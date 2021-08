Húsba vágó drágulás baromfi-fronton is: őrület, mit hozott az idei év

A hazai baromfiágazat a magyar állattenyésztés legnagyobb, folyamatosan fejlődő ágazata, jelentősége a hazai fogyasztók ellátása és az export szempontjából is kiemelkedő. Az ágazat kibocsátása 2020-ban 294,1 milliárd forint volt, amely a mezőgazdaság kibocsátásának 10%-át tette ki.

Magyarországon a hazai hústermelés felét a baromfiágazat adja, amely a harmadik legnagyobb exportcikkünk, legalább 150 százalékban önellátóak vagyunk.

Jelenleg is 2600 baromfitartó gazdaságot és több, mint 100 feldolgozó vállalkozást tartanak itthon számon. Az ágazat foglalkoztatási képessége is igen jelentős, a Baromfi Termék Tanács adatai szerint több tízezer ember számára nyújt biztos napi megélhetést. Baromfihúsból önellátottsági szintünk mintegy 160–180%, azaz a jelentős, 40 kg éves belföldi fogyasztás kielégítésén túl jelentős exporttermék is. A minőségre sem lehet kifogás: hazai termelésből származó baromfitermékek megfelelnek a világszinten legszigorúbb EU-s szabályozás – élelmiszerbiztonsági, állatjóléti, egyéb – követelményeinek is.

Nem volt egyszerű a tavalyi év

2020-21-ben a magyar baromfiágazatot több minden megtépázta, többek között az elmúlt időszakban a takarmányárak globális emelkedése. A termelők az állataikat jelenleg 30-40 százalékkal több takarmányköltséggel tudják csak felnevelni az egy évvel korábbihoz képest - számol be róla korábban a HelloVidék is.

Az elmúlt években a koronavírus-járvány alaposan átrendezte az értékesítés lehetőségeket is, ami jelentős visszaesést is okozott a baromfiágazatban.

A vendéglők forgalma visszaesett, a teljes zárás idején gyakorlatilag a nullára csökkent, a kerthelyiségekben engedélyezett vendégfogadás pedig csak mérsékelte a károkat. A kiskereskedelmi láncoknak viszont húsz-harminc százalékkal nőtt a forgalmuk a korlátozások idején. A vendéglátóhelyek zárva tartása miatt megnőtt az igény a bolti forgalomban a feldolgozott és konyhakész termékek iránt, például az elősütött csirkére és kacsára

– nyilatkozta a NAK-nak Szabó Ákos, a baromfiágazat egyik legnagyobb hazai szereplője, Tranzit Csoport vezérigazgatója.

Harmadrészt a gazdáknak nagy kihívást jelentett a madárinfluenza és a pandémia is. A sok probléma ellenére azonban a csirkeállomány például idén is növekedett - ez részben a hazai fogyasztás emelkedésének köszönhető.

Sok baromfit eszik a magyar

A hazai statisztikák szerint a felnőtt lakosság 93%-a szívesen fogyasztja baromfit. A felnőttek 15%-a hetente háromszor is fogyaszt szárnyast, sertéshúst viszont az átlagnál jóval ritkábban, hetente mindössze egy alkalommal.

Idén ehhez képest is nőtt a belföldi csirkefeldolgozás, de közben a csirkehús termelői ára is emelkedett

- derül ki az Agrárközgazdasági Intézet nyári piaci jelentéséből is.

Adataik szerint 2021 első 5 hónapjában élősúlyban mérve csaknem

290 ezer tonna baromfit vágtak le belföldön, 4 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában.

A csirke ebből 194 tonnával részesedett, ami 2 százalékos emelkedés éves összevetésben.

Közben elszálltak az árak

Magyarországon az egész csirke 3 százalékkal drágult az első fél évben, az EU-átlag ennél kétszer nagyobb. A csirkemell feldolgozói ára 5 százalékkal, a csirkecombé 4 százalékkal nőtt Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Az uniós baromfihús-kivitel 2021 első négy hónapjában 9,8 százalékkal 487,7 ezer tonnára csökkent, miközben Magyarországé 17 százalékkal 82,9 ezer tonnára nőtt.

