Balatonon túl is van élet: 5+1 kristálytiszta vizű tó, amiben fillérekért csobbanhatunk

Ha nem kedveljük különösebben a mesterséges, klóros vizű medencés strandokat, viszont van pár szabad óránk, számtalan jobbnál jobb lehetőséget találni, ahol szinte fillérekből csobbanhatunk. A legtöbb helyen még a lángosozásról vagy a fagyizásról sem kell lemondanunk, viszont attól sem kell félnünk, hogy egy törülközőnyi szabad placcot sem találunk. Ha a kevésbé zajos fürdőzésre vágyunk, az ország nyugati határszélén, Vas és Zala megyében egy kupacon több kisebb természetes vizű tavat találni, ahol garantáltan jó minőségű vízben lubickolhatunk. Lássuk csak!

Hegyek-völgyek között: Kustánszegi-tó (ingyenes)

Mert a Göcsejben nemcsak nagyot túrázni és biciklizni, de úszni is lehet – ráadásul ingyen. Személyes kedvencünk ez a Zalaegerszegtől 20 kilométerre, dombok és erdők között kialakított természetes vízpart. A völgyzárógátas, két patakkal táplált víz környezete valóban megkapóan szép. A Kustánszegi víztározó keleti és északi része kizárólag horgászatra, nyugati része strandolásra alkalmas. Helyben szabadstrand, strandröplabda pálya, kicsit megkopott strandkosárlabda pálya, játszótér, piknikezőhely található.

Mindig van árnyék, ingyenes a strandolás, és kristálytiszta a víz. Kell ennél több?

A kustánszegi tó a környék egyik fő attrakciója. Azon kevés hazai tavak egyike, amelyek az évek folyamán megmaradtak önkormányzati tulajdonban, nem privatizálták, így nem kérnek belépőjegyet sem. Amiért még a legjobban díjazzuk, hogy nincs körbeépítve nyaralókkal és büfésorokkal. Megmarad természetesnek, szép, ahogy minden oldalról, úszás közben is dombokat és fákat látni.

Egy ösvényen körbe is lehet sétálni a tavat, egy kis túrának remek. Szinte egész évben horgásznak itt, van egy családias büfé, 400 méterre pedig egy kemping is – ami jelenleg épp eladó.

Régi-új strand az Őrség szívében: Vadása-tó

A Vadása-tó a nyugati határszél egyik legismertebb és legkedveltebb üdülőövezete, a patakok táplálta tavacska az Őrség igazi gyöngyszeme. Négy hektáron, csodaszép természeti környezetben fekszik. Egyben természetvédelmi terület is, és az Őrségi Nemzeti Park jó járható turistaútjai is itt futnak össze.

Állítólag a környék egykori földesurának, Sigray grófnak is volt már a Vadása-patak völgyében egy tava, ahová néha külföldi vendégeket is hozott. A tó ma Hegyhátszentjakab település határában áll, a helyiek kezdeményezésére 1968-ban kezdték el kialakítani, zömmel társadalmi munkában. Elnevezése pedig onnét ered, hogy sok volt a környéken a róka A rőtfarkúak lyukakat ástak a patak mentén, így lett vad-ásta a patak, aztán Vadása a tó.

Két tóból áll, az egyik a helyi önkormányzat tulajdonában, a másik magánkézben van. Tiszta vizét 12 forrás táplálja. A 200 méter széles, 350 méter hosszú tó a nyári hónapokban a kirándulók kedvelt helye.

Pár éve teljes karbantartáson esett át. 2017 augusztusától tilos volt már a tóban fürdeni, akkor a felszaporodott a kékalga miatt. Az legnagyobb csapást azonban egy évvel később, 2018. nyarán egy hirtelen jött esőzés okozta, ami megrongálta az utakat és az árkokat, de alámosta a gátat és tönkretette a zsilipet is. Később leeresztették a vizét, aztán kitisztították – összesen 107 millió forintból újra strandolhatóvá tették az Őrség tavát.

A jetski szerelmeseinek: Sárvíz tó (ingyenes)

Szombathely és Zalaegerszeg között félúton található a Gersekaráti-tó, ami a vízisportok szerelmeseinek kedvenc helye. Itt ugyanis szabad a jetski, a wakeboard, de röplapdapálya is várja azokat, akik az aktív pihenésben hisznek. Remek horgászparadicsom hírében áll, emellett– nem utolsó szempont a fürdőzőknek – itt is ingyenesen csobbanhatunk a kijelölt strandon. Ha nem zavar a -motorok hangja.

