Figyelem: a rossz minőségű, lejárt szavatosságú üzemanyag nagy bajt okozhat

A MOL-nak van elég AdBlue-ja ahhoz, hogy kiszolgálja a normál fogyasztói igényeket, sőt, szeptember óta 20%-kal többet kap a gyártóktól. Ha a fogyasztók csak a szükséges mennyiséget vásárolják meg, akkor rövid időn belül helyreáll a piac és mindenkinek jut majd a termékből. A pánikfelvásárlásnak a készlethiány mellett további káros hatásai is lehetnek: az AdBlue romlandó, a rossz minőségű, lejárt szavatosságú adalékanyag pedig költséges javítással járó műszaki problémákat okozhat a járművekben.

-olvashatjuk a MOL sajtóközleményében.

AdBlue-t személygépjárművek esetén jellemzően 10 ezer kilométerenként, nehézteher-gépjárművek esetén pedig 5 ezer kilométerenként érdemes utántölteni.

A MOL-hoz, mint forgalmazóhoz továbbra is annyi AdBlue érkezik a gyártóktól, amellyel normál kereslet esetén biztosítani tudja az autósok zavartalan ellátását.

Sőt, szeptember óta a szokásos időszakra vetített mennyiségnél 20%-kal többet is kapott. A készlethiányt tehát a sajtóhírek nyomán kialakult pánikhangulat és a 10-20-szorosára nőtt lakossági kereslet okozza: a tömeges, részben nyerészkedési célú felvásárlás felborította a magyar piacot.

A MOL figyelmeztet: a pánikfelvásárlás és a készletezés azért is veszélyes, mert az AdBlue romlandó, a rossz minőségű, lejárt szavatosságú adalékanyag pedig költséges javítással járó műszaki problémát vagy maradandó károsodást is okozhat a járművekben. Éppen ezért a MOL továbbra is minden fogyasztót arra kér: csak megbízható forrásból és valóban szükséges mennyiséget vásároljanak a termékből, hogy rövid időn belül elegendő AdBlue lehessen a kutakon, a hét minden napján.

