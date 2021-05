Felismeritek a cukiságokat? Velük folytatódott a májusi bébibumm a vidéki állatkertben

A május 2-án napvilágot látott, egyelőre ismeretlen nemű három apróság még jó ideig élvezi majd a kiköltésüket is végző apjuk gondoskodását, de szépen növekednek, és már egyre nagyobb önállósággal fedezik fel vadregényes kifutójukat, ahol a teljes családot megtekinthetik a látogatók.

Debreceni Állaltkert

Az Ausztrália nagy részén őshonos emu (Dromaius novaehollandiae) 150-190 cm-es magasságával és 30-60 kg-os testtömegével ma Földünk második legnagyobb termetű madara. Szervezete jól alkalmazkodott a száraz sztyeppéken és cserjés vidékeken való élethez, így szükség esetén több napot is kibír víz nélkül. Zöld növényi részeket, gyümölcsöket és ízeltlábúakat egyaránt elfogyaszt, táplálékának megőrlése érdekében pedig kisebb köveket is lenyel. Bár rendszerint sétálva közlekedik, futás közben akár 50 km/órás sebességet is elérheti. Párban vagy csoportosan él, a költés és az utódnevelés azonban a kakasok kizárólagos feladata. A fiókákat apjuk védelme mellett háromhónapos korukig csíkos rejtőszínük is segíti a túlélésben. E robusztus futómadár az ausztrál élővilág egyik legikonikusabb képviselőjeként a kontinensország címerén is szerepel.

Címlapfotó: Debreceni Állatkert