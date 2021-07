Gazként, lábaink előtt hever a fiatalság titka: ingyen is van, de ezreket fizetünk érte

Húzkodjuk ki a földből, de a nyári hőgutában is életerősebb, mint bármi más haszonnövény. Az egyik legaromásabb és a legfűszeresebb, amit valaha kóstoltam: ez a kövér porcsin. Évtizedek óta kerülgettük egymást, pozsgás szára, szép sárga virágzata és élénkzöld levele összetéveszthetetlen, a nyárnak ebben az időszakában tele van vele a kertünk. De ha nem készítek a minap az ehető virágokról egy riportot, sosem jutott volna eszembe magamtól megkóstolni, pláne napi szinten fogyasztani. Papp-Felber Anita, Gazt-evő blog szerzője hívta fel a figyelmem erre a hihetetlen értékes növényre – ami nálunk eddig jobbára a komposztban végezte.

Hogy ismerjük fel a kövér porcsint?

Népies neve egyébként disznója, disznóporcsin, kövérfű, kövérke, kövérlányka, poncsér. Csupasz, 30 cm magas, egynyári növény, húsos, kúszó szárral. Pozsgás, fényes levelei sötétzöld színűek, tojásdad alakúak. Virágainak 5-6 szirma van. Kellemesen savanykás íze miatt főzve fogyasztják. Június végén megjelenik a kövér porcsin pozsgás fényes leveleivel, szinte kiirthatatlanul. Lehet szárazság, lehet esős időszak, a porcsin szabadon burjánzik. Szétterülő ágaival gyorsan beborítja a kertet.

Ebben a növényben van a legtöbb omega-3

Az esszenciális zsírsavak (omega-3 és alfa-linolénsav) a kövér porcsin súlyának több mint 15%-át adják. Nem tudunk annyi halat enni, amennyi ebben a vadon növő, igénytelen gaznak kinéző növényben megterem. Kiváló roboráló, levelei vasban és C-vitaminban gazdagok. E-vitamint, béta-karotint, káliumot, kalciumot, magnéziumot és foszfort is tartalmaz. Antioxidáns és immunerősítő hatású. Állítólag lassítja az öregedés folyamatát. Külsőleg pakolásként, izomgörcsök oldására hatásos – mégis alig hallani róla.

Anita, a Gazt-evő blog szerzője mesélte a HelloVidéknek, hogy ő a saját kertjében mindig meghagy egy bokrot, napi szinten fogyaszt belőle nyersen, friss hajtásaiból salátát készít, de remekül lehet lehet ételeket is dekorálni vele.

A palánta egészét fogyaszthatjuk, a gyökérzet kivételével

Konyhai felhasználásra is alkalmas, mivel ásványi sókban és B-, C-vitaminban gazdag, kellemesen sós ízű. Leveleit és fiatal hajtásait gyűjthetjük. A közvetlen virágzás előtt begyűjtött levelek és hajtások a legmegfelelőbbek. A fiatal levelek és hajtások befőzéssel és fagyasztással egyaránt tartósíthatók. A kövér porcsin főtt, sült húsokhoz és grillezett ételekhez kínálható. A felaprított fiatal levelek a paradicsomsalátának kitűnő ízt adnak. Nem szabad az étellel együtt főzni, a finomra vágott leveleket tálalás előtt hintjük az ételre. A fiatal levelek frissen és szárítva sószegény diétás ételek ízesítésére kiválóan alkalmasak. A nagyobb, idősebb levelekből főzelék készíthető.

Az idősebb növényeket párolva főleg Spanyolországban fogyasztják. Omlettben különösen kedvelt. A francia bonne femme levesbe sóskával együtt kerül.

Kereskedelmi forgalomban is kínálják, súlyos ezrekbe kerül

Ha beütjük a neten, akkor több verziót is kidob, lehet teaként is vásárolni, de jellemzőbben kapszulás formában kínálják kiváló hatóanyagát: 4600 forint – 10000 forintba kerül egy doboznyi porcsin-kapszula.

Lopes-Szabó Zsuzsa, a bükki füvesember, vagyis Szabó Gyuri bácsi lánya is elárulta a HelloVidéknek, hogy ők ugyan nem árusítanak porcsinból készült teát, de gyógyhatásait sokra becsülik:

A porcsinfű teáját vese- és hólyagbántalmak, vesekőképződés esetén fogyaszthatjuk. Prosztata-megnagyobbodásra, illetve prosztatagyulladásra is ajánljuk. Vérzéscsillapító hatása miatt gyomor-, bél- és tüdővérzés esetén is alkalmazható. Bélhurutnál, valamint bélférgesség esetén is fogyasztható.

- közölték.

Gyuri bácsi tejben főzve erre ajánlja

Gyuri bácsi és Lopes-Szabó Zsuzsa közös könyvben, A bükki füvesember gyógynövényeiben ezt írták róla:

A teáját vese- és hólyagbántalmakra isszák, de az 1,2% vízben nem oldódó kovasavtartalma elvész, ha nem tejben készítik el. Ugyanúgy, mintha teát főznének, forrásban lévő tejjel kell leönteni a 2,5 dl-es edénybe tett púpozott teáskanál porcsinfüvet. Nyolc-tíz perces állás után kell leszűrni. A kovasavat a vese nehezen dolgozza fel – de nagyon jó a kőképződés ellen –, ezért túl sokáig nem szabad inni. Ez maximum két hetet jelent. Utána két hétig időt kell hagyni a vesének, hogy a benne lévő kovasavat kidolgozza magából. Napi egy reggel elfogyasztott csészénél többet ne igyanak belőle. Még jobb, ha csak minden másnap fogyasztják. Bélhurut és légcsőhurut ellen is lehet használni eredményesen.

