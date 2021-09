Ettől félnek a magyar horgászok: óriási inváziós halkaraván vonul a folyókon + Videó

Szilvási Szilárd világbajnok a Pecaverzumnak azt mondta, a busa táplálkozása okozza a legnagyobb problémát, hiszen planktonevő.

Minden őshonos halunk ivadéka ikrából kikelve planktonokkal táplálkozik. De nem találnak elég planktont, és szó szerint éhen halnak. Ilyen rettentő nagy szaporulat mellett sajnos ez óriási problémát okozhat az elkövetkező években

– hangsúlyozta.

A Pecaverzum is bemutatott már óriási mennyiségben vízfelszín közelében úszkáló busákat a Kisköre Hallépcsőnél, és arról is beszámolt már, hogy egy szegedi horgász csónakjába 32 busa ugrott be. Utóbbi jelenségről több szakember véleménye is az, hogy egyre gyakoribbá válhatnak Magyarországon.

Most egy újabb videót kptak Szeles Istvántól, aki szeptember 10-én, pénteken a Hármas-Körösön lett figyelmes egy óriási busacsapatra:

A busák terjedésével több kutatás is foglalkozik: készül az ország busatérképe, a Balatonon pedig jeladóval látják el a nagyobb példányokat.

A problémát szerencsére nem mindenki nézi ölbe tett kézzel: Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. busafogó varsák kihelyezését tervezi a Kiskörei Hallépcsőhöz. A halfogó eszközök már elkészültek, engedélyeztetésük folyamatban van. Segítségükkel akár száz százalékban megfogható a folyó felső ágára érkező busa.

