuhanyzással? Ezért is érdemes olyan kézi zuhanyfejet beszereznünk, amely air infusion rendszerrel rendelkezik, amely oxigénnel dúsítja a vizet. Így a vízfogyasztás minimálisra csökken. Jusson eszünkbe, zuhanyzás közben is! Amikor beállunk a zuhany alá vagy a kádban zuhanyozni kezdünk (más eset persze, ha relaxáló fürdőt veszünk), a test beszappanozása, illetve a haj samponozása idejére nyugodtan elzárhatjuk a folyó vizet. A fürdővizet is újrahasznosíthatjuk! Lehet vele felmosni, ha olyan tusfürdőt használunk, akkor a kertben locsolhatunk is vele. Sőt, autót is lemoshatjuk vele, ha ügyesek vagyunk! Ne a folyóvízzel! Kézmosáskor vagy borotválkozáskor is jelentős vízmennyiséget takaríthatunk meg, ha vizet eresztünk a mosdótálba, ahelyett, hogy a csapból folyatnánk a vizet. Ne indítsuk el a mosógépet két pólóval! A mosógépet és a mosogatógépet ne használjuk félig töltve, ezzel is csökkenthetjük a felesleges mosások számát. Javítsuk vagy cseréljük ki egy csöpögő vízcsapot! Naponta 15 litert, évente akár 5500 liter vizet is elpazarolhatunk egy csöpögő csappal. Érdemes mindenből a víztakarékost választani! Nemcsak zuhanyfejekből, hanem a vízcsapokból, WC-tartályokból, mosógépekből, mosogatógépekből is a víztakarékos terméket válasszuk! Ásványvíz helyett fogyaszthatjuk egyébként nyugodtan az otthoni csapvizet! Ha jó az íze, nyugodtan igyunk csapvizet, de ha jobb minőséget szeretnénk, szerezzünk be egy víztisztítót! Öntözzünk okosan! Több szempontból is érdemes összegyűjteni az esővizet, és azzal locsolni. Ha kertünkben mégis csapvízzel kell locsolnunk, azt a nap hűvösebb szakaszában tegyük, hogy minimalizáljuk az elpárolgást. Így mosogassunk! Elsődleges, hogy mosogatás közben, amíg a szivaccsal tisztítjuk az edényeket, mindenképpen zárjuk el a csapot! Még többet takaríthatunk meg, ha nem folyóvíz alatt mossuk el az edényeket, hanem megtöltjük vízzel a mosogatótálcát, és csak az edények átöblítésére használunk folyóvizet. Nem köztudott, de egy modern mosogatógép hatékonyabb, mint a kézi mosogatás, mivel kevesebb vizet használ a munka elvégzéséhez. Ugyanakkor a mosogatógép legyártása, szállítása és működtetése is erőforrás és energiaigényes, ezért ha okosan mosogatunk, nem feltétlenül szükséges mosogatógép vásárlása.

