Filléres trükkök, amitől nagyobbak tűnik a konyha: így könnyebb lesz rendet tartani

Ahhoz, hogy könnyebben meghatározzuk, mit is tartsunk a konyhaszekrényben, jobb, ha azzal kezdjük, mi az, amiket sose tároljunk benne: vagy azért, mert túl sok helyet foglalnak el, vagy azért, mert túl ritkán használjuk őket.

1. A tálcákkal csak a baj van

Nagyméretű és ritkán használatos konyhai kiegészítőket, mint például a családi ebédeken és kerti partikon használt tálcákat felesleges a konyhaszekrény legértékesebb helyein tárolni. Célszerű inkább a kamrába bevinni, vagy a hűtő fölötti holttérben kialakítani számukra egy félreeső helyet.

2. A konyharuhák és a terítők

A konyharuhákat, díszes terítőket vagy abroszokat, ha nincs elég helyünk, ne bent a konyhánkba tároljuk, hanem vigyük inkább a gardróbba. Ha mégis úgy döntünk, hogy jobb a konyhaszekrényben tárolni őket, akkor is helyezzük őket a legmagasabb polcra, hogy semmi se csöpögjön rájuk.

3. Felejtsük el a szekrénybe bedobált félig üres zacskókat

A legpraktikusabb, ha az ételeket a kamrában vagy a hűtőszekrényben tároljuk. A félig üres tasakokat, liszteszacskót, porcukrot vagy sót, a megbontott spagettis zacskót ne tegyük csak úgy be a konyhaszekrénybe, inkább a kamrába keressünk számukra helyet. Ha nincs elég üres polcunk, tegyük őket egy nagy dobozokba. Még jobb, ha műanyag vagy üvegtárolókat szerzünk be, és abba öntjük át. Így nemcsak kevesebb helyet foglalnak el, de kevésbé találják meg a molylepkék is. Egy fokkal még praktikusabb, ha nem hengeres, hanem négyzet alakú tárolóedényeket vásárolunk, ezzel is minimalizáljuk a holt tereket. Címkézzük aztán fel őket, így könnyebben beazonosíthatjuk, melyik üvegbe mit tettünk. Átláthatóbb és praktikusabb így.

4. Nézzük át a konyhai eszközöket, miket nem használunk

Szabaduljunk meg bátran azoktól a karácsonyra vagy nászajándékba kapott konyhai kütyüktől, amik évek óta csak porosodnak, de még sosem nyúltunk hozzájuk. Nézzük végig a konyhánk berendezéseit ilyen szemmel is: mit hányszor veszünk elő? Mikor használtuk utoljára a pattogatott kukorica- vagy a fagylaltkészítőt, és a fondue készletet? Ha öt éve hozzájuk sem nyúltunk, inkább adjuk oda másnak vagy ajándékozzuk el, mintsem feleslegesen ide-oda pakolgatjuk, csak a helyet foglalják.

Azokat a készülékeket viszont, amiket napi szinten használunk (a kávéfőző vagy a kenyérsütő például), tartsuk mindig elérhető helyen, akár a pulton, hogy ne kelljen naponta ki és be rakosgatni.

5. Reszelők és gyaluk

A gyakrabban használt reszelők és aprítók számára nem biztos, hogy a lepraktikusabb helyek lesznek az alsóbb polcok. Egyrészt nehezen találjuk meg őket, másrészt, ha van gyermekünk, ő is könnyen hozzáférhet ezekhez az éles tárgyakhoz. Érdemesebb magasabban lévő fiókban tárolni.

6. Egymásra pakolt dolgok, amiket sosem találunk

Ha az alsó szekrényekben egymásra pakolva tárolunk dolgokat, ha kinyitjuk a szekrényt, csak a legfelső tárgyakat látjuk. Ha pedig a mélyére túrunk a halomnak, biztosan szétdől, így pakolhatjuk újra és újra össze. A gyakran használt serpenyőket, tányérokat és poharakat érdemes inkább egy nyitott polcon, elérhető helyen tárolni.

7. Használd ki az ajtókat is!

Csavarozz fel egy fém kispolcot, és tedd bele például a vágódeszkákat, vagy épp a fedőket. De kis kampókkal akár a felakasztható konyhai eszközöket is tarthatod a szekrények, polcok ajtaján.

8. Így tárold a borospoharakat!

A borospoharak tárolása igen nehézkes, mivel öblös tetejük miatt nagy helyet foglalnak. Spórolj helyet! Felváltva tedd egymás mellé a poharakat: minden másodikat fordítsd fejjel lefelé.

9. Ki a feleslegesen nejlonzacskókkal!

Te sem szívesen veszel újra és újra bevásárló szatyrokat, igaz? Egyrészt felesleges, ha otthon van belőlük egy halommal, másrészt pedig a nejlonzacskók többsége környezetkárosító. Az sem jó ötlet, ha a már egyszer használt nejlonzacskókkal van teli a konyhánk, azokat a konyhaszekrényben tároljuk. A szakértők szerint ugyanis a baktériumok könnyen megtapadnak rajtuk. Persze nem kell kidobni őket, de jobb, ha nem az élelmiszerek közelében gyűjtögetjük. Használjunk inkább, amikor csak lehet, vászonból készült bevásárló táskákat vagy szatyrokat, amiket aztán újra és újra ki lehet mosni.

10. Még egy hasznos konyhai tárolási tipp

Érdemes kihasználni a konyhaszekrény feletti területet is. Ha kicsi a konyha, az is meglehet, hogy még csak nem is igen látszik, hogy mit helyezünk oda. Tehetünk a tetejére kis kosárkákat díszesebb dobozokat, vagy akár egy új polcrendszert is kialakíthatunk ott.

Címlapkép: Getty Images