A folyamatos áremelkedés ellenére Agrárközgazdasági Intézet becslése szerint 2030-ig uniós szinten lassan, de egyenletesen nőhet a baromfihús-fogyasztás. A piac bővülésével együtt mind a kivitel, mind a behozatal emelkedhet.

Miért fogyasszunk szárnyast: tényleg egészségesebb, mint a vörös húsok?

A szárnyas húsok nagy előnye, a Baromfi Termék Tanács összesítése szerint, a vöröshúsokkal szemben: hogy alacsonyabb zsírtartalmuknak köszönhetően könnyebben emészthetőek, valamint segítik a testtömeg gyarapodás elkerülését. Emellett a húsokra jellemző egyéb értékes tápanyagok is megtalálhatóak bennük, mint például az esszenciális aminosavak, a B6 és B12 vitamin, a cink, valamint a vas.

Egészséges baromfi, fajták szerint

Csirkehús

a csirkehús gyári és otthoni feldolgozása egyaránt könnyű,

húsa táplálkozási szempontból értékes és könnyen emészthető,

izomrostjai puhák, kötőszövetei zsírban szegények,

fehérjetartalma magas és teljes értékű,

zsírtartalmának eloszlása kedvező, (A nagy vágóállatok zsírja átszövi az izomzatot, a baromfié a bőr alatt helyezkedik el és így könnyen eltávolítható.)

energiatartalma 100 grammonként mindössze 113 kcal, (összehasonlítva: pl. a közepesen kövér sertéshúsban 306 kcal van).

a vitaminok közül a csirkének főleg a B-vitamin tartalma jelentős, emellett ásványi anyagokban is gazdag.

Pulykahús

A pulykahús fogyasztása egész Európában látványos fejlődésnek indult. A pulykahús fogyasztása szintén része az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásnak, mert:

A csirkehúshoz hasonlóan zsírszegény, értékes fehérjében és vitaminokban gazdag,

Bőr nélkül a bármilyen okból energiaszegény diétán élők is bátran fogyaszthatják,

Az összes húsfélét tekintve a pulykahúsnak jelentős a szív- és érvédő hatású többszörösen telítetlen zsírsavtartalma.

Libahús

A liba húsa ízletes, mája kiváló csemege és értékes exportcikk. A libahús magas zsírtartalmánál fogva energiában a baromfitermékek között a legmagasabb.

Gyöngyöshús

Tisztított állapotban húsa sötét színű, fehérjében gazdag, zsírban szegény, különleges, enyhén vadas ízű ínyencség.

Kacsahús

Kacsahúst nagyobb mennyiségben csak néhány országban fogyasztanak. Élenjárók főleg az ázsiai országok, kiemelkedően Kína, ahol a világ kacsaállományának 60-65 %-át tartják. Itt a hústermelésen kívül tojástermelésre is hasznosítják a kacsát. Európában ez nem szokás, szinte kizárólag húsra hasznosítják. Franciaországban a hús mellett a kacsamáj fogyasztás ölt nagyobb méreteket. Megemlíthető még, mint jelentős kacsahús-fogyasztó, néhány észak-európai állam, továbbá Németország, Anglia és Olaszország.

A steaken túl is van élet – grillezzünk szárnyasokat is!

A markánsabb steakek alternatívájaként a szárnyasoknak is ott a helyük a nyári grilltányéron Legyen szó pulykanyársról, csirkemellről vagy ropogós csirkeszárnyakról: de hogyan érdeme készítsük el?

A szárnyasokra vonatkozó alapszabály: a csirkesültet, pulykamellfilét és társait először erős tűzön pirítsuk meg, majd húzzuk oldalra, és ott süssük készre alacsony hőfokon!

Így lesz igazán ropogós: Ahhoz, hogy a szárnyasok bőre igazán ropogós legyen, sütés előtt alaposan olajozza vagy pácolja be őket! A rácsra enyhén rányomva vidám grillmintát varázsolhat a húsra.

Nyársra vele! Próbáljátok ki egyszer a szárnyast nyársra húzva – egyenletesen forgatva a hús szaftos marad, és mindenhol jól átsül. Mi csirkemellel szoktuk, pillanatok alatt elkészül. Ha a nyársra szalonnát is bökünk, meg egy kis nyers padlizsánt és vöröshagymakarikákat, még istenibb lesz!

