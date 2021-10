Borsos áron kínálják az őszi díszzöldségét: ebből faragják a rémisztő töklámpást

Fontos már a legeleján kiemelni, hogy az úgynevezett Halloween-tökök más típushoz tartoznak, általában a biológiailag cukkini, patisszon és spárgatök rokonságába tartozó növényt lehet kapni ezen a néven. Étkezési célra még zsengén szedik le, de amikor a zöldségesekhez, áruházakba kerülnek, termésük már érett, kemény és ehetetlen. Ráadásul Magyarországon a Halloween-tök dísztípusai terjedtek el, ami viszont - ezt már a legelején érdemes külön is kiemelni: nem biztos, hogy ehetőek!

Kapkodnak idén a magyar sütőtök után a piacokon

A területalapú támogatási adatok szerint Magyarországon mintegy 1500-1700 hektáron termesztenek sütőtököt. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád megyében a legnagyobb, 300 hektár felett van a termőterület, de Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Borsod megyében is meghaladja a 100 hektárt. A legelterjedtebb hazai fajta a Nagydobosi, illetve jellemző még a Kiszombori, az Óvári hengeres és az Orange sonkatök is. Az import elhanyagolható, ezer tonna alatt volt az elmúlt években - írta közleményében nemrég a NAK.

Idén, úgy általában is, az időjárás nem volt kegyes a magyar sütőtök-termelőkhöz, de még így is jó minőségű termésre lehet számítani – már annak, aki tudott öntözni - írta múlt héten a Hellovidék. Jelenleg is folyik még az egyik legkedveltebb magyar fajtának, a nagydobosi sütőtöknek a betakarítása, kétharmadán túl vannak, körülbelül egyharmada a héten bekerül a tárolókba – közölte Filepné Pivoda Piroska. Mivel szinte fele annyi termett idén, mint tavaly, a magyar fajta árán drágítani kellett. A Nagydobosi sütőtököt kilóját (konyhakészen, tisztítva, garantált ízminőséggel) 500 forintért árulják. Tavaly 400 volt, de ahogy a termelő magyarázza, kénytelen voltak árat emelni.

A nagydobosihoz képest a kanadai (baba-, sonka- vagy Orange) töknek sokkal rövidebb a tenyészideje, abból idén is sokkal több termett az országban. Ez a sütőtök a magyarok kedvenc fajtája, ebből vásárolnak a legtöbbet – egyrészt jobb a termésátlaga, ennek következtében jóval olcsóbb is. Héja sötét narancssárga színű, húsa narancssárga, tömege 2-4 kg. Nem tartható el hosszú ideig, így frissen fogyasztva, vagy esetleg feldolgozva használható fel.

A nagybani piacon már meg is jelent az I. osztályú kanadai sütőtök, melynek kilóját 200-220 forint között árulják,

az áruházakban azonban majd eltérhetnek az árak ettől.

Ehhez képest a Halloween-tökért jóval borosabb árat is fizethetünk: internetes értékesítésben: 999 Ft/db-ért kínálják.

De mi is az a Halloween-tök?

Az úgynevezett Halloween-tök nagy, narancssárga színű, és alapvetően díszítési célra szánt, nem étkezésire. Ahogy a neve is jól mutatja, hogy ezt a fajtát szokták legtöbbször használni Halloweenkor. Az USA-ban, mikor a töklámpás készítés egyre népszerűbb lett, a farmerek elkezdtek olyan tökfajtákat nemesíteni, amik leginkább alkalmasak voltak a tökfaragáshoz. Ami a felhasználását illeti, az USA-ban az eladott Halloween tökök 99%-át töklámpás készítésére használják fel, nem főzésre.

Többféle Halloween-tök kapható hazánkban, a 2-3 kilós fajtáktól (Gomez F1 – élénk narancssárga) a 9-18 kilósakig (Cronus F1 – enyhén lapos, bordázott termésű). Érdemes tudni, hogy különösen a kisméretű,

dekoratív fajták sok keserű anyagot tartalmaznak.

Ettől még a titpkus Halloween-tököt megfelelő fűszerezéssel főzésre, sütésre is fel lehet használni, de ha finom sütőtökös ételeket szeretnél készíteni, ne ezt a fajtát válaszd! Ráadásul a tökfélék családjába mintegy 900 faj tartozik, ezért érdemes körültekintőnek lenni a vásárláskor és a fogyasztáskor is.

Egyre több helyen árulnak nem sütőtököt halloween-i tökként

A dísztök, bármennyire is remek dekorelem, általában nem ehető - hívta fel a figyelmet rá a NÉBIH is, sőt mérgező is lehet, szóval vásárláskor a piacon mindig érdemes megkérdezni az eladót, hogy az a tök, amit árul, az ehető-e vagy sem!

Miért éppen tököt faragnak Halloweenkor? Eredete egy régi ír mondából származik Lámpás Jack története (angolul: Jack O’Lantern), miként sikerült a részeges, ám csalafinta naplopónak rászednie magát az ördögöt.



Történt ugyanis, hogy a részeges Jackért eljött az ördög, hogy elvigye magával a pokolba. Jack, aki iszákos volt ugyan, de bolond azért nem, megkérte az ördögöt, hogy utolsó alkalommal ugyan had egyen még egy almát a kedvenc fájáról. Az ördög nosza, fel is mászott a fára az almáért, csakhogy míg az ágak között volt, Jack egy keresztet vésett a fa törzsébe. Szegény ördög egészen addig fenn kuksolt a fán, míg meg nem ígérte, hogy soha nem viszi Jack lelkét a pokolra. Ekkor Jack levéste a keresztet, és az ördög gyorsan hazafüstölgött. Amikor azonban Jack meghalt, a mennybe nem engedték be bűnös élete miatt, az ördög viszont a pokolba sem akarta befogadni, így lelke a menny és a pokol között rekedt. Végül az ördög megszánta Jacket, és egy örökké izzó fadarabot dobott neki, hogy megtalálja a visszautat az élők világába. Jack az izzó parazsat egy kivájt karórépa belsejébe tette. A legenda szerint lelke azóta is e répa-lámpás fényénél keresi a megnyugvást.

Címlapkép: Getty Images