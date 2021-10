Már a jövő bringáit és házait tervezik ebben a vidéki városban: így fogunk élni?

A több mint 25 éves személygépkocsi karosszériaelemek és belsőtéri lámpatestek gyártásával foglalkozó Emika Elektromechanikai Zrt. filozófiája a változásba vetett hit és a többlábon állás stratégiája, ezért időről időre, követve az új piaci trendeket, profiljának bővítésével igyekszik lépést tartani hazai és külhoni versenytársaival. Ennek szellemében már a 2020-as éveket megelőzően belekóstoltak az elektromos kerékpárok készítésébe, mely fejlesztésükkel 2019-ben a híres Giro d’Italia e-kerékpár szekciójának összetett versenyén is győzedelmeskedtek, mely technológiát továbbfejlesztve idővel nemcsak az élsportot, hanem a tömegcikkpiacot is igyekeznek uralmuk alá vonni.

Elektromos szelek szárnyán

Jelenleg az e-bike piac egy 24 milliárd USD-os piac, amely iparági szakértők szerint 2026-ra megduplázódik, ennek az egyik legnagyobb hajtóereje a Covid-19 pandémiás helyzet idején megtapasztalt tényezők. A legvonzóbb célpiacok az ázsiai régió, azon belül is a városi használatra szánt kerékpárok piaca

– vázolta fel az Emika Zrt. igazgatóságának elnöke, György Tamás az e-kerékpárgyártás bővítésében rejlő előnyöket. Mindez ráadásul, szemben az általános tévhittel, manufakturális jelleggel, kis szériában valósul majd meg, amelynek az összeszerelése során továbbra is igényt tartanak a humán erőforrásra, és csak az alkatrészek megmunkálása során fogják bevonni a félautomata vagy automata technológiát.

A már piacon lévő e-vasparipákhoz képest az úgynevezett kerékagy meghajtás az új modelleknél már nem a jármű közepén, hanem hátul helyezkedik majd el, amely a konkurens termékekhez és technológiákhoz képest egyedülálló megoldás nemcsak a hazai, de a külhoni piacon is. Többek között ennek az új elektromos hibrid kerékagynak lesz köszönhető, hogy a jövőben már a lejtőn legurulva is visszatöltődik majd a kerékpárunk akkumulátora, így a kényszerű otthoni töltés is elodázható.

A projekt eredményeképpen egy megfelelő teljesítményű, zajmentes, rendkívül kis átmérőjű (min 35 mm), rendkívül kis tömegű (akár 0,4 kg), nagy fordulatszámú, speciális elrendezésű motort hozunk létre, ami a hatékony hűtési elrendezés miatt nem melegszik túl a jelentős emelkedőn történő használat során sem

– írta jól körül György Tamás igazgatósági elnök a fejlesztéssel járó előnyöket. Mindez a hibrid technológia kiegészül majd egy adatrögzítésre és azok visszakeresésre alkalmas fekete dobozzal és egy mobiltelefonos applikációval, utóbbival növelve a használók felhasználói élményét. A magyar fejlesztésre azonban egyelőre még türelemmel kell lenni: a gyártást csak a 2023-as évben indítják el, és tekintettel, hogy akkor is inkább az élsportban való használattal fognak tapasztalatokat gyűjteni, a továbbfejlesztett e-paripák a szélesebb közönség számára majd csak az évtized közepétől válnak elérhetővé. Hogy mindez az árak terén mit fog majd jelenteni, azt nagyban befolyásolja az európai tagállamok kormányainak támogatása és ösztönzése, hogy a klímatudatosság jegyében az autók helyett az e-kerékpárok irányába terelgetik-e majd inkább a lakosságot.

Zéró emissziós otthonok

A mesterséges forrásokból származó emisszió, vagyis levegőterhelés egyik eklatáns példája a városokban a közlekedés, azonban saját házunk is potenciálisan szennyezi a környezetünket, például a hideg évszakok beköszöntével elindított fűtéssel. A kalocsai Emika Zrt. igazgatósági elnöke az építési terület adottságaitól függően mindössze 10-12 hét alatt elkészülő, 2022-től gyártott, úgynevezett zéró emissziós készházainak újdonságtartalmát és piaci versenyképességét hat pont mentén foglalta össze.

Hibrid hűtőrendszer: Szemben a most elterjedt légkondicionáló berendezésekkel, magasabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalom mellett képes biztosítani a folyamatos friss levegőt, így egyrészt kiküszöbölhető a lakás túlhűtése, valamint az ebből következő kisebb-nagyobb egészségügyi problémák.

Mikroenkapszulációs technológián alapuló fázisváltó anyagok: E technológia épületekben történő alkalmazásával elkerülhető a beltéri hőmérséklet téli és nyári időszakban történő ingadozása. Mindez bevethető például a hűtési rendszernél, nyílászáróknál vagy megújuló energiák hasznosításakor.

Fotovoltaikus napelemek: A készház tetőszerkezetén elhelyezett 1225 fotovoltaikus panellel több mint 500 MWh energia nyerhető a napsugárzásból, mely 110 átlagos négyszobás ház éves energiaszükségletének felel meg.

Elektrokromatikus üveg: Az okosüvegként vagy dinamikus üvegként is nevezett felület elektromechanikai tulajdonságainak módosításával változtatható meg az üveg fény- és hőáteresztő képessége, átlátszósága, hőszigetelő, valamint energiaelnyelő képessége.

Emberi jelenlét érzékelő és számláló rendszer: Nyomon követhető vele a vízszivárgás, illetve biztonsági okokból az ingatlant megközelítő személyek számát is rögzíti.

Zajszűrő funkció: Válaszul a városokban egészségügyi kockázatot (halláskárosodás, alvászavar, kardiovaszkuláris tünetek, kimerültség, fáradékonyság) jelentő zajszennyezésre, az innovatív szilikagél használatával hatékonyan csökkenthetők a kültéri zajok, amitől még egy autópálya vagy repülőtér közelében sem lesz lehetetlen a békés otthoni pihenés.

Noha az ingatlan költsége erősen függ annak nagyságától, a felhasznált alapanyagoktól és az otthon felszereltségétől, a cég még így is azt ígéri, hogy képesek lesznek felvenni a versenyt a megszokott trendekhez igazodó családi házakkal. A kérdés így már csak az, hogy a többség készen áll-e már, hogy egy újabb lépést tegyen a jövő felé.

