Döbbenetes várólisták: erre számíthat az, aki most a Nyugat-Dunántúlon műtétre vár

Ahogy korábban a HelloVidék is hírt adott róla, múlt hét csütörtöktől újraindulnak a kórházakban a koronajárvány miatt leállított, nem életmentő műtétek, s borítékolható, hogy jóval hosszabb várólisták lesznek, mint a járvány előtt voltak. A Telex most megmutatta, mire számíthatnak azok a betegek, akik a nyugat-dunántúli kórházak valamelyikében szeretnék megműttetni fájó lábukat, csípőjüket, rossz szemüket. Vagy bármit, ami hónapokig halasztható volt.

Eddig ennyi volt a várakozási idő

A Telex információ szerint a nyugat-dunántúli (Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyei) kórházakban a csípőprotézis-műtéteknél az átlagos várakozási idő már eddig is 284 nap volt; térdprotézisre 388 napot, szürkehályog-műtétre 134-et vártak átlagosan a betegek.

A régióban ezek a számok – az úgynevezett medián várakozási idő – a Covid-járvány harmadik hullámának lecsengésekor, 2021-ben, a NEAK várólista összesítése szerint a csípőprotézisnél 546 napra emelkedtek (szemben a 284-gyel), a térdprotézisnél 674 napra (388 helyett), a szürkehályognál pedig 260-ra (korábban 134). Mindenhol tehát csaknem a duplája a várakozási idő. Alapból.

- írják. A lap értesülései szerint viszont ezek a számok legfeljebb csak tájékoztató jellegűek, sokkal több a valós várakozó.

Számos betegénél ugyanis a járvány hónapjai alatt vált (volna) esedékessé az operáció, de őket meg sem próbálta időpontra felvenni – nem is lehetett. Ott vannak ugyanakkor a korábbi, állapotuk alapján egyre inkább sürgőssé váló esetek, a várólistán is őket látjuk még. Hozzájuk csatlakoznak hamarosan az újak.

Hálapénz nélkül

A kórházi szakmán belül is sokan kíváncsiak arra, hogy az új rendszerben, amelyben hálapénz elvben már nincs, mennyire lesznek motiváltak maguk az orvosok a lista lerövidítésében. Ugyanúgy tülekedés lesz-e a műtői helyekért, mint korábban?

A vélemény vegyes: van, aki már látja, hogy a lelkesedés messze nem olyan mértékű, mint volt korábban; más sokatmondóan csak annyit tesz hozzá – a hálapénzre utalva –, „nem eszik olyan forrón a kását”.

- írják, de kérdés az is, hogy az eddig „halaszthatónak” ítélt betegek milyen állapotban kerülnek műtőasztalra. „Ha felnyitjuk, akkor látjuk” – szól a sommázat.

Bárhogy lesz is, az újabb újrakezdés bizonyosan előtérbe tolja a várólistákat, s abban is biztosak lehetünk, hogy horrorisztikus dátumokat látunk/posztolnak majd a Nyugat-Dunántúlon (is).

Igazából nem kell jövő időben fogalmazni, hisz a Telex információi szerint térdprotézisnél Győrben a legutóbbi tervezett időpont 2023. december 2., vagyis az illető több mint 900 napot vár még a műtétre. De ne örüljön az sem, aki Zala megyében él, mert ott 2023. március 21-re van időpont, Veszprémben pedig 2023. február 24-re.

Marad a magánellátás?

Rossz hír az, hogy nem feltétlenül jelenthet megoldást a magánellátás. A nagyműtéteknél biztosan nem, mert azokat az egynapos sebészettel rendelkező magánklinikák nem tudják elvégezni. Ráadásul – az egyik Győr-Moson-Sopron megyei olvasónk elmondása szerint – már a magánellátásba is alig tudott bejutni.

