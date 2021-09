Kötelezővé tették a maszkhasználatot ebben az iskolában: mutatjuk, mi történt

Az egyik pécsi iskolában csütörtök reggel óta kötelező a maszkhasználat. Az internetre feltöltött tájékoztató szerint két pedagógus és egy osztály került karanténba, ezért vezették be az intézkedést, írja az atv.hu.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) ugyanakkor azt a tájékoztatást adta az ATV-nek, hogy nem tudnak igazolt fertőzöttről az intézményben.

Az intézkedéssel kapcsolatban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője az ATV Híradó érdeklődésére azt mondta, hogy az intézmények számára egy ajánlás határozza meg a lehetőségeket ilyen esetekre. Nagy Erzsébet elmondása szerint nem kötelező maszkviselést elrendelni, de nincs is megtiltva ennek lehetősége.

Az intézményeknek továbbra is a kezükben annak a lehetősége, hogy helyi járványügyi protokollt állítsanak ki.

A Pécsi Tudományegyetem professzora szerint a maszk használata sokat segít a járvány lassításában.

Az oltottak sem védettek 100 százalékosan, de az oltatlanok meg végképp nem. Ha még azt is figyelembe veszem, hogy a nem oltottak közül sokan keresztül estek a fertőzésen, akkor sem tartunk azon a szinten, hogy megnyugtató nyájimmunitással rendelkezne a lakosság, tehát minden eszköz fontos. Én a maszkot nagyon jó ötletnek, nagyon jó gondolatnak tartom

- mondta az ATV Híradónak Kiss István.

Az ügyben az EMMI azt a választ adta a híradónak, hogy valóban az igazgatók dönthetnek a maszkhasználatról. A minisztérium válasza kitér arra is, hogy az idei tanév az oltások miatt jóval biztonságosabb, mint a tavalyi, valamint azt is megírták, hogy a 12-17 éves diákok közül 227 ezren már megkapták az oltást, és a tanárok 85 százaléka be van oltva.

