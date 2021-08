Elképzelhetetlen nélküle a jövő: megérkezett az orvostudományba is a digitalizáció

A világjárvány legalább két évvel felgyorsította a digitális egészségügy fejlődését – ez derül ki a Roland Berger kutatócég tavalyi felméréséből. Egy másik tanulmány szerint, ami 500 iparági szakértő és a 100 legjelentősebb egészségügyi platform vizsgálatára épül, 2025-re a digitális egészségügyre szánt támogatások az Európai Unióban elérhetik a 232 milliárd eurót, világszinten pedig az ezer milliárd eurót. A digitális megoldások az élet minden területét egyszerűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé teszik. Vétek lenne ezt nem maximálisan kihasználni az egészségügyben.

Az innovatív orvosi eszközöknek és technológiáknak ezért a megelőzésben, a mentésben és a gyógyításban egyaránt meghatározó szerepet kell kapniuk. A cél az, hogy itthon is minél nagyobb mértékben és minél többek számára elérhetők legyenek a korszerű egészségügyi technológiák, ezért támogatjuk mi is a gyermekegészségügy digitális fejlődését

- véli Horváth Magyary Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója.

A jövő betegellátása már itt van

Iparági szakértők is egyetértenek abban, hogy a következő években látványosan felerősödik az innovatív orvosi technológiák szerepe a személyre szabott egészségügyi ellátásban. A mesterséges intelligencián alapuló precíziós orvoslás például a tünetek elemzése mellett figyelembe veszi az egyéni genetikát, a környezeti hatásokat, sőt, a beteg életmódját és étkezési szokásait is. Az így kapott egyéni életmód-javaslat segíti a betegségek megelőzését, már kialakult problémánál pedig megtalálja a leghatékonyabb, legkevesebb mellékhatással járó gyógymódot. Az ugrásszerű népszerűségnek örvendő távorvosi szolgáltatás pedig videóhíváson keresztül néhány percen belül elérhetővé teszi a szakorvosi konzultációt.

Az orvosi robotok száma is fokozatosan nő világszerte, mivel számtalan előnyük és felhasználási területük van, például segítenek a műtétek elvégzésében, gyógyszereket adagolnak, betegeket felügyelnek.

Nem véletlen, hogy a Markets&Markets elemzése alapján az orvosi robotok összforgalma hat éven belül elérheti akár a 22,1 milliárd dollárt is. A 3D technológia pedig az orvosi eszközök előállításában kap egyre komolyabb szerepet – nemcsak nemzetközi szinten, de már itthon is. A Start it @K&H inkubátorprogramban fejlődött Low-Cost Robotics csapat például ezzel a technológiával fejleszt 6 és 16 éves kor közötti gyermekek számára egyedi, mégis megfizethető árú protéziseket.

A bank augusztus 31-ig az ügyfelei mobillal vagy okoseszközzel indított fizetése után 10 forintot, összesen akár 50 millió forintot adományoz az Országos Mentőszolgálat számára, innovatív életmentő eszközökre.

