3+1 őrületes tipp: így hozd ki a legtöbbet ősszel is a teraszodból

1. Színek, textúrák, természet

Öltöztessük őszi köntösbe a teraszunkat: a mélybarnától a vöröses árnyalatokon át egészen a zöldig válogathatunk a természet színeiből. Válasszunk nagy párnákat, puha és meleg, de strapabíró pokrócokat. A hűvösebb időben sem kell lemondanunk a növényekről: a hamvaskát, a díszkáposztát, a krizantémot vagy az árvácskát a szabadban, enyhén fagyos időben sem kell féltenünk. Egy mutatósabb faládában vagy kaspóban a díszfüvek és a díszpaprika is jól mutat, nem is beszélve arról, hogy különféle méretű és színű tökökkel vagy az őszi túrák során, a természetben gyűjtött termésekkel gyorsan és pénztárcabarát módon dobhatjuk fel teraszunk, kertünk hangulatát.

2. Fények és hangulatok

Gondosan kialakított kültéri kuckónkat könnyen feldobhatjuk azzal, ha egy kis fényjátékot is belecsempészünk a dekorációba. Attól függően, hogy mennyi helyünk van, kellemes hangulatot ad néhány rusztikus lámpás, szép lampion vagy gyertya, de az igazán eltökéltek fényfüzérrel is körbetekerhetik a teraszt. Mivel az őszi napokon egyre korábban sötétedik be, már a kora esti órákban is nagy hasznát vehetjük a hangulatos, plusz fényforrásnak.

3. Mozi és zenehallgatás a pokrócok alatt

A filmnézés és a zenehallgatás a kellemesen hűvös teraszon, egy puha pokrócba bugyolálva, hangulatos fények és dekorációk között olyan kikapcsolódás lehet, amire az őszi rohanós időszakban valóban szükségünk van. Mivel ősszel a hideg és egy esetleges eső ellen védenünk kell a különféle kábeleket, elektronikai eszközöket, érdemes olyan megoldásokban gondolkodnunk, amit gyorsan be tudunk költöztetni a lakásba, ha éppen szükség van rá. A filmnézéshez és a zenehallgatáshoz is tökéletes társ, ráadásul a jól kigondolt dekorációnkat is kiegészíti az LG lámpásra emlékeztető RP4 dizájnhangszórója, ami a kültéri hangulatvilágítás szerepét is átveheti. A Bluetooth-képes készülék akár 10 órán át, 360 fokban képes a hangsugárzásra, miközben hangulatos, állítható színű fényével megidézhetjük a természetet, például a meleg, délutáni napsütést vagy az elalvást segítő, pihentető fényt varázsolhatunk a teraszra vagy a kertbe.

+1: Lélekmelegítő italok és ételek

A kellemesen hűvös időben nem csak a puha pokrócok és a réteges öltözködés melegítheti fel a testünket és a lelkünket. Esténként kiköltözhetünk a teraszunkra egy nagy termosznyi teával, és néhány finom falattal. Egy finom, friss sütemény, leves vagy a filmnézéshez készített popcorn tökéletes kiegészítés a kikapcsolódáshoz.

Címlapkép: Getty Images