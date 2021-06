Nyugdíjba vonul Falco, a madarak segítője: mérgezéses bűneseteket derített fel a derék kutya

2013-ban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), a világon harmadikként létrehozott egy méreg- és tetemkereső kutyás egységet, amely azóta is komoly részt vállal a ragadozómadár-mérgezések elleni küzdelemben. „Falco”, az egység alappillére, hét kiemelkedően eredményes év után most nyugdíjba vonul.

A Deák Gábor vezette egység az elmúlt évek alatt komoly eredményeket ért el a mérgezésekkel kapcsolatos bűnesetek felderítésében. Több mint ezer terepi keresésben vettek részt, 585 mérgezéssel kapcsolatos bizonyítékot találtak, és ezzel az egyik legsikeresebb méreg-és tetemkereső kutyás egységnek számítanak a világon.

Falco az évek során az alapfeladatán túl más jellegű munkákban is részt vett. Kutattak molnárgörény és lelőtt farkas után, kerestek áramütés miatt vagy gépi kaszálás során elpusztult állatokat, de az összes ragadozómadár-mérgezéssel összefüggő eredményes házkutatás, itthon és külföldön egyaránt, mind hozzá kötődik.

A hároméves elkészítő munka után a képzés végül a HELICON LIFE projekt keretében 2013-ban kezdődhetett el az Országos Rendőr-főkapitányság Dunakeszi Oktatási és Kiképző Központjában. A kutyavezetői feladatokra az MME egyik korábbi önkéntesét, Deák Gábort választották ki. Gábor és „Falco” egy négy hónapos speciális, a drogkereső kutyákéhoz hasonló kiképzésen vett részt, csak kábítószer helyett neki elhullott állati tetemeket és a leggyakrabban használt mérgeket kellett megtalálnia.

A legsikeresebb egység

Falco alapvetően méreg-és tetemkereső kutya, de számos más területen is komoly eredményeket ért el. „A kiképzés után is folyamatosan kellett még új dolgokat tanulnia, mert mi is munka közben jöttünk rá sok mindenre. Például arra, hogy a mumifikálódott tetemek keresésére is külön meg kell tanítani. Őt a méreganyagok mellett a bomló állati tetemek megtalálására képeztük ki, de egy olyan tetemnek, ami már csak csont és toll, egészen más a szaga, mint egy frissen elhullott állatnak.”

