Őrült finomságokat készíthetsz fenyőrügyből: ingyen van, a legtöbb kertben megtalálható

Tisztázzuk a legelején, friss fenyőrügyet jellemzően április elejétől május végéig érdemes szüretelni. Az idei szeszélyes és hűvös április miatt most minden két héttel eltolódott, így még javában tart a szezonja. (A fenyőrügy elnevezés sokakat megtéveszthet, ugyanis ezt a kifejezés valójában a fenyőfák friss ágvégeit jelenti.) Fontos viszont azt is megjegyezni, hogy nem minden tűlevelű növény fenyő. Míg számos örökzödnek vannak hasznos tulajdonságai, addig akadnak köztük mérgező fajták is, ilyen például a tiszafa.

A lucfenyő és az erdei fenyő, a jegenyefenyő, a vörösfenyő, az ezüstfenyő hajtásait azonban biztonsággal fogyaszthatóak.

A lucfenyőnek egyébként rendkívül erős gyógyító hatása van, mivel sok terpentint tartalmaz, ami a legerősebb természetes oldószer: minden lerakódást felold a légutakban.

A rügyek gyűjtésénél legyünk körültekintőek, válasszunk tiszta területet, távol a várostól és a forgalmas utaktól. A zsenge rügyek mindig világosabb zöld színűek a fa többi lombjához képest. A gyűjtés szempontjából az 5-8 centiméteres hajtások a legmegfelelőbbek, ezért a tavasz vége és a nyár eleje a legmegfelelőbb alkalom a beszerző körútra. Én mindig több fáról szedem, hogy ne okozzak nagy kárt egy-egy fa fejlődésében.

Miért érdemes fogyasztani?

Csibi Mária-Magdolna természetgyógyász-kineziológus szerint az alábbi gyógyhatások miatt érdemes fenyőrügyet gyűjteni:

Általános erősítőszer, támogatja az immunrendszert.

Köptető, nyákoldó hatású: légúti problémák, megfázás, köhögés, torokfájás esetén alkalmazható. Idült hörghurut esetén is remek választás. Jót tesz a hangszálaknak is.

Fertőtlenítő, mikrobaellenes, gyulladáscsökkentő hatású.

Az illóolajnak ezeken kívül van egy élénkítő hatása is, ezért fáradtság, mentális kimerültség, vagy hosszú lábadozás esetén is érdemes alkalmazni.

Fájdalomcsillapító, izomgörcs oldó. Reumás panaszok esetén is használható (tinktúra bedörzsölőként).

Leginkább viszont a nyákoldó, köptető, immunerősítő, fertőtlenítő hatása miatt használjuk (utóbbinál fenyő illóolaj formában - ebben viszont nem csak rügy van).

Így készíts fenyőteát!

A fenyőtűnek magas a C-vitamin tartalma. Ezt a régi időkben is jól tudták, ezért szárítva elraktározták, hogy egész évben legyen belőle. Kiváló túlélési táplálék. Az egyik legegyszerűbb felhasználási módja a fenyőtűleveleknek a teakészítés. Öntsünk forró vizet az enyhén zúzott levelekre, majd ízesítsük egy kevés citrommal és mézzel. Remek választás egy hűvösebb nyári napon is.

Készíthető belőle fenyőméz, úgy, hogy akácmézbe rügyet áztatunk.

Fenyőrügyből így lehet szörpöt csinálni

Szedünk egy jó nagy adag friss, világoszöld fenyőhajtást, megmossuk, és beáztatjuk egy fazék vízbe. Másnap felforraljuk, adunk hozzá cukrot (5 liter vízhez két kilót), belefacsarjuk két citrom levét. Teszünk bele citromsavat is ízlés szerint, ami tovább savanyítja, egyben az eltarthatóságáról is gondoskodik. Hígítva kóstolgatjuk, beállítjuk az ízét. Részemről pár friss mentaág és citromfű is kerül bele, úgy még finomabb lesz az íze.

