A magyar járványkutató elárulta: ez a két oltás gyorsabban tűnik el a szervezetből

Az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének vezetője, Vattay Gábor járványelemző szerint az átoltottság ellenére a mostani adatok olyan dramatikusan gyors és akadálytalan növekedésre utalnak, amit például Lombardiában láttunk az első hullámban.

Visszamenőleg elemezve az elmúlt három hét adatait azt látjuk, hogy az esetszámok növekedése új, gyorsabb pályára állt körülbelül 7,5 napos duplázódási rátával. Egy hét késéssel a halálozás is felzárkózott ehhez. Most már az is 7,5 naponként duplázódik. A kórházban lévők számának növekedése is hasonlóvá vált a múlt héten

– nyilatkozta az Indexnek, majd hozzátette, hogy hétfőn csaknem kétszer annyi új fertőzöttet és halálozást jelentettek be, mint egy héttel azelőtt.

Az elemző szerint a következő napokban kedvezőbb adatok érkezhetnek, mivel az előző héten őszi szünet volt az iskolákban, márpedig azok „masszív motorjai” a vírus terjedésének. A szünet miatt ezen a héten csökkenhetnek vagy stagnálhatnak az esetszámok,

ami azt a fals érzést keltheti, hogy talán már elértük a csúcsot.

Vattay Gábor modellje szerint ez azért lesz félrevezető, mert november 8. és 10. körül ismét megnőhet az esetszám, és a hónap közepére újra egyértelmű lesz, hogy közel sincs még vége a negyedik hullámnak.

Addigra körülbelül négyezer embert fognak kórházban ápolni, a halálozások száma pedig naponta kilencven körül lehet a járványmodell szerint. Ezután újabb kormányzati intézkedések jöhetnek, amelyek azonban csak később fejthetik ki hatásukat. Így NOVEMBER 22-RE MÁR nyolcezer KÖRÜL LEHET A KÓRHÁZBAN KEZELTEK SZÁMA, A NAPI HALÁLOZÁSOKÉ PEDIG 150-180 KÖRÜL.

- nyilatkozta az Indexnek Vattay Gábor, aki szerint a vírus azért tud most nagy ütemben terjedni, mert az oltás kezdete óta csökkent a védettség, és sokan nem adatták be a harmadik oltást. A Sinopharm és a Szputnyik „elhalványulására” ugyan nem ismertek megbízható adatok, de a látottakból arra kell következtetni, hogy valamelyik vagy mindkettő hatása gyorsabban tűnik el, mint a nyugati oltásoké – mondta az elemző.

A legfrissebb adatok A ma reggel közölt adatok szerint keddre 1867 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, meghalt 39 beteg – olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon. Kórházban 2839 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 312-en vannak lélegeztetőgépen.

