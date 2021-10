Gazként, lábaink előtt hever a titok: a bükki füvesember újabb betegségekre ajánl gyógymódot

Manapság egyre többen és többet dolgozunk számítógépről, okostelefonról, ami igen erős igénybevételt jelent a szemnek – ráadásul még a szabadidőnkben is valamilyen monitort vagy kütyüt nézünk. A 21. századi ember sajnos mindent elkövet azért, hogy a látása időnap előtt elromoljon. A komolyabb szembetegségekkel természetesen mindenképpen szakemberhez kell fordulni, de enyhébb esetekben, illetve megelőzésként többféle természetes gyógymód bevethető a fáradt, égő, begyulladt szemek, valamint a látásromlás elkerülése érdekében. A természet patikájából az alábbi gyógynövényeket ajánljuk otthoni használatra.

Szemvidítófű – fáradt, gyulladt szemekre

A szemvidítófű - ahogy a neve is mutatja- kiváló gyógynövény a szemre és a látás javítására. Magas A- és C-vitamintartalma hatékonyan csökkenti a gyulladásokat, fertőzéseket, míg az antibiotikus és összehúzó hatású csersavtartalma tisztítja és edzi a szem nyálkahártyáját. A népgyógyászat száraz, fáradt szemekre éppúgy ajánlja, mint a szezonális allergia vagy gyulladás miatt könnyező szemekre. Kötőhártya-gyulladásnál enyhíti a viszketést és a vörösséget, de árpára is bevált gyógynövény. Szemerősítőként a szemvidítófű az orvostudományban általánosan elismert, különösen szem-, kötőhártya- és szemhéjgyulladásnál. Gyenge főzetét használhatjuk külsőleg borogatásként illetve teáját naponta többször is ihatjuk.

Hogyan készítsünk gyógynövényes borogatást szemre?

Forraljunk fel 3 dl vizet és szórjunk bele két-három teáskanál szárított gyógynövényt. Lefedve hagyjuk állni, majd tíz perc múlva szűrjük. Amikor már langyos, áztassunk bele vattapamacsot, gézt vagy tiszta vászondarabot, és ezt helyezzük a csukott szemhéjakra. Ezt többször ismételjük. Ha a gyógynövényt filterbe tesszük és így áztatjuk ki a hatóanyagot, akkor vattapamacs helyett a filtert is a szemünkre helyezhetjük.

Diólevél – kezdődő szürkehályogra

Gyuri bácsi kedvenc gyógynövénye a diólevél, amelynek teája a szemfenék tisztításában is segíthet. A bükki füvesember kezdődő szürkehályog kezelésére ajánlja a dióleveles lemosást. Ehhez fél deciliter vízzel le kell forrázni egy csipetnyi szárított diólevélteát, s amikor kihűlt, az ujjunkat belemártani, ezzel mosni át kívülről a csukott szemhéjakat. Kívülről is beszívódik, a szem ereit tisztítja és erősíti, oldja a meszes lerakódásokat. Azért kell ilyen kis adagot készíteni, mert a lemosást napjában többször is ajánlott elvégezni.

Fekete áfonya - látásjavításra

A fekete áfonya termése antioxidáns hatása és luteintartalma révén bizonyítottan javítja a látást, és segíthet a szürke hályog esetén is. Magas az A-, B-, C-, E- vitamin-, és egyéb hatóanyagtartalma (flavonoidok) segíti a retinasejtek gyors regenerálódását. Élesíti a látást, javítja az éjszakai tájékozódó képességet, a cukorbetegséggel együtt járó ideghártya-problémáknál, sárgafoltnál, illetve szürke hályog ellen is segítséget nyújthat. Aki gyengébben lát a sötétben, annak különösen ajánlott rendszeres fogyasztása. Vércukorszint csökkentésre is használható, ezért a fekete áfonya levele az egyik összetevője a Diabess-Györgyteának, ahogy az epeköves cukorbetegeknek ajánlott Fekete áfonyaleveles teakeveréknek is.

Kamilla – kötőhártya-gyulladásra

A jól bevált kamillás borogatást a szemhéjon kialakuló bármilyen gyulladásos elváltozásra bevethetjük, de az árpának nevezett fájdalommal és kivörösödéssel járó gennyes tályogra is nyugtató gyógyírt jelent. Ebben az esetben is diófalevél teával vagy Gyuri bácsi gyulladáscsökkentő Kamillás teakeverékkel való napi többszöri lemosást vagy borogatást ajánlunk a fent leírt módon.

Fontos kiemelni, hogy a szem egészsége a máj és az epe állapotán is múlik, a kínai gyógyászat szerint ezek a szervek egy meridiánon helyezkednek el – nem véletlen, hogy a szem sárgasága májbetegséget is jelezhet. Emellett azt is tudnunk kell, hogy a szemnek fontos vitaminokat, (A, E, C, béta-karotin, lutein, zeaxantin) ásványi anyagokat, nyomelemeket a szervezet nem képes önállóan előállítani, ezért ezeket rendszeresen megfelelő táplálkozással vagy étrendkiegészítő fogyasztásával biztosítani kell.

