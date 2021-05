Őrült veszélyes, ha igazi pszichológus helyett sarlatánhoz fordulsz: itt az interjú

Nem beteg az, vagy van valamilyen klinikai szintű pszichés zavara annak, aki pszichológushoz fordul. Előállhatnak olyan krízishelyzetek az életben, amikor szükség lehet egy szakember tanácsára, segítségére, mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Kökönyei Gyöngyi, az ELTE Pszichológiai Intézetének megbízott igazgatója.

A koronavírus-világjárvány rivaldafénybe helyezte a pszichológiát, mit tud ezzel kezdeni a szakma?

Ez egy nehéz kérdés. A pandémia talán arra irányította rá a figyelmet, hogy érdemes lenne újragondolni a saját céljainkat, értékrendünket, életmódunkat, és ez nem feltétlenül csak egyéni szinten igaz, hanem akár társadalmi vagy világszinten is. Ebben van most szerepe minden tudományágnak, hogy segítse ezt az újradefiniálást. Szerintem nagyon sokat tanult a pszichológia is ebből az időszakból, ugyanakkor azt is érdemes hangsúlyozni, hogy a pszichológia szemszögéből a pandémia katasztrófajelenségként értelmezhető.

A katasztrófajelenségekről pedig sok tudásunk van: Ha csak arra gondolunk, hogy milyen reakciók jöttek is elő az első időszakban, az nagyjából várható is volt. Voltak már hasonló, csak kisebb járványok, amikkel kapcsolatban nagyon hasonló dolgokat írtak le, mint most, de nyilván lehetnek olyan specifikus hatások is, amik ezzel a vírussal, vagy járvánnyal függnek össze.

A pszichoterápiára járók száma növekedett 2020-ban Magyarországon?

Több fórumon azt olvastam, ahol a gyakorlatban dolgozó szakemberek szólaltak meg, hogy jelentősen megnőtt a segítségkérők aránya, és ugyanezt hallottam az általam ismert praxisban dolgozóktól is. A telefonos segélyszolgálatoknál is sokkal nagyobb lett a hívások száma. Ez nagyon jól párhuzamba állítható azokkal a kutatási eredményekkel, amik azt mutatják, hogy az elmúlt egy évben a korábbi évekhez viszonyítva nőtt a különböző pszichés tünetek és zavarok előfordulása.

Véleménye szerint változott itthon az emberek hozzáállása a pszichoterápiákhoz?

Nagyon fontosnak tartom a tudományos ismeretterjesztést. Az embereknek látniuk kell, hogy mivel foglalkozik a pszichológia. Nemcsak a kóros folyamatokkal foglalkozunk, a hangsúly sokkal inkább azon van, hogy megértsük a viselkedést, a mentális folyamatokat. Lehetnek olyan helyzetek, mint például a mostani világjárvány is, ahol bizonyos típusú pszichés reakciók, például a bizonytalanságérzet, az aggódás, egyáltalán nem nevezhetők kórosnak, de persze előfordulhat, hogy olyan szintűvé válik, hogy már jelentősen akadályozza a mindennapi működést.

Az, hogy valaki pszichológushoz fordul, nem feltétlenül jelenti azt, hogy beteg, vagy valamilyen klinikai szintű pszichés zavara van. Előállhatnak olyan krízishelyzetek az egyének életében, amikor szükség lehet egy szakember tanácsára, segítségére.

A hiteles szakemberek mellett ugyanakkor ott vannak a kuruzslók, akik óriási tömegeket szólítanak felhígított szlogenjeikkel. A szakmának van dolga a kóklerekkel?

Mindenképpen és a leghatározottabban van. A szakma oldaláról régóta nagy igény ez, és próbálunk is tenni érte, de nem annyira könnyű kiszűrni azokat, akik nem rendelkeznek megfelelő végzettséggel és ismeretekkel, hogy ilyen típusú szolgáltatásokat felajánlhassanak másoknak.Itt is fontos az edukáció, hogy aki viszont úgy dönt, hogy segítséget kér, tisztában legyen azzal, hogy egyáltalán ki ajánlhat fel például bizonyos típusú szolgáltatásokat.

Ezeknek az egyéneknek a tevékenysége veszélyes is lehet?

Abszolút. Hiszen lehet, hogy olyan komoly problémáról van szó, amit egy sarlatán nem tud szakszerűen kezelni, és azt sem tudja megítélni, mikor kellene tovább küldeni a kliensét szakemberhez. Úgyhogy egy idő után ez nemcsak kóklerség, hanem adott esetben veszélyt is hordozhat.

A beszélgetés Kökönyei Gyöngyivel itt folytatódik.

Címlapkép: Getty Images