Ez a csodaszép faj lesz az év madara: nemzeti színeivel hódít a zöld küllő

Idén az Év madara 2022 – Sokszínű természet szavazást 41%-kal a zöld küllő nyerte, így a következő évben a harkályféléket és az erdők madarait hozzuk közelebb kicsit az érdeklődőkhöz, írja a Magyar Madártani Egyesület (MME) honlapján.

A versenyben a kékbegy 32%-kal a második helyen végzett, a dobogó harmadik fokára pedig a vörös gém állhatott 23%-kal a leadott 11123 szavazatból.

A zöld küllő gyakori harkályfélénk. Kedveli a ligetes erdőket, fasorokat, városi parkokat, temetőket, ártéri erdőket, de a zárt állományokat elkerüli. Főként hangyákat fogyaszt, de a fák kérge alatt megbújó más rovarokat és azok lárváit, bábjait is szívesen megeszi. Rendszeresen keresgél a talajon is. Állandó madarunk, de télen kóborolhat. Odúban költ, amit maga készít, és akár több évig is használ. Hazai fészkelő-állománya 15 000 - 17 000 párra tehető az MME 2014-2018 adatai szerint, és örvendetes módon növekedést mutat a populáció.

Címlapkép: Orbán Zoltán