Horror árakra készülhetnek a magyar háztulajok: sok százezres kiadás lehet a móka vége

Hol és hogyan védekezzünk otthonunkban az erős napsütés ellen? A hőség és a fényáradat ellen többféleképpen lehet védekezni, számos praktikus megoldás létezik, amelyekkel sokat javíthatunk hőérzetünkön. Kezdjük talán a legtermészetesebb megoldásokkal: milyen növényeket ültessünk, hogy árnyasabb, napvédettebb legyen az udvarunk? Kérdéseinkre Boross Dávid, az Oázis Kertészeti Kft. ügyvezetője válaszolt:

Új kert esetében ezt tegyük, ha nem akarunk hőgutát kapni!

Nyaranta óriási kincs lehet a kertben egy hatalmasra nőtt diófa vagy platán, fokokban mérhető a különbség az árnyasabb udvaron. Viszont ne felejtsük el, hogy azt a fát egyszer valaki, 40-50 évvel ezelőtt már odaültette! Ezt mi is megtehetjük, nem kell fél évszázadot sem várni ahhoz, hogy kellemesebb klímájú lakóhelyünk legyen – tanácsolta Boross Dávid, az Oázis Kertészeti Kft. ügyvezetője. A szakember szerint 5-10 éves távlatokban, előnevelt fák ültetésével ugyanis már fantasztikus eredményeket érhetünk el.

Erre is gondoljunk: ha új házba költözünk!

Ha valaki új kertet épít vagy nagy átalakításba kezd, érdemes olyan fákat ültetni, amelyek később felnyírhatóak, vagy eleve olyan növekedésűek, hogy felül szép lombkoronája van, alul pedig árnyékot adnak

– közölte Boross Dávid. Ilyen fák lehetnek a gömb kőris, a juhar, de érdemes még platánokban, szivarfában is gondolkodni. Ezek mind olyan fajták, amelyeknek később nagy és zárt lombjuk lesz, tökéletes ernyőként működhetnek, alattuk pedig akár egy kis lugast is kialakíthatunk.

Lehet 2-3 m magas törzzsel előnevelt fát venni, de ne a legkisebb növendékfát vegyük meg!

– figyelmeztetett a szakember.

Egy-egy új előnevelt fa beszerzése az árudákba mindössze párezer forintos tétel. Egy előiskolázott, konténeres fát pár tízezer forintért beszerezhetünk. A szakember szerint ezekről még érdemes tudni, hogy akár 5-10 évet is spórolhatunk velük – ha utánaszámolunk, hamar megtérülhet, ha eleve nagyobb fát ültetünk, hiszen időben hamarabb lesz árnyasabb az udvarunk.

Itt nem az a cél, mint a sövény esetében, hogy sok növényt ültessünk, hanem akár 5-10 méteres térállásban is lerakhatjuk őket, mert arra is gondolni kell, hogy ezek a fák 20-30 év alatt hatalmassá nőhetnek. Nyugodtan ültessük őket 5-10 méterre egymástól, így már az ültetéskor is kinéz valahogy, és 20 év múlva sem állnak nagyon sűrűn, nem nőnek egymásra

– közölte Boros Dávid, aki szerint egy udvaron belül is bátran ültessünk különböző fafajtákat, pláne, akinek megvan hozzá a megfelelő területe:

Ez biztonsági megoldás is lehet, ugyanis előfordulhat, hogy a talaj mélyebb rétegeiben olyan a föld összetétele, hogy a bizonyos fafajták nem érzik ott jól magukat, miközben más fajták viszont vígan elélnek

– magyarázta.

Mikor ültessünk lugasnak fát?

A fák ültetéséhez a legideálisabb időszak a kora tavasz és az ősz, de a konténeres változatokat bármikor kitehetjük a szabadba:

Konténeres fát lehet ültetni nyáron is, de rengeteg locsolást igényel, nyilán kockázatosabb, de ha valakinél most jutott abba a fázisba a kert, akkor ezekből érdemes válogatnunk

– tanácsolta.

Így lehet fából lugast metszeni!

Ha már meglévő kertünk van, akkor sem késtünk le semmiről, ugyanis minden nagyobb fát alulról is fel lehet nyírni. A szakember szerint sokan követik el azt a hibát, hogy nem nyúlnak eléggé bátran a metszőollóval és a fűrésszel a fához:

Nyugodtan le lehet vágni a fák alsó ágait is! Jót teszünk vele, csak egészségesebb lesz tőle a fa, ha kis ritkítást kap a lombozata. Különböző penészek és károkozók is kevésbé tudnak elbújni a lombjában, és az ő ragadozóik, a madarak is jobban le tudják vadászni őket, ha nem annyira zárt a lombozat

– tette hozzá.

Mesterséges lugast is építhetünk!

Akinek kisebb a kertje, ott mesterséges lugasokat érdemes kialakítani. Ehhez kell egy épített szerkezet, ami készülhet fémből vagy fából, és amire fel lehet futtatni a különböző növényfajtákat, a vadszőlőtől kezdve a lilaakácon át bármit. Rengetek kúszónövény létezik még: közkedvelt például a jázmin és a klemátisz (kerti iszalag). Megvásárolhatjuk őket előfuttatott, 2-3 méteres változatban is, így megint csak időt és energiát is spórolhatunk. Gyorsan növekedő fajták ezek, pillanatok alatt -benövik a rendelkezésükre álló teret. Ezért is egy idő után meg kell kurtítani őket, vissza kell csipkedni, és akkor nagyon szépen karba lehet tartott lugasunk lesz.

