Horgászok figyelem: országszerte ellenőriznek, durva bírság lehet belőle

Az országos ellenőrzés-sorozat még augusztus 26-án kezdődött és szeptember 5-ig tart, mondta el a zaol.hu érdeklődésére ­Dákai Gergő József alezredes, a Keszthelyi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője. Esetükben ez a Nyugat-Balaton, a Kis-Balaton és a Zala-folyó térségére, illetve a Keszthelyi-hegységre koncentrálódik.

A rendőrség a természetvédelmi őrszolgálattal, illetve az állami halőrszolgálattal közösen vizsgálja a horgászat szabályainak betartását, például azt, hogy a pecások rendelkeznek-e állami és területi engedéllyel, megfelelően vezetik-e a horgásznaplót, illetve használnak-e tiltott eszközt.

Dákai Gergő József a megyei lapnak elmondta, szerdán a Kis-Balatonnál három emberrel szemben kellett intézkedniük: nekik nem volt engedélyük. Ellenük lopás szabálysértése miatt indítottak eljárást. Ennek magyarázata az, hogy hivatalos dokumentumok híján a kifogott halmennyiséget sem tudták rögzíteni, adminisztrálni, ez pedig ekként minősül.

Az alezredes közölte, aki vét az előírások ellen, az szabálysértési eljárásra és bírságra számíthat.

Szőke Szabolcs a lapnak elárulta, a halászati őrök – nemcsak most, hanem az év többi napján is – ellenőrzik a horgászatra jogosító okmányokat, például a horgászkártyát, a fogási napló vezetését, a személyes dokumentumokat, és azt is, hogy szabályos eszközöket használ-e valaki.

Címlapkép: Getty Images