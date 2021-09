Meglepődtek a vidéki nyugdíjasház lakói: levelet kaptak az angol királynőtől

I. Erzsébet királynőtől kapott levelet a dóci nyugdíjasház - írta meg a Délmagyar. A többségében demens betegekkel foglalkozó Ápolás Extra Egyesület dolgozói és a nyugdíjasház lakói két hónapja írtak levelet az angol királynőnek, amire most érkezett meg a válasz.

Az Ápolás Extra Egyesület - írják - egy családias hangulatú nyugdíjasházat működtet Dócon. Bajusz Lili ápolási igazgató és Rostás Norbert, az egyesület elnöke évekig Angliában dolgoztak idősgondozóként, az ott szerzett tapasztalataikat felhasználva hozták létre angol mintára egy magánházban vállalkozásukat.

Végignéztük a Korona cí­­mű sorozatot, ennek köszönhe­tően alaposan megismertük a brit uralkodócsaládot. Sok la­­kónkat megragadták azok a jelenetek, amelyek a levelezésekről szólnak: a szép, pecsétes papírok és a gyönyörű kézírások. Innen jött az ötlet, hogy mi is küldjünk egy levelet a királynőnek. Nyár elején ennek több aktualitása is volt: egyik születésnapját akkor ünnepelték, ő lett a leghosszabb ideje trónon lévő uralkodó, illetve nemrég vesztette el férjét. Így a köszöntés és a gratuláció mellett részvétet is nyilvánítottunk

– mesélte Bajusz Lili.

II. Erzsébet naponta több száz levelet kap, de ezeknek csak egy kis része jut el hozzá: kizárólag a kézzel írt üzeneteket olvassa el, és azok közül is csak azokat adják át neki, amelyek valamilyen szinten egyediek. Ezért egy különleges, rózsaszínes ár­­nyalatú, csillogó levélpapírt választottak. A levél mellé pedig csatoltak egy fotómontázst is, amelyen a nyugdíjasház lakói szerepelnek, majd a küldeményt elvitték a dóci postára.

Né­­hány napja megje­lent a postás, egy királynői bé­­lyegzős borítékkal a kezében. A balmorali kastélyból jött le­­vél, Elizabeth Leemingtől, a királynő első számú asszisztensétől, aki a királynő köszönetét tolmácsolta a levél és a fotók kapcsán.

A különleges levél hamarosan bekeretezve kikerül majd a nyugdíjasház folyosójának falára.

