Hogyan válasszunk megfelelő szappant, ami nem szárítja ki a bőrt? (x)

A koronavírus-járvány kezdetekor nem hiába hívták fel a figyelmet a rendszeres kézmosásra. Azonban vigyáznunk kell, hogy a higiénia betartása ne ártson a bőrünknek. Segítünk választani!

Szilárd vagy folyékony?

A szilárd szappan receptje évezredekkel ezelőtt jelent meg, manapság is növényi olajokkal dúsított, de szintetikus zsírpótlók és lúgok is találhatók benne. Ezek a lúgos higiéniai termékek kiszárítják a bőrt. Mint a legtöbb terméknél, itt is az összetételt kell ellenőrizni.

A folyékony szappan előnyei

Összetétele közelebb áll a samponokhoz és a tusfürdőkhöz, hiszen víz és több felületaktív anyag keverékéről beszélünk. Ez lehet kationos, anionos vagy amfoter felületaktív anyag - mind szintetikus, mind természetes (pálmaolajból vagy cukornádból) alapon. A lúgos szappanokhoz képest kevésbé szárítják a bőrt, de ezt nem lehet teljesen kiküszöbölni. A legjobb folyékony kézi szappan lágyító, tápláló, hidratáló vagy gyulladáscsökkentő adalékanyagokat tartalmaz.

Népszerűsége a praktikusságában rejlik. Egy kézzel meg lehet nyomni az adagoló gombot, pár mozdulat, és egy csepp aromás, dús habbá változik. A stílusos palackok kiegészítik a fürdőszobákat.

Válasszunk bőrtípus szerint

Normál bőrre vagy a szárazság kisebb jeleire a Velvet Handles kollekció bármely szappanja megfelelő. A szilárd és folyékony szappanokban található krémes összetevők gondoskodnak arról, hogy a kéz puha és ápolt maradjon gyakori mosás esetén is;

feszesség, hámlás, bőrpír ellen a sheavajjal, makadámiavajjal, argán- vagy acai bogyóval dúsított krémes szappan lesz a legjobb megoldás. A tápláló olajak fenntartják a természetes hidratációs szintet;

a száraz kezek különös gondoskodást igényelnek. Az olívaolajjal és panthenollal dúsítótt lágyító krém-szappan az ideális. A bőr így puhábbá, rugalmasabbá válik, és védelmet kap a kiszáradástól.

Érzékeny bőr esetén minimálisra kell csökkentenünk a potenciális allergénekkel való érintkezést, ezért mindig alaposan olvassuk át meg az összetevők listáját

