Ilyet se kóstoltunk még: aromatérképpel újul meg a vidék egyik legnagyobb borászata

Megújult arculattal erősít idén a csaknem három évtizedes múltra visszatekintő neszmélyi borászat, a Hilltop. Új megjelenésének középpontjában a minden Hilltop borfajta esetében egyedi aromatérkép áll, ami kezdő és haladó borfogyasztók számára is segít eligazodni a borászat kínálatában, hogy az Irsai Olivértől a chardonnay-n át a merlot-ig mindenki megtalálja a maga kedvencét - olvasható a sajtóközleményben.

Minden korty Hilltop bor egy igazi élmény

A könnyen felismerhető, jellegzetesen friss, gyümölcsös és virágos illatú tételeiről híres borászat ideológiája, hogy nemcsak a bort zárja palackba, hanem a hozzá kapcsolódó életérzést is. A borozást, kóstolást és az azt kísérő élményeket: a naplementéket, a nyárestéket, a társaságot, a mosolyt, a kalandot. Ennek jegyében született meg a borászat új mottója: „Érezd+!”

Minden az aromák körül forog

Az új Hilltop címkék különlegessége a minden borfajta esetében egyedi aromatérkép. Ezt a kóstolási segédeszközt Dr. Ann C. Noble, a davis-i Kaliforniai Egyetem professzora találta ki a nyolcvanas években, amikor kutatásai során arra lett figyelmes, hogy a képzetlen borfogyasztók számára nehézséget okoz, hogy kifejezzék, milyen aromákat éreznek a borban, ahogy az is, hogy az egyes tételeket íz- és illatjegyeik szerint összehasonlítsák. Noble professzor kör alakú skálákon helyezte el a jellemző aromákat a gyümölcsöstől a fáson át a fűszeresig sokféle jegyet meghatározva, az aromákat pedig a könnyebb azonosíthatóság kedvéért színekkel is jelölte. A körök elsődleges, másodlagos, de akár harmadlagos aromákat is leírnak, így segítenek lebontani az ízélményeket, és egyre komplexebben megfogalmazni a kóstolt tétel jellemző jegyeit.

A Hilltop címkéken is aromatérkép jelöli a jellemző ízeket, illatokat és ezek intenzitását, igaz, a könnyebb értelmezhetőség érdekében egy egyszerűbb, letisztultabb formában. A címkékről így leolvashatók az adott tételre jellemző íz- és illatjegyek, ezzel segítve a választást - kezdők és haladók számára egyaránt. Az illat- és ízjegyek dominanciája még egyértelműbbé válik a címkefeliratok alapján, amelyek ételajánlásokat is tartalmaznak. Így a borrajongónak már csak a saját ízlését kell követnie az ásványos, parfümös, gyümölcsös, virágos vagy éppen egzotikus jegyek közötti utazás során.

A Hilltop borsor mellett természetesen a borászat prémium márkája, a Kamocsay Ákos nevével fémjelzett borsor is megújul: az aromatérkép ugyanúgy megmarad sorvezetőként, a szín- és anyaghasználat azonban megkülönböztetőül szolgál majd.

Érezd+ Neszmélyt!

A megújulással a Hilltop nem titkolt célja, hogy kezdő és laikus borfogyasztókat edukáljon: az aromakörrel segítsen eligazodni a kínálatban, segédeszközt kínáljon a kóstoláshoz, és ösztönözzön arra, hogy mindenki bátran kísérletezzen és „ízlelgesse” a hazai borászatok minőségi kínálatát. Mindemellett a borászat építeni szeretné a neszmélyi borok hírnevét is: saját kommunikációjában – közösségi média oldalain, weboldalán és rendezvényein – a következő években kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a neszmélyi borok eredetvédelmét biztosító földrajzi árujelzőkről, a régió oltalom alatt álló borainak egyedi tulajdonságairól tájékoztasson.

Tradíció és innováció: A Hilltopról

Az 1993-ban alapított Hilltop márka a 21. század innovatív megoldásait és a Kamocsay Ákos főborász nevével fémjelzett több évtizedes szaktudást ötvözve formál piacot, ízlést, és teremt kultúrát. A reduktív technológia a különböző fekvésű, talajösszetételű és mikroklímájú neszmélyi dűlők különlegességét könnyen elérhető, értelmezhető és szerethető tételekbe zárja. Ezért a hazánk egyik legnagyobb, több mint 400 hektáros borbirtokán készülő egyedi illatelemekben gazdag borok minőségi, fenntartható és tudatos választást kínálnak a borkedvelők számára. A korábban elsősorban a külföldi vásárlókat megcélzó, és felerészben még ma is exportra dolgozó Hilltop olyan világfajtákkal büszkélkedhet, mint a sauvignon blanc, a pinot gris vagy éppen a fűszeres tramini; és olyan tradicionális hazai kedvencekkel, mint a cserszegi fűszeres, az Irsai Olivér, vagy a királyleányka.

Címlapkép: Getty Images