Ha felforrt, leszűrjük. Az így hátramaradt szörpöt forrón üvegekbe töltjük. Ha sok lett, és azt akarjuk, hogy elálljon, dunsztoljuk, majd mehet a kamrapolcra. Ha rögtön meg szeretnénk inni, akkor kihűtjük.

Most kell elkészíteni télire a legjobb köptető szirupot

A tavaszi, zsenge hajtásokból és rügyekből készített szirup magas vitamintartalma miatt nemcsak kiváló köptető, hanem remek immunerősítő is. A kész termékeket rettentő drágán adják a terjesztők. A fenyőrügy szirupot általában 250 ml-es kiszerelésben adják, az árak pedig 2500 forinttól akár 10000 forintig is terjedhetnek, jobban járunk tehát, ha magunk készítjük el az orvosságot!

A fenyőszirup úgy készül, hogy egy nagy befőttes üvegben 2 centinként rétegezzük a fenyőrügyet és a cukrot, lefedjük, és hagyjuk, hogy összeessen. Amikor hely lesz az üvegben, kitöltjük további réteg cukorral és fenyőrüggyel. Lezárjuk közben egy fóliával. Ne csodálkozzunk azon, ha pár nap elteltével összeesik és az egész bebarnul. Ez természetes velejárója a folyamatnak. Két hét után egyszer felkeverjük. 1 hónap múlva leszűrjük és kész is a finom szirup! Torokfájásra a legjobb, de különleges ízvilága miatt akár a vadhúsokat is megbolondíthatunk vele.

Balzsamecet helyett ezt tedd a salátára!

A friss tűleveleket áztassuk hat héten át almaecetbe, így is megőrizhetjük a bennük rejlő vitaminokat. Egy széles szájú üveget töltsünk meg tűlevéllel és öntsünk rá annyi almaecetet, amennyi pont ellepi. Egy műanyag fedővel zárjuk le az üveget, és tegyük el sötét helyre. Hagyjuk a tűleveleket az ecetben 6 héten át, majd szűrjük le. Az így készült „házi balzsamecetet” aztán salátára, ízesítőként használhatjuk.

A fenyő egyéb részeiről se feledkezzünk meg!

A fenyőnek szinte minden része alkalmas a fogyasztásra. A fenyőgyantatej például jó orvosság az asztmára, és megszünteti a köhögési ingert is. A fenyőtobozok magjáról is csak kevesen tudják, milyen jótékony hatással bír. A diós illatú, mandulás ízű magot már az ősember is fogyasztotta, fontos szerepet játszott a római légió katonáinak élelmezésében, de ették már az amerikai indiánok is, és nem ismeretlen a keleti kultúrákban sem. Sokféle fenyő van, amelynek magját megesszük, bár mi magyarok még kevésbé ismerjük, de az ázsiai és olasz konyhának elengedhetetlen hozzávalója.

A fenyőmag gazdag az immunerősítő és antioxidáns, nagy mennyiségben tartalmaz többszörösen telítetlen zsírsavakat, amelyek nagyon jó gyulladás gátlók, csökkenti a magas vérnyomást, vértisztító hatású, és segít az alacsony koleszterinszint megtartásában, és hatékony segítséget nyújtanak a szív az érrendszeri betegségek elleni védekezésben. Lassítja az érelmeszesedési folyamatokat. Fogyasztása cukorbetegeknek is kifejezetten ajánlott. E-vitamin tartalma kiemelkedően magas, ami segít megszabadulni a szervezetben lerakódott salakanyagoktól, a szív és agy működéséhez elengedhetetlen, segíti koncentrálást.

Szórhatjuk salátákra, tésztákra, zöldség és halas ételekre, készíthetünk belőle szószt (nincs igazi olasz pesto sem fenyőmag nélkül) hihetetlen párost alkot az aszalt paradicsommal.

Viszont nem olcsó mulattság, egy kiló fenyőmagért 15-22 ezer forintot is elkérnek.

Címlapkép: Getty Images