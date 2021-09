Koronavírus: rég volt ennyi új fertőzött Magyarországon

345 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 814 409 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu.

Elhunyt 3 beteg, így az elhunytak száma 30 080 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 778 531 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 5 798 főre emelkedett.

215 koronavírusos beteget ápolnak kórházban,

közülük 26-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 830 217, közülük 5 535 463 fő már a második oltását is megkapta, 461 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

Ami a napi adatok mögött van - így "oltakoztak" a magyarok

A 24.hu írásából kiderül, hogy a delta variánst már a vizsgált tesztek 85 százalékában mutatják ki.

Oltás szempontjából a legnagyobb biztonságban a 70-79 évesek vannak, 86 százalékukat már beoltották, őket követik a hatvanasok (78 százalékuk kapta már meg legalább az első oltását).

A 80 évnél idősebbek negyede nincs beoltva Magyarországon.

Az európai rangsorban a 25 év feletti korosztályokban a 15. és a 20. helyek között mozog hazánk.

Az első oltásokat tekintve Magyarország továbbra is az ECDC részére adatot szolgáltató harminc ország középmezőnyének végén található. Múlt vasárnapig a felnőtt lakosság 68 százaléka jutott oltáshoz, ami az európai átlagtól (77,3 százalék) jócskán elmarad, sőt nemsokára beelőzi a második oltások európai átlaga (66,1 százalék) is. Az ECDC-nek küldött adatok szerint a múlt héten közel 69 ezren kapták meg valamelyik vakcina első dózisát (a kormányzati portálon közölt adatokat összesítve ennél többen, 77 ezren), kétharmaduk 18 év alatti. Kis kivétellel az utóbbiak Pfizert kaptak – negyvennek a Moderna oltóanyagát adták be. A Pfizer után a második legnépszerűbb oltóanyag a Sinopharm volt: 3231-en választották, köztük 378 hatvan év feletti is, noha ebben a korosztályban sokaknál nem alakul ki megfelelő védettség az antitestvizsgálatok alapján. Az egydózisú Janssent közel háromezer embernek adták be – ezt az oltóanyagot kapták az ukrán határ mellett élők is, összesen bő húszezren.

- írták.

Címlapkép: Getty Images