Felejtsd el a pirulákat: ezekkel az őszi zöldségekkel is felturbózhatod az immunrendszered

Az őszi időjárás még nem nagyon mutatta meg magát, de már most fontos, hogy felkészülten vágjunk neki a hidegebb hónapoknak. Éppen ezért érdemes fókuszálni arra, hogy ebben az időszakban is rendszeresen fogyasszuk a szezon által kínált zöldségeket, gyümölcsöket, hiszen így tudjuk támogatni szervezetünket, valamint megadni számára a szükséges vitaminokat. Nem beszélve arról, hogy nem csak a hűvös, szeles, esős időjárással és a sötétebb napokkal kell megküzdenünk, hanem védekeznünk kell az influenza, valamint a még folyamatosan jelenlévő koronavírus ellen is.

Amellett, hogy megtesszük a szükséges védelmi intézkedéseket: tartjuk a távolságot, rendszeresen fertőtlenítünk és ahol kell, maszkot viselünk, érdemes odafigyelni az étkezéseinkre is. Az egészséges táplálkozás nagyon fontos a COVID-19 járvány idején. Amit eszünk és iszunk, befolyásolhatja szervezetünk azon képességét, hogyan győzzük le a fertőzéseket vagy éppen miként és milyen gyorsan tudunk felépülni belőlük.

Bár egyetlen élelmiszer vagy étrend-kiegészítő sem képes megelőzni vagy gyógyítani a COVID-19 fertőzést, az egészséges táplálkozás fontos az immunrendszer támogatása szempontjából. Persze nem csak ősszel, hanem egész évben. Emellett érdemes azt is észben tartani, hogy a megfelelő táplálkozás csökkentheti más egészségügyi problémák kialakulásának valószínűségét is, beleértve az elhízást, a szívbetegségeket, a cukorbetegséget és a rák bizonyos típusait.

Cikkünkben most annak jártunk utána, mit tehetünk ősszel, hogyan alakíthatjuk étkezésünket a lehető legjobb módon, hogy támogatni tudjuk szervezetünket. A HelloVidéknek most Moharos Melinda az MDOSZ Kommunikációs Bizottság elnöke segített feltérképezni, mit érdemes beszerezni a boltokban, piacokon, illetve mit fogyasszunk az őszi hónapokban és miért.

Szeptember talán a leggazdagabb hónap a szezonális zöldség-gyümölcs kínálat szempontjából. Még bőven kaphatók a nyári zöldségek, de már itt vannak az őszi finomságok is. Kiváló időszak ez arra, hogy egészséges alapanyagok segítségével, természetes úton készítsük fel a szervezetünket a téli időszakra: fogyasszunk minél többféle színű és fajtájú gyümölcsöt, zöldséget

- kezdte Moharos Melinda. Mint mondta, a cél, hogy minél több fajtát iktassunk be a napi étrendünkbe!

A változatosság a kulcs: próbáljunk ki minden alapanyagot, amit az ősz kínál, legyen minél több szín a tányérunkon. Most különösen megéri kimenni a piacokra: valósággal tobzódhatunk a különböző friss szezonális élelmiszerekben. Azért is érdemes minél változatosabban enni ezeket, mert mindegyik zöldségben, gyümölcsben van valami olyan vitamin, ásványi anyag, rost, antioxidáns, stb, ami miatt ajánlott a rendszeres fogyasztásuk

- tette hozzá a szakember, aki említett is néhány példát a teljesség igénye nélkül:

Sárga színű zöldségek, gyümölcsök (kajszibarack, őszibarack, sárgarépa, sütőtök): tele vannak karotinoidokkal, amik erős antioxidáns hatású vegyületek, a ß-karotin az A-vitamin előanyaga, többek között a szem egészsége miatt is kulcsfontosságú a rendszeres fogyasztása.

Lila színűek (pl. padlizsán, szilva, ringló, kékszőlő, vöröskáposzta, stb): antocianin nevű antioxidáns tartalmuk gyulladáscsökkentő, „sejtvédő” hatású. Polifenolokban, rostokban gazdagok, kedvező hatásúak az emésztés szempontjából is. A kékszőlőben található rezveratrol-lal kapcsolatban számos kutatás igazolta a szív- és érrendszert védő hatását.

Szintén ajánlott az olajos magvak fogyasztása (natúran, nem a sózott, pörkölt változat): a dió, mogyoró, mandula jó forrása az omega3 zsírsavaknak, jótékonyan hatnak az erekre és nem utolsósorban a szellemi teljesítményre is. Számos ásványi anyagot is tartalmaznak, mint például cink, szelén, kalcium. Vitaminok közül az E-vitamint érdemes kiemelni.

Próbáljunk ki eddig hanyagolt alapanyagokat is: például a füge kiváló sajttal, vagy sonkával, salátába is. Süteményekben, vagy lekvárként pedig a cukor nagyobb részét megspórolhatjuk, mert jelentős a szénhidráttartalma, ugyanakkor nem üres kalória, mert tele van rosttal, káliummal, vitaminokkal. Használjuk ki az őszi szezon adta lehetőséget: vásároljunk szezonális, friss élelmiszereket. Kísérletezzünk bátran új alapanyagokkal, receptekkel: az immunrendszerünk és a közérzetünk is meghálálja majd

- hangsúlyozta a kommunikációs bizottság elnöke.

