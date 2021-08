Forró teával az extrém hőség ellen: így készítsük el, hogy extrán hűsítsen

A hideg téli hónapokban a tea és a forralt bor népszerűsége töretlen, a kánikulában azonban kevesen fogyasztanak bármilyen forró italt. Pedig egyes trópusi országokban nagy hagyománya van a nyári teázásnak, ez ugyanis - bármilyen meglepően hangzik - jobban hűsítheti a szervezetet, mint egy hideg sör. Erre tudományos magyarázat is van, amelyről az Index írt korábban.

A tipikus nyári jeges hűsítők ráadásul még egy fokkal rosszabbul működnek, mint ahogyan a sima hideg víz hűtene.

Kísérletekkel igazolták ezt: egy kanadai-ausztrál kutatócsoport bicikliző tesztalanyokkal itatott jéghideg (1,5 fokos), simán hideg (10 fokos), és forró (50 fokos) vizet, miközben nagy pontosságú szenzorokkal a testhőjüket mérte. Az eredmény: a forró víz jobban hűtött, mint a két hidegebb.

Ha már tea, felejtsük el, hogy mikóban melegítsük hozzá a vizet

Kezdjük egy kézzelfogható ténnyel: a tea nagy része víz. Az pedig, hogy milyen minőségű lesz a forró italunk, csúcsminőségű vagy íztelen lötty, a teacserjén vagy a gyógynövényen túl jórészt a víz hőfokán múlik. Bár a teavíz melegítésére a legegyszerűbb módszernek a mikrohullámú sütő használata tűnik, a Realsimple cikke szerint ízélményben óriási hibát vétünk, ha ezzel készítjük el.

A teák ugyanis nagyon eltérő főzési hőmérsékletet igényelnek

Bár viszonylag könnyen szabályozhatóak a mikrók, a legnagyobb baj velük az, ha teát készítünk, hogy vagy nem eléggé, vagy túlságosan felmelegítik a vizet. Komoly procedúrát jelenthet már a tűzforró csésze kiemelése is, és ha nem vigyázunk, a felforrósodott bögre könnyen megégetheti a kezünket. Harmadrészt nagyon nem mindegy, milyen csészét teszünk be a mikróban. Lehet, hogy amiből mi szívesen kortyolgatnánk a teát, nem is alkalmas erre.

Ezenkívül, ha túl forró a mikrózott teavíz, akkor muszáj lenne várnia ahhoz, hogy belehelyezzük a teafüvet. Miért is? Mivel a különböző teákhoz különböző vízhőmérséklet szükséges:

A zöld teát (beleértve a matcha -t ) és a fehér teát 170 ° és 180 ° C fok között kell áztatni. A fekete, oolong , rooibos és gyógyteák melegebbek hőmérsékletet igényelnek, akár 200 ° C fokot, vagy még annál is forróbbat.

Mikrohullámú sütővel elérni a megfelelő hőmérsékletet azonban lehetetlennek tűnő vállalkozás. Jóval könnyebb dolgunk van az elektromos teaforralóval, ami rendelkezik beépített hőmérővel, és mindössze egy gombnyomásra van szükség ahhoz, hogy elérjük az áhított hőmérsékletet.

Ha pedig csak teáskannánk van otthon, azzal is többre megyünk, ugyanis ha felforr benne a víz, elkezd sípolni. Az egyre élesebben visító hangból egy idő után, egy a profi teakészítő már kihallja, mikor ideális a víz hőmérséklete. Ha még nem tartunk itt, meg is mérhetjük, épp hány foknál tart a víz. Ehhez használjunk konyhai hőmérőt (ami már üzletekben vagy webshopon 2500 – 3000 Ft-ért is beszerezhető)! Ha néhányszor megmérjük vele a teavizünk hőmérsékletét, akkor egy idő után magunktól is tudni fogjuk, ha elkezd a teafőző sípolni, mikor lesz ideális hőmérsékletű a vizünk.

Ha már a tea ízéről beszélünk, tudományos kutatások támasztják alá, hogy a mikrohullámúban felforrósított víz tényleg nem a legjobb megoldás a tea elkészítéséhez. A Kínai Elektronikai Tudományos és Technológiai Egyetem kutatói által végzett egyik tanulmány azt vizsgálta, hogyan működik a folyadékmelegítés mikrohullámú sütőben - és mint kiderült, a készülék különböző hőmérsékletű vizet eredményez a bögre tetején és alján. Egy jó csésze teához viszont elengedhetetlenül szükséges, hogy a víz mindenhol egyenletesen forró legyen.

A teának pihentetőnek kell lennie, vétek kapkodva elkészíteni!

A mikrohullámú sütő kihagyásának mentális előnyei is lehetnek. Csakúgy, mint a svéd Fikának (kávészünetnek), a teaivásnak is ilyen meghitt időszaknak kellene lennie az életünkben, mégha ha csak negyed-fél óra pihenőt is adunk vele magunknak.

Teaivásunknak saját hagyományai lehetnek: beiktathatjuk a nap azonos időszakába, amikor egy bizonyos csészét használunk, és mindig ugyanott, szépen megterítünk magunknak. Félretesszük az okostelefont, és vagy társaságban, vagy csak magunkban, lecsendesedve eltöltünk pár nyugodt percet.

A mikrohullámú teavíz azonban - bármennyire is szeretnénk felgyorsítani az előkészületekhez szükséges időt - nem igazán felel meg ezeknek a régi, a teaiváshoz köthető hagyományoknak.

Címlapkép: Getty Images