Borsodban a legrosszabb a helyzet: de van, ahol a lakosság 120%-a kapott védettségit

A Telex számolt be róla, hogy Széll Bernadett országgyűlési képviselőnek, hosszas munka után sikerült megszereznie a védettségi igazolványok települési adatait a Fővárosi Kormányhivataltól, amely az igazolványok postázását végzi. Az erről szóló Facebook-posztban a politikus azt írta, hogy augusztusig országosan 6 560 942 darab védettségi igazolványt postáztak ki, amelyet nem csak a koronavírus ellen beoltottak, hanem azok is megkapnak, akik igazoltan felgyógyultak a betegségből.

A számok valamivel kedvezőbb képet mutatnak a valóságosnál, mivel akik átestek a betegségen és be is oltatták magukat, két okmányt is birtokolnak. Így lehetséges, hogy a listavezető két településen (Ipolytölgyes és Nemeskisfalud) 120% körüli a hivatalos adat.

A megyék közt Budapest és Pest megye (78 illetve 68 %), Győr-Moson Sopron (72%), valamint Vas, Veszprém, Csongrád-Csanád és Fejér megye állnak a legjobban (67-70 % között). A legalacsonyabb számok Borsod-Abaúj Zemplén és Jász-Nagykun Szolnok megyékből származnak (55 % környékén).

A településeket nézve jóval nagyobb különbségek vannak. Az említett, a lista elején álló 100% fölötti adattal bíró Ipolytölgyeshez képest vannak 30% alatti értékek is. Utóbbiak jellemzően a szociálisan leszakadt, elnéptelenedő, elszegényedő, leginkább borsodi, somogyi vagy szabolcsi falvak. Az egyik sereghajtó az ország legszegényebb települése, Csenyéte, és a lista végén találjuk még Csomát, vagy az Ózdhoz közeli Farkaslyukat.

Eltérő szakmai vélekedések vannak a nyájimmunitáshoz szükséges adatokról, de a közzétett számok alapján a legalacsonyabb, 70%-os határt nem közelítjük meg országosan. (Olyan szakmai vélekedés is van, ami szerint 90%-os átoltottság kellene a biztonsághoz.)

A Telex cikkében megyékre és településekre lebontva böngészhetjük az adatokat.