Lehet persze előre bepácolt, grillezszárnyasokat is vásárolni, de ha kicsit is spórolni szeretnénk, érdemes friss húsárút beszerelni, aztán otthon, magunknak elkészíteni a pácot. Az előrecsomagolt termékek esetében is – tapasztalatból mondjuk - jó ha 10 percet spórolunk meg, úgyhogy érdemes otthon nekiállni. Hozzunk is két alappácot:

A legtutibb grillpác szárnyasokhoz

1 csésze extra szűz olívaolaj

2 fej fokhagyma

2 evőkanál tej

1 kiskanál édes vagy csípős őrölt paprika

ízlés szerint fehérbors, kis kanálnyi rozmaring

ízés szerint 1 nagykanál szójaszósz vagy 1 nagykanál kechup

só

Az olívaolajba keverjük bele a sót és az őrölt paprikát, majd adjunk hozzá a tejet és az átpasszírozott fokhagymát (valamint ízlés szerint a további hozzávalókat). Keverjük össze, majd forgassuk bele a combokat vagy szárnyakat, és már mehet is a grillrácsra vagy a sütőbe. Időnként forgassuk meg a csirkét, és locsoljuk meg a szósszal.

Joghurtos pác- szárnyasokhoz

1 pohár joghurt

2 gerezd fokhagyma

1 evőkanál olaj

2 kávéskanál só

2 kávéskanál koriander

ízlés szerint fehérbors, egy kiskanál mustár

A koriandert mozsárban törjük meg, a fokhagymagerezdeket tisztítsuk meg, és nyomjuk át fokhagymanyomón. Az összes hozzávalót jól keverjük össze, és máris használhatjuk baromfihúsok pácolására. Nem kell sokáig állnia benne a húsnak, elég bő egy óra.

Friss árak (2021. augusztusának elején)

Végezetül összegyűjtöttük a legfrissebb szárnyas-árakat (interneten is elérhető, most aktuális akciós újságok és online webáruházakon közölt árak alapján). Az adatokból kiolvasható, ha grillezni szeretnénk, a legolcsóbban akkor ússzuk meg a vásárlást, ha csirke alsó combot vagy csirkeszárnyakat veszünk. A pulykamell pár száz forinttal drágább (nyársra vagy pácolva például kiváló), de ha kacsa- vagy libamellből készülünk grillpartit adni, azért már boros árat kell fizetnünk…

Friss csirkemell

1 199 Ft/kg TESCO

1530 Ft/kg Ürmös-húsnagyker Kft.

1 799 Ft/kg ALDI

1998 Ft/kg Interspar

Friss csirke alsócomb

525 Ft/kg Auchan

799 Ft /kg ALDI

799 Ft/kg Interspar

829 Ft/kg TESCO

Friss csirke szárny

540 Ft/kg Ürmös-húsnagyker Kft.

665 Ft/kg Auchan

679 Ft/kg TESCO

699 Ft/kg ALDI

899 Ft/kg Interspar

Friss egész csirkecomb

679 Ft/kg TESCO

699 Ft/kg Interspar

720 Ft/kg Ürmös-húsnagyker Kft.

755 Ft/kg Auchan

Friss pulykamell filé

1620 Ft/kg Ürmös-húsnagyker Kft.

1899 Ft/kg TESCO

2290 Ft/kg Interspar

Friss kacsamell

2700 FT/ Kg Ürmös-húsnagyker Kft.

3649 Ft/kg Interspar

3999 Ft/kg Auchan

4199 Ft/kg TESCO

Friss kacsacomb

1664 Ft/kg Interspar (Valdor pecsenyekacsacomb)

1782 Ft/kg Ürmös-húsnagyker Kft.

2 099 Ft/kg TESCO

Friss liba mell és comb

2700 Ft/kg Ürmös-húsnagyker Kft.

2990 Ft/kg Interspar

3199 Ft/kg Auchan(hízott liba comb)

3999 Ft/kg.Auchan(hízott liba mell)

Címlapkép: Getty Images