Felpörgött a vidéki vendéglátás mióta nem kell védettségi: de meddig tart a jó világ?

Ahogy a HelloVidék is hírt adott róla, szombat óta nem kötelező a védettségi igazolvány az éttermek belső terében és a szállások igénybevételekor. Ez könnyebbséget jelent az üzemeltetőknek, tulajdonosoknak és maguknak a nyaralóknak is, hiszen jelen pillanatban is a lakosság majdnem fele nincs beoltva. A Délmagyar mai tudósítása szerint már látszik, hogy élénkebb a forgalom, amióta nem kötelező a védettségi igazolvány.

A szegedi Fehértói Halászcsárda panziójában például állandóak a vendégek, a mórahalmi Elixír Medical Wellness Hotelnek szinte minden szobája foglalt nyárra, a makói Grand Hotel Gloriusnak is megy a szekere.

Az éttermi részen fokozatosan javul a forgalom, az elmúlt hétvége már hasonlított a koronavírus-járvány előtti időszakhoz

– nyilatkozta a lapnak Frank Sándor, a szegedi Fehértói Halászcsárda és Panzió tulajdonosa, akinek még Győrben, Budapesten és Szegeden is van étterme. Ahogy fogalmazott, ezek forgalma is kedvezően alakul, ennek titka az lehet, hogy egyik helyen sem a turizmusra, az idegenforgalomra építettek, hanem a helyi vendégekre.

Számottevően nem látszik a forgalmunkon, hogy szombattól nem kötelező a védettségi igazolvány. A kedvező tendencia már a korábbi enyhítéseknél, május elejétől kezdődött

– közölte Berta Zsolt, a mórahalmi Elixír Medical Wellness Hotel igazgatója. Elmondta: a nyári hónapok a tavalyihoz hasonlóan jók lesznek, augusztus végéig kevés a szabad szobájuk – bízik benne, azok is elkelnek – jó a „töltöttségi szintjük”, ahogy fogalmazott.

Valamennyit lendített a forgalmunkon a korlátozások mostani feloldása, de igazából már a korábbi időszakban is sok vendégünk volt

– nyilatkozta Csábi Mihály, a makói Hotel Glorius igazgatója is. Mint megtudtuk, nem azonnal, hanem a bejelentést követő napokban tapasztaltak némi növekedést. A szálloda 80 férőhelyes. Már eddig is volt több telt házuk, főleg hétvégéken, de már júliusban is számítanak összességében 90 százalékos foglaltságra.

A vendéglátóiparban azonban továbbra is erős a bizonytalanság, a tulajdonosok nem tudják, mi várható szeptembertől, egy esetleges negyedik hullám milyen újabb veszélyt jelenthet.

