Koronavírus: több osztály került karanténba Kazincbarcikán

Egy rövid helyzetjelentésben azt is közölték, hogy a város illetékességi területén igazolt, COVID-19 koronavírussal fertőzött személyek száma a negyedik hullámban 38 fő, a gyógyult betegek száma 30 fő, az elhunytak száma pedig 2 fő. De kitértek arra is, hogy több osztály van karanténban az oktatási intézményekben COVID-19 érintettség miatt:

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ I-es és II-es Számú Bölcsődéjében, a Kazincbarcikai Összevont Óvodákban, az egyházi fenntartású Eszterlánc Óvodában és az Angyalkert Görögkatolikus Óvodában minden csoport rendben működik.

A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola székhely iskolájában egy pedagógus koronavírus-betegsége miatt egy osztály október 16-áig karanténba került, a többi tagintézményben normál rend szerint folyik az oktatás.

A Tompa Mihály Református Általános Iskolában egy diák tesztje pozitív lett, ezért egy osztály karanténban van.

Az Irinyi János Református Oktatási Központban Covid-19 érintettség miatt egy osztály van karanténban.

Az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumától nem kaptunk tájékoztatást Covid-19 érintett személyekről.

Az Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskolában normál rend szerint folyik az oktatás.

A Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégiumban három diák koronavírus-fertőzés miatt nem jár iskolába, az érintett osztály fele került karanténba.

A Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban és a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolában nincs igazolt koronavírus-fertőzéssel érintett személy.

A rendszeres intézményi fertőtlenítés ellenére a vírus sajnos bármelyik intézmény falai között megjelenhet, a fertőzést bárki beviheti, ezért nagyon fontos a dolgozók, a szülők és amennyire lehet, a gyerekek szabálykövető magatartása. Amennyiben gyermekükön légúti fertőzés tüneteit észlelik, kérjük, hogy ne vigyék közösségbe, maradjanak otthon

Hozzátették, továbbra is kötelező a maszk az orvosi rendelőkben és a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőknek a szociális ellátásban. A jelenleg érvényben lévő EMMI-rendelet szerint minden egészségügyi intézményben mindenki köteles az orrot és a szájat elfedő maszkot viselni, kivéve a kórteremben ápolt betegeket, a hat év alatti gyermekeket és az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élőket. A szakrendelőkben és a háziorvosi rendelőkben is kérik, hogy belépés előtt, már a bejáratnál vegyék fel a maszkot, és teljes ottlétük alatt viseljék azt, az orrot és a száját is eltakarva.

Kiemelték azt is, hogy a városban a szociális intézményekben a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező látogatóknak és dolgozóknak szintén kötelező a maszkviselés. A nem védett ellátottak lehetőség szerint viseljenek maszkot látogató fogadásakor, közösségi programokon, illetve ha közösségi térben tartózkodnak.

Az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek és a legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás felvétele. A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ (KSZSZK) idős- és hajléktalanellátó intézményeiben is felmérték, hogy kik azok az ellátottak, illetve munkatársak, akik igénylik a harmadik vakcinát

A KSZSZK bentlakásos idősellátó intézményeinek lakói és a hajléktalanellátás ellátottjai 60 százaléka, az Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő minden munkatársa, a bentlakásos idősellátó intézmények munkatársai közül 2/3 arányban megkapták az első és a második Pfizer-BioNTech vakcinát, valamint az oltottak több, mint harmada igénybe vette a harmadik oltást is.