A terasz- árnyékoló növények ára a kertészetekben pár ezer forintos tétel. A mesterséges tartószerkezetet magunk is összeácsolhatjuk, akkor tízezer forintból kijöhet az egész lugas. Kész rendszereket is vásárolhatunk, a határ itt százezer forinttól a csillagos ég.

Egyéb trendi és gyors megoldások: a napvitorlák

A nyári nagy hőség és a fényáradat ellen még sokféleképpen lehet védekezni, számos praktikus megoldás létezik még- de erről már Nagy Szilvia, a Praktiker kategória menedzsere nyilatkozott:

A napvitorlák az elmúlt években hihetetlen népszerűségnek örvendenek, ami pont azért is lehetséges, mert saját ízlésünk és lehetőségeink szerint kombinálhatjuk: kisebbet, nagyobbat, sarokba vagy mindent befedve, pirosat kékkel, esetleg csak egy színben – bármit lehet

– közölte már a Praktiker szakértője.

A napvitorlák legfőbb előnye, hogy nincs feltétlenül szükség speciális tartóoszlopra és a vitorla egyszerűen összehajtható, szállítható.

A balkonokhoz képest egy teraszon általában már nagyobb a tér, ezzel együtt többféle megoldás közül is választhatunk, így a napvitorlák mellett ott vannak a napernyők, amik talán a legjobban mozdítható, legegyszerűbb termékek. Mivel egy terasz a nyári időszakban közösségi helyszín is, nemcsak a méretre, hanem a megjelenésre is érdemes gondolni

– tette hozzá.

Erkélyek és balkonok árnyékolása napellenzővel

Attól függetlenül, hogy néha már-már kibírhatatlan a hőség a városban, akinek van erkélye vagy balkonja, az szeretné is használni. Ehhez elengedhetetlen kiegészítő valamilyen árnyékoló, például egy csuklókaros vagy kitekerhető napellenző. Egy szűkös erkélyen vagy balkonon minden négyzetcentiméterrel számolni kell, éppen ezért nem mindegy, hogy az árnyékoló falra van fúrva, vagy a földön csak a helyet foglalja:

A falra fúrható napellenzők nagy előnye, hogy számos méretben elérhetőek, így szinte bármilyen méretű és alaprajzú erkélyhez találhatunk egyet. Az pedig már csak a ráadás, hogy a klasszikus csíkos textiltől kezdve a különféle mintás kivitelig sokféle közül lehet választani. A napellenzők mellett kiváló megoldást jelenthetnek az erkélyeken a balkon napernyők is, melyek legnagyobb előnye a napellenzőkkel szemben, hogy nincsen szükség szerelésekre, ugyanakkor pénztárcabarát megoldásnak számítanak

– közölte a Praktiker szakértője.

Megoldás lehet: thermo roló a tetőtérben

Sok ház vagy lakás kritikus része a tetőtér. A házak tetőtéri lakásai szinte minden esetben melegebbek, hiszen a meleg levegő nemcsak helyiségeken, hanem épületeken belül is felfelé áramlik. Télen szerencsés körülmény lehet, nyáron annál kevésbé, mindezek mellett a betűző napfény is melegíti ezeket a helyiségeket. A léghűtéses technikák mellett érdemes bevetni a hővisszaverős rolókat. Amíg a szokásos, lamellás roló csak árnyékot csinál, addig a thermo roló hővisszaverő tulajdonságának köszönhetően viszonylag hűsen is tartja a szobát. A felszerelése sem bonyolult: akár felcsíptethető vagy ragasztható, így bármiféle szerelési rutin nélkül is kivitelezhető.

Mediterrán hangulatú pergolák a kertben

A kertre hatványozottan igaz, hogy közösségi tér, éppen ezért, olyan árnyékolástechnika dukál ide, ami tartós, alatta kényelmesen lehet mozogni, valamint egy esetleges vihar vagy zápor nem teszi tönkre:

Tartós és mutatós megoldást jelentenek a pavilonok és a mediterrán hangulatokat idéző pergolák is, ami nemcsak árnyékoló, hanem egy látványos, mutatós kiegészítő is. A klasszikus pergolák fából készülnek, az árnyékolás mikéntje pedig szabadon választható: amennyiben a rusztikus, romantikus irányt képviselnénk, befuttatható növényekkel, az egyszerűbb variáció esetében pedig valamilyen – lehetőleg vízálló – textil biztosítja a hűsítő árnyékot. A pavilonok és pergolák mellett igen népszerűek a könnyen mozdítható és a szezonon kívül praktikusan tárolható napernyők is

– emelte ki a közölte a Praktiker szakértője.

Full extrás megoldások: ahol a határ a csillagos ég!

A pergolák nagy előnye még, hogy nem csak az erős napsugárzás ellen nyújtanak védelmet, hanem az esetleges csapadék, vagy szél ellen is. Itt már egy stabilabb szerkezetről beszélünk, egy full extrás, hőszigetelt, üveglapos pergolával a teraszunkat akár télikertté is átalakíthatjuk. Ha a pénz nem akadály, akkor akár már teljesen automatizált működésű pergolát is szereltethetünk a teraszunk fölé, ami onnantól kezdve külön helyiségként is funkcionálhat. Léteznek olyan 21.századi megoldások, amikor a pergolát, egy autonatizált rendszer segítségével úgy szabályozhatjuk, hogy a beeső a napsugarak oda essenek, ahová csak akarjuk! Akár még hó- és esőérzékelőt is beépíthetünk, ami megvédi a teraszt illetve kerti bútort akkor is, ha nem vagyunk otthon.

Címlapkép: Getty Images