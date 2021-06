Sokat spórolhatsz, ha jól használod a háztartási gépeid: mutatjuk, hogyan

Egy igazán energiahatékony kombinált hűtőszekrénnyel és mosógéppel évente akár több tízezer forint is megspórolható a rezsiszámlákon, de a készülékek tudatosabb használata szintén hozzájárulhat az energiafogyasztás csökkentéséhez, így a háztartás zöldítéséhez. Az LG szakértői összegyűjtötték a leghasznosabb tippeket, amelyekkel környezettudatosabban használhatjuk háztartási készülékeinket.

Ha Magyarországon az összes, 8 évnél idősebb, korszerűtlen mosógépet, hűtőt és fagyasztót modern készülékre cserélnének a háztartások, összesen évi több mint 1,2 millió tonnával lenne csökkenthető hazánk CO2-kibocsátása. Persze nem csak új gépek beszerzésével, hanem a meglévő eszközök tudatos használatával is zöldebbé tehetjük háztartásunkat, így némi odafigyeléssel a rezsin is spórolhatunk.

Televízió

Fedezzük fel és használjuk ki a beépített, energiatakarékosságot szolgáló funkciókat, vagyis a környezeti fénytől függő automatikus fényerőszabályozást, az energiatakarékos üzemmódot, zene- vagy rádióhallgatás esetén a képernyőkímélőt, illetve az időzített kikapcsolást. Ha ilyen funkciókkal nem rendelkezik a készülékünk, akkor is van megoldás, hiszen magunk is lejjebb vehetjük a fényerőt és besötétíthetjük a szobát. Ha senki nem nézi épp a tévét, kapcsoljuk ki – ezt akár egy hosszabb reklámblokk idején vagy a meccsek szünetében is megtehetjük. Fontos az is, hogy rendszeresen portalanítsuk a készüléket, hogy az ne okozhasson hosszú távon túlmelegedést.

Hűtő

A hűtőt nem szabad sem sugárzó hőforrás (pl. tűzhely) közelébe állítani, sem közvetlen napsugárzásnak kitenni. A készülék hátulján lévő kondenzátorrácsnak a jó szellőzéshez tér kell, a faltól tartsunk legalább 10 cm távolságot, de ne helyezzük a gépet szűk kamrába sem, félévente pedig portalanítsuk a rácsot. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy jól zár, illetve szigetel-e az ajtó, a nem No Frost rendszerű készülékeket évente kétszer olvasszuk le, mert az eljegesedett belső tér növeli az energiafogyasztást. Ha a hűtőnk rendelkezik energiatakarékos (Eco Friendly) üzemmóddal, 1-2 napnál hosszabb távollét esetén kapcsoljuk át erre a készüléket.

Mosógép, mosogatógép

A mosógépek a legtöbb energiát a víz melegítéséhez használják fel, ezért az átlagos szennyezettségű ruhákat elegendő csak 30-40 fokon mosni. Ha a gépünk rendelkezik TurboWash™ funkcióval, annak használatával nem csak energiát, de időt is spórolhatunk. Nem érdemes 1-2 ruha miatt elindítani a mosást, de az sem jó, ha túlzottan megtömjük a gépet, mert ennek a mosás és az öblítés hatékonysága látja kárát – ha tehetjük, válasszunk nagyobb kapacitású mosógépet, így kevesebb programot kell elindítanunk. Ha szárítógépet is használunk, szárítás előtt minél nagyobb fordulaton centrifugáljuk ki a ruhákat – kivéve persze az igazán kényes, illetve a vasalásra váró darabokat.

Ma már talán közismert, hogy a mosogatógép használata energia- és víztakarékosabb, mint a kézi mosogatás: ha az egész EU átállna kézi mosogatásról gépire, összesen évi 92 terawattóra energiát2, valamint több mint hatmilliárd milliárd liter ivóvizet is meg lehetne takarítani. Ez utóbbi mennyiség 2,5 millió olimpiai úszómedence feltöltéséhez elegendő, míg az energiamegtakarítási potenciál Portugália éves teljes villamosenergia-fogyasztásának duplája. Csakúgy, mint a mosógépek esetén, a mosogatógépeknél is fontos, hogy várjuk meg, amíg megtelik a készülék, illetve használjuk a megfelelő programot, hiszen a kevéssé vagy átlagosan szennyezett edények számára elegendő az alacsonyabb hőfokú tisztítás. Vízpazarló kézi előmosogatásra, előöblítésre az esetek túlnyomó többségében nincs szükség, elegendő a maradékot az amúgy is használt papírszalvétával eltávolítani. Ügyeljünk arra is, hogy jól pakoljunk be a mosogatógépbe: a tányérok ne érjenek össze, a poharakat, edényeket pedig lefelé fordítva helyezzük be.

Légkondicionáló

Bár a nagy hőségben csábítónak tűnhet jéghidegre állítani a légkondit, ez sem az áramfogyasztásnak, sem az egészségünknek nem tesz jót. A benti hőmérsékletet mindig a kintihez viszonyítva ajánlott állítani: 8-10 foknál ne legyen nagyobb a különbség azon a területen, ahova beérkezünk, így van ideje a szervezetünknek akklimatizálódni. Kerüljük a direkt légáramot is, azaz ne tartózkodjunk huzamosan ott, ahová a klíma a hideg levegőt fújja, hiszen még a normál huzatban tartózkodva is könnyen megfázhatunk. Ami az irodában az üzemeltető feladata, arra otthon nekünk kell figyelnünk: a szűrőket tisztítanunk, cserélnünk kell, de rendszeres időközönként szükséges nem csak beltéri, de a kültéri egységet is ellenőrizni, karbantartani, hiszen a túlzott porlerakódás itt is magasabb energiafogyasztást eredményezhet.

Címlapkép: Getty Images