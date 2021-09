Állati videó: durva, mennyire mozgalmas az élet a magyar erdőkben

A Bükki Nemzeti Park rendszeresen közzétesz olyan felvételeket, amelyeket vadkamerákkal készítenek. Most egy különleges éjszakai állatportyáról tettek fel egy videót.

Az erdei életközösségek változatosságát alapvetően határozza meg az erdőben található elhalt fák mennyisége és minősége. Kameránk most egy olyan vadváltót vett célkeresztbe, amely nagyméretű fekvő holtfákon vezet keresztül. A látottak alapján felderülünk, hiszen ezt a váltót nem csak a csülkös vad használja, sőt nem is csak a szőrmés. A kidőlt fák környezetében több madárfaj, köztük egy ritkaság, a fehérhátú fakopáncs is feltűnik.