1992-ben jóléti víztározó céljából alakították ki, a halászati-horgászati jogot 2008 végén Gersekarát Község Önkormányzatától 15 évig tartó időtartamra a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége kapta meg. A tározó területe 36 hektár, a Sárvíz-patak és a Csengő-patak táplálja, egy-egy elő-tározón keresztül.

Vadiúj plázs, napvitorlákkal: a Szajki-tavak

Szombathelytől 47 percre a nyolcas útról épp csak le kell kanyarodni és máris hatalmas fák közötti hűvös tónál találjuk magunkat. A tó egyébként még Vas megyében, Jeli Arborétumtól nem messze, Hosszúpereszteg felé található. Páratlan természeti környezetben, bent mélyen az erdő közepén.

A Kádár-korszakban élte fénykorát, de ma is gyönyörű a gátakkal felduzzasztott mesterséges tavak sorozata. Van belőle strandolós, horgászós és vízimadarakkal teli mocsaras változat is.

A szajki 6-os számú tóban lehet fürdőzni. 2019-ben rendbetették, új plázst, és napvitorlákat valamint vizesblokkokat is kapott. A strand partszakasza 200 méter hosszú és mintegy 2 hektár füvesített terület áll rendelkezésre facsoportok árnyékában, melyen helyet kapott futballpálya, röplabdapálya, pingpong asztal és egy játszótér is. A tavon vizibiciklizni, csónakázni és kajakozni is lehet.

Az üdülőhelyen található több vendéglátó egység, élelmiszerbolt, kalandpark, lovarda és lehetőség van horgászatra, gokartozásra valamint túrázásra a több mint 300 hektáros szajki erdőben.

Jól felszerelt, modern játszótér is van: Borostyán-tó

A zalalövői Borostyán tavat az Őriszentpéter felé vezető országútról lehet a legkönnyebben megközelíteni. A vasútállomásra érkezőket egy alig 20 perces, könnyű séta választja el a tótól. Parkolni helyben, ingyenesen tudnak az autóval érkezők.

Több mosdó és kültéri zuhanyzó lett kialakítva, a legkisebbek részére pedig egy jól felszerelt, modern játszótér is van. A fűtakarós strand hossza nagyjából 150 méterre tehető. Napozásra szánt és lombos fákkal árnyékolt szakasz is található, ráadásul elég tágas a tér ahhoz, hogy nagyobb tömeg is kényelmesen elférjen rajta. A 35 hektáros tó mélysége egyes részeken mindössze 20 és 50 cm között mozog, így a kisgyermekes családoknak is garantált a felhőtlen játék öröme. Van büfésor is, szóval minden ami kell.

Az Őrség Balatonjaként emlegetik: a Hársas-tó (ingyenes)

Szentgotthárdtól alig néhány kilométerre, a máriaújfalui városrész határában található egy különleges, hangulatos tó, a Máriaújfalui-víztározó, közismert nevén a Hársas-tó, melyet nyáron nemcsak a horgászok és a kirándulók, de a fürdőzők is birtokba vehetnek.

Az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozó Hársas-tavat mesterségesen hozták létre a 80-as években, méghozzá a Hársas-patak elzárásával, a patakvölgy egy részének mélyítésével és elárasztásával, azzal a céllal, hogy a jelentős károkkal járó árvizeket megszüntessék. A kész víztározót horgászatra és fürdésre is szánták, a helyiek hamar megtalálták maguknak a tavacskát.

A hosszúkás tavat a helyiek az Őrség Balatonjaként is emlegetik, a kiépített strand a tó déli részén található. A Hársas-tónál a fürdőzés teljesen ingyenes, és még lángosozó büfét is találunk, így a környéken járva megéri benézni egy jóleső csobbanás erejéig.

A tó kiépített strandján kívül fürödni nem szabad, mivel a völgy egy részét érintetlenül hagyták a munkálatok során, így medrében akár fatuskók, gyökerek, buckák is lehetnek. A strand viszont még így sem zsúfolt, a legforróbb időben is kellemes helyszín.

Címlapkép: Getty Images